Візит в Україну міністра оборони США Ллойда Остіна — важлива подія, яка стала продовженням діалогу, розпочатого під час візиту Президента Володимира Зеленського у Вашингтон у серпні 2021 року. Саме тоді було започатковано новий етап стратегічного оборонного партнерства між нашою державою та Сполученими Штатами. На цьому наголосив міністр оборони Андрій Таран під час спільного брифінгу з американським колегою у вітчизняному оборонному відомстві.

Він висловив вдячність американським партнерам за всеосяжну підтримку нашої держави у протидії гібридній російській агресії, що триває, і за допомогу в реалізації завдань оборонної реформи в Україні, покликаної сприяти євроатлантичним прагненням нашої держави.

Активна протидія загрозам

Український міністр повідомив, що під час переговорів було досягнуто домовленостей зокрема з опрацювання дорожньої карти реалізації положень підписаної у Вашингтоні рамкової угоди про стратегічні основи оборонного партнерства. Було розглянуто конкретні найкритичніші проєкти розвитку фундаментальних спроможностей Збройних сил України, важливі для забезпечення оборони держави на суходолі, в повітрі, на морі й у кіберпросторі.

«Практична реалізація цих проєктів дасть змогу нашим Збройним силам ефективно протидіяти наявним і потенційним загрозам у галузі оборони й налагодити тісну взаємодію зі США в дусі стратегічного партнерства. Особливо у питаннях підтримання регіональної стабільності та миру. А також сприятиме досягненню критеріїв нашого повноправного членства в НАТО. Адже за усіма перерахованими критеріями маємо амбітні цілі. І я впевнений, що вже наступного року побачимо реальні результати реалізації досягнутих домовленостей», — зазначив Андрій Таран.

Окремо він зауважив, що було обговорено питання взаємодії двох країн з підвищення безпеки в регіоні Чорного моря. Зокрема заходи протидії агресивній політиці Російської Федерації, яка створює небезпеку судноплавству, економічній діяльності та провокує нові конфлікти.

«Маємо спільний інтерес і налаштовані продовжувати цільові консультації з цього питання, а також об’єднувати зусилля з нашими партнерами в Чорноморському регіоні та НАТО загалом задля підтримання стабільності та безпеки», — зауважив очільник Міноборони України.

Непохитність дружніх обіцянок

Ллойд Остін підтвердив, що переговори були плідними. А рамкова угода, підписана в серпні, надає стратегічні основи для плідного оборонного партнерства між двома країнами.

Він нагадав, що під час візиту Президента Володимира Зеленського у США президент Джо Байден наголосив: підтримка українського суверенітету від США була і залишається непохитною.

«Ми засуджуємо окупацію Криму і закликаємо Росію зупинити війну на сході України та дестабілізацію на Чорному морі, а також зупинити кібератаки проти США та наших союзників», — наголосив він.

Щодо наміру нашої країни вступити в НАТО очільник Міноборони США зазначив: жодна країна не має права вето на це. А Україна має право на те, щоб вибудовувати майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання. Сполучені Штати неухильно зберігатимуть свою підтримку для реалізації оборонної реформи в Україні, що сприятиме набуттю критеріїв для членства в Альянсі.

Він зазначив, що співпраця між США й Україною триватиме, аби забезпечити Українську державу засобами захисту себе від зовнішньої агресії. «Ви можете очікувати, що ми продовжуватимемо нашу підтримку. Цей регіон залишається дуже важливим для нас», — запевнив Ллойд Остін.

Перед початком брифінгу в Залі пам’яті захисників України іноземна делегація вшанувала українських воїнів, які ціною власного життя виборювали волю і незалежність нашої держави від підступного російського окупанта. Андрій Таран і Ллойд Остін поклали квіти до стели із Дзвоном Пам’яті.

Американський міністр зазначив, що щоранку під час офіційної церемонії у США шанують пам’ять воїнів України, які загинули, захищаючи її суверенітет та незалежність.

«Ми схиляємося перед вояками, які віддали життя на захист цінностей демократії», — наголосив він.

У програмі візиту міністра оборони США в Україну — зустріч із Президентом Володимиром Зеленським. Цей візит відбувається в межах його європейського турне. Крім України, глава Пентагону відвідає Грузію і Румунію, братиме участь у переговорах із союзниками і партнерами на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться 21—22 жовтня у Брюсселі.

Технічна допомога від уряду США

А напередодні в Україну прибув черговий вантаж міжнародної технічної допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки, повідомляє пресслужба вітчизняного оборонного відомства. Це вже друга партія від американських партнерів для потреб Збройних сил України за підсумками домовленостей, досягнутих між президентами двох країн. Перша партія, у складі якої були медичне майно, озброєння, боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження, прибула в Україну 10 жовтня.

Найближчим часом очікують надходження третьої партії вантажу. Загальна сума матеріальних засобів від США Україні становитиме 60 мільйонів доларів. Її надають додатково до раніше погодженого обсягу 250 мільйонів доларів.