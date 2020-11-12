Автор звіту — доповідач ЄП з українського питання німецький євродепутат від Європейської народної партії Міхаель Галер. У тексті документа євродепутати високо оцінили прогрес України в реформах, які забезпечують її рух до політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС. На думку ЄП, Україна досягла прогресу у виконанні своїх зобов’язань за Угодою про асоціацію зокрема у сільському господарстві, енергетиці, банківській справі, децентралізації, цифровій економіці, захисті навколишнього середовища та виробленні демократичних виборчих процедур.

Проте серйозний деструктивний чинник для імплементації реформ, необхідних для успішної євроінтеграції, — корупція та політичний тиск на незалежні інституції, наголошено в доповіді. Тому євродепутати закликають українську владу не допустити відступу від боротьби з корупцією і гарантувати незалежність судової системи — інституції, якій на сьогодні довіряє найменша кількість громадян України.

У звіті Міхаеля Галера розкритиковано спроби владних структур здійснювати політичний тиск на незалежні економічні інститути та органи виконавчої влади. У тексті висловлено розчарування відсутністю прогресу в деолігархації країни. Європейські депутати окремо наголошують, що боротьба з корупцією необхідна, щоб українці підтримували і розуміли важливість реформ. Вони закликали Єврокомісію розробити якісні механізми контролю за виконанням реформ українською стороною, наголосивши, що допомога ЄС Києву має відбуватися лише за чітким принципом «більше за більше».

У звіті міститься заява про непохитну відданість Євросоюзу політиці на підтримку незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, а також на збереження санкційної політики щодо Росії. Євродепутати засудили порушення прав людини в окупованому Криму й на Донбасі.

«Шлях, який пройшла країна від часів Революції гідності, вражає. Проте на цьому шляху є величезні виклики: російська агресія, пандемія COVID-19 та дії тих, хто ігнорує верховенство права та зусилля для боротьби з корупцією», — заявив під час представлення звіту Міхаель Галер. Він наголосив, що справжні реформатори в Україні «заслуговують на незмінну підтримку ЄС», бо працюють для того, щоб виправдати очікування громадян від євроінтеграції.

За цю доповідь під час пленарного засідання мають голосувати євродепутати. Після цього на її основі ухвалюватимуть резолюцію щодо стану імплементації українською стороною Угоди про асоціацію з ЄС, яка стане офіційною позицією Європарламенту з рекомендаціями до Єврокомісії.