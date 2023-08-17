Боєприпаси. Озброєння. Безпілотні літальні апарати. Засоби радіоелектронної боротьби і фронтові системи протиповітряної оборони для протидії авіації та дронам російських окупантів. Броньовані евакуаційні машини. Усе це серед конкретних потреб наших військових, які ведуть наступальні дії зокрема на мелітопольському напрямку.

Президент Володимир Зеленський під час поїздки в Запорізьку область разом з командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександром Тарнавським побував у розташуванні 3 бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України, 47 окремої механізованої бригади «Маґура», 117 окремої механізованої бригади, 15 бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади НГУ, 65 окремої механізованої бригади, 116 окремої механізованої бригади, а також на передових пунктах управління 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та 118 окремої механізованої бригади. Командири військових з’єднань доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту, які перебувають у зоні їхньої відповідальності, та про найбільш проблемні питання їхніх підрозділів.

Усі запити військових Президент доручив систематизувати, винести на розгляд Ставки Верховного Головнокомандувача й передати іноземним партнерам країни.

Глава держави побував у командному пункті 10 армійського корпусу, який діє на мелітопольському напрямку. Там йому доповіли про особливості бойових дій на цьому напрямку.

Президент вручив захисникам державні нагороди. Зокрема, за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» заступникові командира танкового батальйону 116 омбр майорові Максиму Захарченку. Офіс Президента інформує, що завдяки вмілим діям майора та керуванню підпорядкованими танковими підрозділами було знищено велику кількість ворожої техніки та живої сили супротивника, що уможливило виконання бойових завдань на важливих напрямках фронту.

Глава держави вручив ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів і ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів військовим, які відзначилися в боях на мелітопольському напрямку. Він подякував усім, хто наближує перемогу України.

У межах поїздки Володимир Зеленський оглянув передове хірургічне відділення, в якому надають медичну допомогу бійцям у межах відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія».

У закладі проводять первинні хірургічні втручання, реанімаційні та стабілізаційні заходи. Щодня через нього проходить майже 200 поранених. Серед завдань відділення — евакуація з поля бою. Тож медики акцентують на додатковій потребі у броньованих евакуаційних машинах високої прохідності.

Глава держави оглянув палати та обладнання, поспілкувався з персоналом закладу та бойовими медиками. Він вручив медпрацівникам державні нагороди.

Після візиту в Запорізьку область та спілкування з військовими Президент у традиційному вечірньому зверненні до українців заявив: «Почули від комбатів відгуки про бойове застосування техніки та зброї, яку надають партнери. Кожен такий відгук — це те, про що будемо говорити з лідерами. Коли є спілкування — бригада за бригадою, і у всіх реальний бойовий досвід, — то можна оцінити ситуацію значно глибше, побачити, як конкретний досвід однієї бригади може бути застосований іншими підрозділами та масштабований на всі наші сили оборони. Реальний бойовий досвід, майстерність, яка є в наших воїнів, треба поширювати на всі бригади, а також зробити пріоритетом у навчальних центрах, особливо під час навчання мобілізованих.

Щодня маємо пам’ятати: кроки вперед наших воїнів на передовій наближають безпеку й захист для всіх наших міст і сіл. А що більше сили в нашої ППО, то більше можливостей тилових областей працювати для оборони. Уже збільшуємо зокрема військове виробництво навіть у нинішніх умовах. І будемо збільшувати».

Глава держави подякував всім нашим воїнам, які беруть трофеї та ставлять на службу Україні російську техніку. Володимир Зеленський зауважив, що це не просто раціональність українських захисників, а й важливий доказ спроможності наших героїв забирати зброю у ворога та використовувати для захисту життя нашої держави.