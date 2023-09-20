«Для нас принципово важливо довести, що окремі держави-члени ЄС не можуть забороняти імпорт українських товарів. Тому ми подаємо проти них позови в СОТ», — заявила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко. Вона висловила сподівання, що ці держави знімуть свої обмеження і Києву не доведеться з’ясовувати з ними відносини в судах.

Наприкінці минулого тижня Єврокомісія оголосила про рішення не продовжувати ембарго на імпорт зернових з України, підкресливши, що українська сторона має найближчими днями запровадити певні заходи для запобігання будь-яким ринковим викривленням у сусідніх державах-членах ЄС, зокрема системі ліцензування експорту. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили, що вводять односторонні заборони на українське збіжжя попри рекомендацію Брюсселя. Уряди цих країн пояснюють цей крок прагненням захистити інтереси власних фермерів.

У Києві така політика Варшави, Будапешта та Братислави розуміння не викликає. За словами Юлії Свириденко, внаслідок односторонньої заборони Польщі, Словаччини та Угорщини на імпорт української агропродукції експортери нашої країни вже зазнали та зазнають значних збитків через простоі, додаткові витрати та неможливість виконання зовнішньоекономічних угод.

«Україна вбачає в цьому порушення трьома країнами ЄС своїх міжнародних зобов’язань. Українська сторона вважає, що односторонні дії країн-членів ЄС у галузі торгівлі неприйнятні й усі країни-члени блоку мають координувати та узгоджувати торговельну політику, оскільки вона належить до виняткової компетенції ЄС», — наголошують у Мін економіки.

У Єврокомісії утримуються від коментарів щодо односторонньої заборони Польщі, Угорщини і Словаччини на ввезення української агропродукції. Під час чергового брифінгу у Брюсселі речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер нагадала, що торговельна політика — виняткова компетенція ЄС, а не країн-членів, тому Єврокомісія має оцінити введені заходи, щоб вирішити, якими будуть подальші кроки. Вона ще раз підтвердила, що обмеження на ввезення до ЄС окремих видів української продукції, які були чинними до 15 вересня, більше не чинні. Міріам Гарсія Феррер відмовилася коментувати позов України проти трьох країн ЄС.

«У нас з Україною є домовленість, що вона запровадить систему контролю експорту в наступні 30 днів і що із 16 вересня, тобто із суботи, вона готова до конкретних дій, щоб гарантувати, що не буде зростання експорту цих продуктів до ЄС», — сказала речниця Єврокомісії. За її словами, незабаром має відбутися ще одна зустріч координаційної платформи, на якій Україна презентує заходи, котрі вона запровадила, і план дій.

Проте, як стало відомо польським ЗМІ, Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія вже висловили незадоволення планом з обмеження експорту сільгосппродукції, який, як планувала Єврокомісія, мав би замінити односторонні обмеження українського імпорту. Як пише польське агентство РАР, Київ пропонує, щоб Міністерство економіки України самостійно ухвалювало рішення про надання дозволів на експорт зерна до ЄС, зокрема і п’яти східних країн-членів, навіть якщо вони виступатимуть проти таких дозволів. Україна пропонує проводити консультації із країнами ЄС та Єврокомісією щодо дозволів на експорт, але «незалежно від їхніх підсумків остаточне рішення залишатиметься за Києвом».