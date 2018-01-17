У 2018 році на цю мету спрямують мільярд гривень. У наступні сума зростатиме

Кабінет Міністрів остаточно погодив механізми підтримки аграрних виробників передусім тваринницького напряму і розраховує, що застосування всіх напрацьованих рішень дасть змогу вже цього року істотно наростити кількість молочнотоварних комплексів, фермерських господарств, поголів’я великої рогатої худоби, обсяги виробництва молока та іншої агропродукції. Такими словами Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розпочинав нараду, присвячену питанням розвитку аграрного сектору.

Глава уряду конкретизував, що найбільше уваги слід приділяти створенню стимулів для середнього аграрного бізнесу. У цьому розрізі він виокремив рослинництво і тваринництво. Ситуація в сегменті тваринництва, на думку Прем’єра, потребує швидкої реакції. Згідно з його даними, торік виробництво яловичини та молока зменшилося в обсягах до історичного мінімуму. «До кінця січня ми напрацьовуємо продукт, у лютому виходимо з програмами, в березні розпочинаємо роботу. Ми підкріпимо внутрішній ринок продукцією тваринництва, підтримаємо експорт і вирівняємо ситуацію», — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Худоби й надоїв побільшає

Потім ішлося про пропозицію уряду надати на підтримку тваринництва чотири мільярди гривень. Це загальний ресурс, прописаний у Законі «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Кошти спрямовуватимуть здебільшого на зведення нових ферм і комплексів. Підтримка передбачає й можливість здешевити кредити на будівництво чи на компенсацію частини власних коштів виробників. Максимальний кредитний ресурс оцінюється в 10 мільйонів євро на один товарний комплекс під 3% річних на 5 років. Максимальний обсяг компенсації становитиме 25% витрат. За потреби за результатами першого півріччя роботи програм їх механізми можуть відкоригувати. Однак в уряді прогнозують, що до кінця року зростання поголів’я худоби буде не меншим за 11%, надоїв молока — не менш як 5%.

«За тиждень маємо представити остаточні фінансові рішення. Мене цікавить нарощування поголів’я, збільшення надоїв молока, вирівнювання балансу м’яса на внутрішньому ринку і, як наслідок, помірна ціна на весь асортимент. Заохочую до будівництва: будь ласка, будуйте ферми», — сказав Прем’єр.

Окрім цього, протягом тижня в уряді планують погодити програму розвитку садівництва. Бюджетні асигнування на цей сегмент становлять близько 300 мільйонів гривень. Мета інвестування — нарощування площ садів на понад 3 тисячі гектарів, залучення нових технологій зберігання та переробки плодів, а також створення майже 30 тисяч нових робочих місць. «За тиждень представлятимемо нову програму підтримки садівництва», — повідомив глава уряду.

Аграрій-покупець сам обиратиме техніку

Окрему увагу учасники наради приділили запровадженню програми компенсації вартості сільськогосподарської техніки. У держбюджеті-2018 на цю потребу заплановано мільярд гривень. Володимир Гройсман нагадав присутнім, що торік програма довела ефективність, тож можна поступово розширювати коло її учасників. «Ми даємо змогу аграрієві-покупцю самому обирати техніку, яку він хоче побачити на полі, але компенсуємо лише ту техніку, яка має серйозний відсоток виробничої локалізації саме в Україні», — означив позицію Прем’єр.

Наприкінці заходу учасники поговорили про запровадження програми розвитку фермерства з обсягом бюджетного фінансування мільярд гривень. Кошти спрямують на здешевлення кредитів — навіть до 1% кредитної ставки на допомогу із закупівлі техніки, селекції насіння, надання дорадчих послуг. Єдина вимога від держави — повна й чесна реєстрація фермерами худоби та землі. «Хочу, щоб в Україні народився клас фермерів, фермерських кооперативів. Цього року надаємо мільярд гривень, а далі суму може бути збільшено», — резюмував глава уряду.

До слова, аграрний сектор України у КМУ вважають одним із локомотивів вітчизняної економіки. Саме тому там називають питання ефективної державної підтримки агровиробництва одним із пріоритетів бюджетного процесу. Увага зосереджується на підтримці малого та середнього підприємництва, яке здатне наповнити внутрішній ринок і посилити експортні можливості великих господарств.

Катерина ЦАРЬОВА

для «Урядового кур’єра»