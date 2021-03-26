Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав Ватикан, де зустрівся з Папою Римським Франциском. Під час зустрічі обговорювали питання гуманітарної допомоги та розвиток двостороннього співробітництва, зокрема співпрацю з дитячою педіатричною лікарнею «Немовля Ісус» («Ospedale Pediatrico Bambino Gesu»).

Ця лікарня, яка є власністю Святого престолу, — один із найбільших і найсучасніших педіатричних науково-дослідницьких медичних закладів у Європі. Щорічно клініка забезпечує лікування понад 35 тисяч пацієнтів з усього світу та є визнаним лідером за кількістю операцій і трансплантацій будь-якого рівня складності.

Прем’єр-міністр подякував Папі Франциску за важливий внесок у забезпечення стабільності в європейському регіоні, а також за зусилля Святого престолу щодо припинення війни та повернення миру в Україну. «Ваша місія як захисника справедливості є вкрай важливою у доленосний для України період. Вірю, що ваш моральний та духовний авторитет зможе відіграти вагому роль та допоможе повернути мир в Україну», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава уряду також подякував Його Святості за гуманітарну ініціативу «Папа для України» на суму 16 мільйонів євро, в межах якої понад 900 тисяч українців отримали гуманітарну допомогу.

Під час аудієнції сторони обговорили ситуацію у світі із пандемією COVID-19, зокрема відзначили важливість вакцинації у протидії поширенню хвороби, а також співпрацю між Міністерством охорони здоров’я та дитячою педіатричною лікарнею «Немовля Ісус». «Для нас вкрай важливо, аби діти з України також мали можливість лікуватись у найкращих і найсучасніших медичних закладах світу, яким, без сумніву, є клініка «Немовля Ісус». Хочу запевнити, що уряд докладає всіх зусиль, щоб усунути бюрократичні перепони та якнайшвидше налагодити співробітництво з лікарнею», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

На завершення Прем’єр-міністр передав Його Святості Папі Франциску запрошення Президента України Володимира Зеленського здійснити візит до України з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності.

Розмова очільника уряду України з Папою Франциском тривала близько пів години. Вона завершилася представленням делегації та обміном подарунками.

Святіший отець подарував Прем’єр-міністру бронзову композицію «Наповнімо руки іншими руками», що слугує символічним посиланням на цінності братерства й солідарності, і спеціальні видання своїх енциклік та інших документів, зокрема цьогорічне послання на Всесвітній день миру й документ про загальнолюдське братерство.

Денис Шмигаль подарував Папі Франциску факсимільне видання Віденського Октоїха та репродукцію скульптури «Гірка пам’ять дитинства», встановленої в Національному музеї Голодомору-геноциду в Києві, разом із книжкою Рафаеля Лемкіна «Радянський геноцид в Україні».

Після аудієнції Денис Шмигаль зустрівся з державним секретарем Святого престолу кардиналом П’єтро Пароліном, якого супроводив архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, секретар у справах відносин з державами.

Папа Франциск — вихованець українського священника Степана Чміля, якого поховано у базиліці святої Софії в Римі. Нинішній Папа, а тоді студент Салезіянської школи, щодня, доки ще всі хлопці спали, прислуговував Степанові Чмілю під час служби Божої. Отже, Святіший отець дуже добре знає і про українську Церкву, літургію та обряд, і про українську духовність.

Українські священники згадують, що Хорхе Маріо Бергольо (до обрання Папою) найбільше дбав про вбогих, відвідував людей у найбідніших кварталах. Він особа душпастирського складу, надзвичайно глибокий інтелектуал. Українські священники пригадують, що його проповіді зазвичай були вельми короткими, часом навіть складалися із п’яти-шести речень, але в них він так багато міг умістити, що після того його короткого слова завжди тривала мовчанка на майже п’ять-сім хвилин, щоб над цим словом можна було глибоко замислитися.

Папа Франциск ще як архиєпископ Буенос-Айреса був ординарієм для східних католиків, зокрема тих, які не мали своєї єпархії. Кардинал Берґольо завжди опікувався українською Церквою в Аргентині.

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«Урядового кур’єра»