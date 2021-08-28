Республіка Молдова вчора відсвяткувала 30-річчя своєї незалежності. В урочистостях з нагоди цього свята взяли участь Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Цьому хотіла завадити примхлива погода: президентський літак через густий туман в аеропорту Кишинева вимушено сідав в аеропорту Одеси. Українська делегація хоч із запізненням, проте потрапила на урочистості у столиці Молдови.

У святкуваннях взяли участь президенти Республіки Польща Анджей Дуда та Румунії Клаус Йоганніс. Глави чотирьох держав та інші гості оглянули військовий парад, який відбувся на площі Великих національних зборів, повідомляє Офіс Президента.

Підсумок зусиль багатьох поколінь

Парламент Молдови ухвалив Декларацію про незалежність 27 серпня 1991 року на підставі рішення Великих національних зборів, що відбулися в Кишиневі.

Володимир Зеленський у привітанні з нагоди 30-річчя незалежності Молдови, адресованому президентові Маї Санду, побажав молдовському народу миру, злагоди та процвітання.

«Незалежність обох наших країн — це підсумок зусиль багатьох поколінь, вистраждана цінність, яку Україна й Молдова обстоюють і сьогодні. Вдячний Молдові за незмінну підтримку територіальної цілісності України. І Україна завжди підтримуватиме територіальну цілісність Республіки Молдова у міжнародно визнаних кордонах», — сказав наш Президент.

Президент Молдови Мая Санду з нагоди свята на своїй сторінці у фейсбуці написала: «Наша воля сьогодні в тому, що будуватимемо процвітаючу та вільну Молдову, гостинний дім для її громадян. Будуватимемо країну разом. Це наш обов’язок перед тими, хто боровся за незалежність. Цю обіцянку даємо сьогоднішнім дітям».

А на площі Великих національних зборів у Кишиневі Мая Санду оголосила про початок проєкту з повернення на батьківщину молдован, які виїхали на заробітки за кордон.

«Головна мета, яку ми ставимо на сьогодні, — зробити так, щоб люди обрали проживання в Республіці Молдова. Ми не прийняли диктатури, обстояли наші цінності, не дозволили вкрасти свободу й демократію. Ми усвідомили ціну нашого голосу, повернули країну на демократичний шлях розвитку. Місце Молдови — в сім’ї європейських народів. Наш шлях — це шлях європейської інтеграції», — наголосила вона.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який теж узяв участь в урочистостях, заявив: «З різницею три дні Україна й Молдова відзначають 30-річчя своєї незалежності. Радий сьогодні особисто бути присутнім на святкуванні в Кишиневі й вітати молдовський народ з ювілейною датою. Бажаю нашим друзям і сусідам процвітання та добробуту».

Важливі безпекові ініціативи

Відбулася зустріч очільників іноземних делегацій. За її підсумками президенти Республіки Молдова, Румунії, Республіки Польща та України зробили заяву.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна та Молдова відзначають 30-річчя незалежності в непростих безпекових умовах, які випробовують обидві держави на міцність.

«Бажаю громадянам Молдови незламності, сили. Щоб незалежність Молдови тривала багато тисячоліть, а з нею стільки само часу на цій землі панували мир, добробут, злагода і процвітання», — сказав Президент.

Володимир Зеленський назвав багатосторонню зустріч глав держав зустріччю друзів і партнерів. За його словами, обговорено важливі питання для зміцнення незалежності держав, зокрема питання безпеки та взаємодії задля її досягнення.

«Дякую за підтримку ініціативи «Кримська платформа». Високо цінуємо долучення до неї Молдови, Румунії, Польщі. Її амбітна мета — деокупація українського півострова Крим. «Кримська платформа» може стати майданчиком для пошуку шляхів деокупації інших територій, розв’язання інших регіональних конфліктів. Лише об’єднавши зусилля, наші держави стають сильнішими і можуть швидко досягти бажаного результату. Зокрема, в таких напрямах, як європейська та євроатлантична інтеграція. У липні Україна, Молдова та Грузія започаткували проєкт «Асоційоване тріо», який має наблизити наші держави до набуття повноправного членства в Євросоюзі. Очікуємо на підтримку цієї ініціативи від Польщі, Румунії та інших наших партнерів — держав-членів ЄС.

На цьому шляху наступним важливим кроком має стати визнання європерспективи держав «Асоційованого тріо». Україна вже працює над цим з кожною державою ЄС окремо. Польща однією з перших зафіксувала свою підтримку. Вдячні їй за відповідну двосторонню декларацію», — зауважив Володимир Зеленський.

Президент переконаний, що серйозність Євросоюзу в цьому питанні має засвідчити майбутній саміт «Східного партнерства».

Україна зацікавлена й готова бути активним учасником регіональних проєктів, насамперед ініціативи «Тримор’я». Адже географічне розташування нашої країни робить її природним партнером цієї ініціативи. І як морська держава та асоційований член ЄС Україна зробить її повнішою та ефективнішою для всього регіону.

Говорив він і про те, що високою залишається військова загроза навколо України, що критичний рівень загрози з півночі, де Білорусь використовують як додатковий плацдарм агресивних дій, про інші постійні джерела загрози — російські війська у Придністровському регіоні Молдови.

«Через мілітаризацію українського півострова Крим під загрозою опинилося морське судноплавство та загалом торгівля в регіоні. Маємо спільно вирішувати ці сучасні виклики. Тому Україна ініціює посилення взаємодії по лінії військово-морських сил причорноморських держав. Україна послідовно виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил членів НАТО, розширення програм спільних навчань і тренувань. Давайте об’єднувати наші зусилля як друзі, сусіди, що мають спільне минуле, а також як партнери, що бачать спільне майбутнє», — закликав Президент України.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»