Нещодавно на засіданні запорізького обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення розглядали стан виконання обласної програми зайнятості населення до 2017 року і завдання з розроблення відповідної програми на 2018—2020 роки. Заступник директора департаменту соцзахисту населення Запорізької ОДА Ірина Разуваєва звернула увагу, що з 2013-го область втрачала щороку в середньому по 2,9% валового регіонального продукту. У промисловості скорочення обсягів виробництва в 2016 році становило майже 14% порівняно з 2012-м. Тож і чисельність зайнятого населення, обчислена за методологією Міжнародної організації праці, зменшилася на 86,3 тисячі осіб, середньооблікова кількість штатних працівників — на 76 тисяч осіб, а число застрахованих у системі загальнообов’язкового державного соцстрахування — на 84,5 тисячі осіб. Але цього року ситуація змінилася.
Уперше за останні шість років у промисловості області спостерігаємо зростання. За січень — вересень 2017-го порівняно з таким самим періодом минулого року індекс промислового виробництва становить 107,2% (в Україні — 99,7%). Це дало змогу стабілізувати середньооблікову штатну чисельність працівників області, яка становить 364 тисячі осіб.
Формується інститут інспекторів праці
За даними органів Пенсійного фонду України й Державної фіскальної служби, кількість застрахованих у системі загальнообов’язкового державного соцстрахування (найманих працівників і фізосіб–підприємців) у 2017 році зросла на 23,6 тисячі осіб (на 5,2%) і становить 477,1 тисячі. Обсяги тіньової зайнятості в області, за орієнтовними оцінками, зменшилися до 34,1% працівників порівняно з майже 40% у попередній період.
Завершується формування інституту інспекторів праці в органах місцевого самоврядування, зокрема в об’єднаних територіальних громадах. Тож органи місцевого самоврядування матимуть змогу реалізовувати свої повноваження у сфері контролю за додержанням законодавства про працю й зайнятість. Це дасть змогу місцевим громадам розширити їхній вплив на поліпшення ситуації на ринку праці й досягти скорочення обсягів нелегальної зайнятості.
Облдержадміністрація й головне управління Держпраці у Запорізькій області надають всебічну підтримку об’єднаним територіальним громадам з цих питань, зокрема щодо врегулювання законодавчих проблем на державному рівні. Заступник директора департаменту освіти і науки Запорізької ОДА Віктор Захарчук представив підсумки працевлаштування випускників профтехнічних та вищих навчальних закладів, які здобули освіту за бюджетні кошти, за отриманою професією. Віце-президент ЗОСППР «Потенціал» Анатолій Антоненко звернувся до фахівців департаменту освіти і науки Запорізької ОДА з пропозицією не зменшувати обсягів підготовки робітників будівельної галузі.
Начальник управління соціальних послуг та соціального забезпечення департаменту соціального захисту населення Запорізької ОДА Вікторія Герасименко повідомила, що понад 11 тисяч жителів Запорізької області повернулися з військової служби в зоні АТО. Управління соціального захисту населення надають їм допомогу в психологічній, соціальній та трудовій реабілітації для поступового повернення до мирного життя.
А що на селі?
Якщо загалом у Запорізькій області на 1 листопада на вільне робоче місце претендували 12 безробітних, то на селі — 89. Для розв’язання цієї проблеми центри зайнятості уклали угоди про співпрацю з об’єднаними територіальними громадами.
Фахівці служби зайнятості щотижня виїжджають в ОТГ й надають населенню консультаційні послуги щодо можливості реєстрації, навчання, підвищення кваліфікації, відкриття власної справи тощо.
Упродовж січня — вересня 2017 року соціальними послугами служби зайнятості в Запорізькій області скористалися 8,4 тисячі безробітних, які живуть на селі. За цей період було працевлаштовано 7300 жителів сільської місцевості, ще 3300 громадян взяли участь у громадських роботах, 2400 — роботах тимчасового характеру.
Популярна така послуга служби зайнятості, як професійне навчання за напрямами, що мають попит у сільській місцевості. З початку року діяло 138 груп за аграрними напрямами, навчання пройшли понад 3000 безробітних. Зокрема, групи безробітних навчалися за такими програмами: новітні технології вирощування зернових і соняшникових культур, вирощування молодняку великої рогатої худоби, технічне обслуговування тракторів і сільгоспмашин, основи охорони праці тощо. Працевлаштовано понад 90% випускників.