Завдяки підтримці Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу й усіх країн-партнерів України, а також Світового банку, Міжнародного валютного фонду нашій державі в умовах російської агресії вдається встояти фінансово. На цьому Президент Володимир Зеленський наголосив під час другого засідання міністерського круглого столу щодо підтримки України під керівництвом українського уряду, групи Світового банку та МВФ, що проходив у Вашингтоні (США).

«Україна достатньо міцна, щоб вистояти в цій війні. Однак потрібно зберігати послідовність у підтримці нашої держави й розвивати лінії допомоги. Нині, коли держава-терорист намагається ще більше нас усіх залякувати, маємо відповісти на російський терор ще міцнішою, змістовнішою співпрацею.

Кожен конкретний крок у підтримці України — реальне скорочення російської агресії. Таким кроком може бути створення координаційного формату для фінансової підтримки України донорами за аналогією з тим, що створений у форматі «Рамштайн» для оборонної підтримки нашої держави. Варто створити постійну робочу групу, яка займалася б фінансовою підтримкою України та оперативно працювала б на різних рівнях — на рівні міжнародних донорів і на рівні країн, що долучаються до допомоги», — цитує слова Президента його Офіс.

Заклик Володимира Зеленського до міжнародної спільноти щодо створення нового формату фінансової підтримки України директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва прокоментувала так: «МВФ підтримує створення постійного форуму для забезпечення економічної та фінансової підтримки України. Працюємо над тим, щоб зібрати цей форум якомога швидше».

Покрити дефіцит бюджету

Володимир Зеленський зазначив, що Україна потребує допомоги задля впевненого покриття бюджетного дефіциту й забезпечення базових основ життя людей.

«Бачимо, що російські терористичні атаки можуть бути інтенсифіковані. Тож маємо симетрично інтенсифікувати співпрацю для допомоги: і для відновлення зруйнованого, і для гарантування фінансової стабільності держави. Цьогоріч російський терор призвів до падіння української економіки більш ніж на третину. Так само на третину скоротилися й реальні доходи наших людей. Тисячі підприємств та об’єктів інфраструктури зруйновано. Мільйони людей стали внутрішніми переселенцями.

Маємо дві ключові державні фінансові потреби. Це 38 мільярдів доларів для покриття дефіциту держбюджету наступного року. Це зарплати вчителів, лікарів, соцвиплати. Ще 17 мільярдів доларів, які верифікував Світовий банк, потрібні для відбудови критичної інфраструктури. Це школи, лікарні, критична транспортна й енергоінфраструктура, пошкоджене житло», — констатував Президент.

Він наголосив на потребі цільових кредитів обсягом 2 мільярди доларів на відбудову електроенергетичної інфраструктури після руйнувань, кредитних лімітів (не менш як 5 мільярдів доларів) для закупівлі газу, вугілля до наступного опалювального сезону. Президент каже, що, можливо, не доведеться використовувати ці ліміти, але вони мають бути, щоб гарантувати стабільність.

«У контексті протидії дефіциту й гарантування стабільності критично важлива нова програма співпраці з МВФ. Реалістичний обсяг — до 20 мільярдів доларів. Маємо нарешті затвердити таку програму як основне джерело покриття дефіциту», — зазначив Президент.

Він говорив про конкретні інструменти підтримки інвестицій для України: «Щоб активізувати економіку і бізнес почав інвестувати в Україну вже зараз, потрібен механізм страхування воєнних ризиків для нових інвестпроєктів. Сподіваюся, зможемо запустити цей механізм разом зі Світовим банком. Ще одним елементом захисту економічної активності може стати відкриття країнами-партнерами лімітів експортно-імпортних агентств для постачання обладнання в Україну».

росія замало платить за свої злочини

У виступі під час круглого столу Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував партнерам і союзникам за непохитну підтримку України, запроваджені пакети санкцій, які завдають удару по економіці ворога, і закликав посилювати їх і надалі.

«Більше санкцій проти росії та більше допомоги для України. Так світ має реагувати на кожен російський теракт. рф платить замалу ціну за свої воєнні злочини. За прогнозами Світового банку, економіка рф цьогоріч скоротиться на 4,5%. Цього замало для зупинення агресора», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Денис Шмигаль закликав союзників сприяти конфіскації заморожених російських активів: «Це сотні мільярдів доларів, які мають піти на відновлення того, що знищили російські війська. Такою має бути плата за руйнування й терор».

Пізніше в телеграмі Прем’єр повідомив, що в Україну надійшли 1,3 мільярда доларів додаткового екстреного фінансування від МВФ. «Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки», — уточнив очільник уряду.

За його словами, загалом МВФ надав нашій державі 2,7 мільярда доларів із початку повномасштабної війни. Найближчим часом влада з МВФ розпочне підготовку нової спеціальної програми, яка запрацює наступного року.

Під час засідання міністерського круглого столу наголошувалося, що ми потребуємо допомоги для покриття бюджетного дефіциту й забезпечення базових основ життя людей