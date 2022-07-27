Прем’єр-міністр заявив, що підготовка до найскладнішої зими в історії країни триває, як і пошук усіх можливих інструментів для реагування на будь-які сценарії

В умовах тотальної війни проти більшого ворога Україні необхідно акумулювати всі можливі ресурси, щоб не просто вистояти, а й здобути перемогу. Економіка росії більша за економіку нашої держави щонайменше увосьмеро. Це означає, що Україні потрібно бути в рази ефективнішою і правильно розставляти пріоритети. На цьому під час чергового засідання уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд завжди ставив за мету бути відповідальним позичальником. Усі у світі розуміють безпрецедентний масштаб викликів, з якими зіткнулась Україна. Тому проведено чесну розмову з нашими кредиторами. Заручилися їхньою підтримкою в питанні відтермінування виплат за зовнішніми зобов’язаннями України до кінця 2023 року із можливістю продовжити цей термін ще на рік. У підсумку Україна зекономить приблизно 200 мільярдів гривень, які спрямують на інші першочергові потреби: виплати військовим, пенсії, соціальні програми, підтримку економіки. Це і є та сама пріоритетність, яка потрібна, щоб перемогти в цій війні», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Підтримка союзників

Очільник уряду акцентував, що тривають десятки переговорів про розширення програм фінансової та цільової підтримки України.

«Днями Європейський інвестиційний банк погодив надання нашій державі 1,6 мільярда євро, з яких мільярд євро буде надано вже зараз. Кошти підуть на підготовку до опалювального сезону, відновлення пошкоджених об’єктів електро-, водо- й теплопостачання та іншої житлово-комунальної інфраструктури», — розповів Денис Шмигаль. І відповідне протокольне доручення затверджено на засіданні уряду.

Кабмін ухвалив звернення уряду України до уряду Сполучених Штатів Америки про надання нашій державі газового ленд-лізу для стабільного проходження опалювального сезону.

«Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв. Безперечно, підтримка союзників сьогодні — один із двох основних стовпів економічної стабільності України. Другий ключовий елемент — економіка, що працює», — прокоментував Прем’єр.

Ми працьовиті

Очільник уряду нагадав, що цього місяця запрацювала програма «єРобота», яка передбачає видачу безповоротних грантів для створення нового бізнесу. За його словами, за невеликий проміжок часу вже отримано понад 5 тисяч заявок. Їх обробляють, і вже найближчим часом перші майже 500 грантів буде погоджено.

«Те, що наші громадяни готові відкривати нові бізнеси, вкладати власні кошти, працювати й шукати нові можливості, — ще один аргумент, що нас неможливо здолати», — констатував Денис Шмигаль.

Щодо створення нових робочих місць, то продовжується програма урядових виплат по 6,5 тисячі гривень за наймання на роботу внутрішньо переміщених осіб.

«Приблизно 9 тисяч людей уже працевлаштовано за цією програмою. Тривають і виплати за іншими соціальними програмами. Пенсії в липні вже профінансовано на 100%. 49 мільярдів гривень перераховано. Це на 15% більше, ніж у липні торік», — повідомив очільник уряду.

Ще одне актуальне питання — нові логістичні маршрути та збільшення експортного потенціалу України.

«Що зроблено за ці місяці? Транспортний безвіз із Європейським Союзом, анулювання мит і квот на українську продукцію під час експорту в Європу, Канаду та Велику Британію, нові пункти пропуску на західному кордоні України, розширення потенціалу дунайських портів на території України. Зараз Дунай — один із ключових маршрутів експорту, а тому уряд продовжує розширення його потенціалу», — зауважив Денис Шмигаль.

Уряд вніс зміни до положення про прикордонний режим, що дасть змогу проводити бункерувальні операції флоту, тобто заправляти їх пальним безпосередньо біля портів «Рені» та «Ізмаїл». У Кабміні переконані, що це підвищить швидкість та значно полегшить логістику експортно-імпортних вантажів.

Збалансоване надрокористування

Уряд встановив прозорі, зручні, рівні правила доступу до надр, щоб забезпечити збалансоване надрокористування у країні. Як інформує пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, внесено зміни до чотирьох нормативних актів, що регулюють питання користування надрами. Зокрема, вони стосуються порядку надання спецдозволів на користування надрами без проведення аукціону, порядку проведення електронних аукціонів із продажу таких спецдозволів, методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів держбюджету (процедура прискориться щонайменше на 20 днів), методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спецдозволу.

Коментуючи рішення уряду, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець зазначив, що під час відбудови попит будівельної індустрії на матеріали та сировину, корисні копалини буде колосальним. Тому вже зараз уряд підвищує ефективність та прозорість електронних аукціонів, усуває будь-які можливості для зловживань і роботи в галузі недобросовісних та підсанкційних осіб (впроваджено вимогу подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника), а також скорочує строки проходження процедур та цифровізує процеси. Щоб уникнути зриву електрон­них аукціонів недоброчесними підприємствами, встановлено мінімальний гарантований внесок, який мають сплатити учасники, — 0,5—10 мільйонів гривень залежно від груп корисних копалин.