Податки, які сплачують міжнародні компанії, котрі все ще чомусь працюють у росії, перетворюються на кулі та бомби, що летять в українських людей та українські міста. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спеціального державно-приватного діалогу, що відбувся у межах Всесвітнього економічного форуму у швейцарському місті Давосі. Тому він закликав такі компанії припинити фінансувати бюджет війни, вийшовши з російського ринку та припинивши там роботу повністю.

«Після розв’язання проти України війни росія не просто перестала бути надійним партнером для бізнесу, вона взагалі перестала бути партнером. Усі маємо усвідомити, що business as usual із росією закрито на багато років», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр подякував сотням міжнародних компаній, які пішли з російського ринку, запропонувавши їм уже планувати інвестиції та відкриття виробництв в Україні.

Взаємовигідне партнерство

Денис Шмигаль акцентував, що Україна впевнена у своїй перемозі, тому вже зараз розробляє план відновлення, який передбачає не просто відбудову зруйнованого.

«Хочемо побудувати нову європейську Україну. З новими прозорими правилами, імплементацією найкращих світових практик. Цифрову країну, зручну для людей та бізнесу. Безпечну та економічно сильну. Україна бачить себе в майбутньому економічно та політично інтегрованою з Євросоюзом. А фундаментом майбутнього плану відновлення стане нова українська економіка та нова економічна модель. Лібералізація, дерегуляція та діджиталізація стануть основними компонентами, на яких будуватиметься бізнес-клімат в Україні», — уточнив очільник уряду.

Він додав, що до повномасштабної війни уряд багато уваги приділяв партнерству держави та бізнесу в різних галузях. Насамперед в інфраструктурі та енергетиці.

«Ця взаємодія значно посилиться і розшириться. Держава планує вкладати мільярди у збільшення видобутку газу, розвиток зеленої генерації та енергетики загалом, а також у розвиток військово-промислового комплексу. Глибинна переробка в агросекторі та металургії стане каталізатором для масштабної модернізації економіки.

Уряд працюватиме з партнерами України, щоб вони видавали своїм компаніям державні гарантії на залучення коштів для інвестицій в Україну. Оновлена Україна неодмінно стане прикладом для всього світу, а партнерство з нею буде взаємовигідним для всієї світової спільноти», — резюмував Денис Шмигаль.

Потужні драйвери зростання

Через відеозв’язок Прем’єр виступив в Українському домі в Давосі. Він говорив про те, що Україна хоче застосувати унікальний синтез підходів до відбудови. Зокрема йдеться про регіональний підхід, коли країни-союзники, міста-побратими, міжнародні корпорації беруть шефство над українськими регіонами й допомагають їм із відбудовою грантами, спеціалістами та інвестиціями. А також про параметричний підхід.

«Він більше централізований, його розробляє Національна рада з відновлення, і стосується формування нових стандартів у сферах суспільного життя. Build back better — основа цього підходу. Це, наприклад, будівництво житла за новими стандартами, відновлення металургійних підприємств із використанням сучасних зелених технологій чи публічні будівлі, в яких буде враховано принципи енергоефективності, безбар’єрності, інноваційності та, безумовно, безпеки», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр закликав усіх друзів і партнерів України долучатися до відновлення, зокрема користуватися платформою United24. А ще закликав держави-партнери конфісковувати російські активи та спрямовувати ці кошти на відновлення України.

За словами очільника уряду, основу оновлення країни формуватимуть національна безпека, євроінтеграція та економічна трансформація.

«Удосконалення всієї оборонної галузі, відкриті експортні ринки, доступ до структурних фондів ЄС, фокусування на розвитку пріоритетних секторів нашої економіки, максимальне враховування світових трендів. Усе це стане потужними драйверами економічного зростання України», — наголосив Прем’єр.

Денис Шмигаль резюмував: «Надійні союзники, готові допомагати, — один із вирішальних чинників успіху країн, які відроджуються після війни. Заможна й розвинена Україна — великий внесок у заможну оновлену Європу».

Продовольче питання

Присутній у Давосі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба домовився із засновником і президентом форуму Клаусом Швабом про організацію форумом поїздки до Києва представників провідних компаній та експертів для вивчення проєктів відновлення та інвестиційних можливостей. Він подякував Клаусу Швабу за те, що цього року форум проходить з Україною в центрі уваги та принципово без росії.

Спілкуючись з іноземними ЗМІ, міністр укотре наголошував, що довіра до росії — велика проблема, зокрема й у питанні створення безпечних коридорів для вивезення продовольства з українських портів.

«Ідеться не лише про світову продовольчу безпеку, а й про безпеку Одеси. Єдина заява, яку я чув від росії, полягає в тому, що росія погодиться зняти блокаду українських портів, якщо буде скасовано санкції, введені проти неї. Ніколи не чув, щоб від росії виходила будь-яка ініціатива щодо створення безпечних коридорів. Якщо теоретично буде гарантовано безпечний прохід комерційних суден до Одеси та з Одеси, щоб забрати українське зерно й доставити його на світовий ринок, це потребуватиме розмінування гавані. На що Україна у принципі згодна».

Але маємо одне питання безпеки, яке потрібно вирішити: як гарантувати, що в той момент, коли ми створимо цей безпечний прохід і вхід у гавань буде розміновано, як гарантувати, що вночі або рано-вранці росія не порушить угоду про безпечний прохід і її військові судна не проберуться в гавань і не нападуть на Одесу», — зазначив Дмитро Кулеба.

До слова, на полях форуму віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс говорив, що ЄС нині допомагає Україні вивезти зерно, яке росія заблокувала в українських портах, на світовий ринок альтернативними шляхами на суходолі. Проте він зазначив, що в короткостроковій перспективі це не може замінити морські шляхи.

«Є розмови про те, щоб створити певні безпечні коридори, ймовірно, з якоюсь військовою допомогою, яка гарантує безпеку суден, що перетинатимуть Чорне море. Однак не Україна джерело проблеми, а саме росія, яка навмисно провокує світову продовольчу кризу, зокрема грабуючи українське зерно на окупованих українських територіях, спалюючи склади з продовольством в інших регіонах України та руйнуючи обладнання», — цитує його слова Укрінформ.

Валдіс Домбровскіс констатував, що санкції ЄС, пов’язані із війною росії проти України, жодним чином не стосуються російського постачання продовольства, тобто не обмежують можливостей рф для експорту власного зерна. Що нічого не стримує рф, крім її власних зловмисних намірів. Що рф сама маніпулює з постачанням пшениці, щоб досягти якихось поступок.

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«Урядового кур’єра»