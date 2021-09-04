У важких умовах наша держава реалізує реформи, аби бути вільною, демократичною, зручною для людей та бізнесу

Завершився кількаденний робочий візит Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Після перемовин із президентом США Джозефом Байденом (вона, на переконання глави Української держави, відбулася у продуктивній і конструктивній атмосфері та засвідчила, що обидві сторони зацікавлені в результативному діалозі), інших важливих зустрічей з американськими високопосадовцями у Вашингтоні Володимир Зеленський поспілкувався із членами Українського кокусу (групи підтримки) в Конгресі США, провідними інвесторами й виступив у Стенфордському університеті.

Під час зустрічі в Конгресі США Президент насамперед подякував американській делегації, представленій на високому рівні, за участь у святкуванні 30-річчя Незалежності України та першому саміті «Кримської платформи». Він відзначив дієву двопартійну і двопалатну підтримку в Конгресі США, яка слугує важливою основою стратегічного партнерства й базується на спільних цінностях і довгострокових інтересах.

«Ми зацікавлені у виведенні стратегічного партнерства на якісно новий рівень. Ми робимо рішучі кроки для прискорення реальної трансформації України та маємо чіткий план втілення пріоритетів, включно з антикорупційною політикою та судовою реформою», — цитує слова Президента його Офіс.

Окремою темою діалогу стала безпекова проблематика, пов’язана з реалізацією Росією проєкту «Північний потік-2». «Санкційний тиск на цей проєкт має бути збережено. Лише санкції США можуть стимулювати РФ до домовленостей та їх дотримання», — акцентував Володимир Зеленський.

Співголова Українського кокусу Марсі Каптур запевнила Президента в підтримці територіальної цілісності й суверенітету України та всіх позитивних перетворень у нашій державі.

Цифровізація проти корупції

У Стенфордському університеті Володимир Зеленський говорив про те, що Україна — це країна, де можливо все. Він розповів, що Україна протистоїть одній з найпотужніших армій світу — Російської Федерації. У неї анексовано та окуповано частину території, що за площею більша за деякі штати Америки. І в цих умовах Україна будує демократичну, вільну, відкриту державу, створює антикорупційну систему інституцій, унікальну систему електронного декларування для чиновників, мінімізує вплив олігархів на економіку та політику країни, максимально спрощує ведення бізнесу, реформує банківський сектор, починає практику прозорих аукціонів на розвідку й видобуток природних ресурсів, впроваджує дієве та прозоре корпоративне управління, вперше за роки незалежності запроваджує прозорий ринок землі.

«Кілька років тому в Україні були жахливі дороги, якими неможливо було швидко проїхати з одного міста до іншого. Були складні й тривалі бюрократичні процедури. А сьогодні Україна споруджує тисячі кілометрів доріг і сотні мостів, знову будує власні літаки, гелікоптери, танки та Військо-Морський флот — і це все також можливо.

Маємо українське творіння — держава у смартфоні. Українці онлайн можуть оформити документи при народженні дитини, користуватися іншими цифровими документами, отримати дозвіл на будівництво, відкрити бізнес можна за 7—15 хвилин — швидше, ніж у більшості країн. Україна стала першою державою у світі, що має цифровий паспорт. Мета на найближчі роки — 100% держпослуг онлайн, а в майбутньому — щоб усі громадяни України мали змогу голосувати на виборах в інтернеті. Діджиталізація — це одна із пріоритетних реформ в Україні, яка йде вдало, потужно, швидко», — зазначив Президент.

Під час зустрічі з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком глава держави зауважив, що успіх Apple, яка пройшла шлях від гаражного стартапу до найдорожчої корпорації світу, надихає тих, хто нині змінює цифрову індустрію. Він наголосив, що вітчизняний ІТ-сектор стрімко розвивається, і офіційне відкриття офісу Apple у нашій країні стане додатковим свідченням перспективності українського ринку.

«Уже сьогодні Україна — потужний світовий ІТ-хаб. Наші фахівці успішно співпрацюють із компаніями зі списку Fortune 500, зокрема з Apple», — зауважив Президент.

Сторони обговорили проєкт перепису населення, який компанія Apple успішно втілила у США, можливість співпраці в реалізації аналогічного завдання в Україні, будівництва компанією дата-центру для сервісів iCloud в Україні за прикладом центру, який було споруджено в Данії. Ішлося й про локалізацію продуктів Apple, українізацію персонального помічника Siri.

Ставка на досвід

Ділячись враженнями від перебування у США у складі української делегації, перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко на сторінці у фейсбуці повідомив про зустріч із керівництвом служби внутрішніх доходів США (IRS).

«IRS — найпотужніша податкова адміністрація сучасного світу, найкращі практики адміністрування, сучасні електронні сервіси та робота на упередження порушень. Україну запевнено у сприянні розвитку електронного обміну податковою інформацією, з нами готові обмінюватися досвідом. IRS відзначає вагому роль аналітичної складової роботи податківців, важливість навчання населення задля сприйняття податкової служби як органу, що обслуговує функції держави», — написав він.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зустрівся з директором Світового банку з людського розвитку в регіоні Європи та Центральної Азії Фадією Саадах. На сторінці у фейсбуці він повідомив, що обговорено поточний стан реалізації МОЗ трьох проєктів СБ із загальним обсягом позики 439,7 мільйона доларів.

«Отримав запевнення щодо можливості додаткового фінансування обсягом до 150 мільйонів у разі необхідності на екстрене реагування на COVID-19 та вакцинацію в Україні», — написав міністр.

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