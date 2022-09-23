77-а сесія Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй в Нью-Йорку (США). День другий. До лідерів країн, які з’їхалися, щоб обговорити найбільші виклики в сучасному світі, звернувся Президент України Володимир Зеленський. Своє відеозвернення він почав з таких слів: «Вітаю всіх людей світу, які цінують мир і єдність між різними та рівними! Бажаю усім миру і дякую за те, що ми з вами єдині у прагненні повернути мир».

Він констатував: «Скоєно злочин проти державних кордонів України, проти життя людей, гідності жінок і чоловіків, цінностей, які роблять усіх нас із вами спільнотою об’єднаних націй. Україна вимагає покарати рф за все це. Україна, Європа, світ хоче миру. Бачимо, хто єдиний хоче війни. Але не дамо йому нас переважити, хоч це і найбільша за розмірами держава світу. Ця війна не була спровокована нами. Україна показала силу на полі бою, користуючись своїм невід’ємним правом на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН. Ми досягаємо результату й бачимо, яким буде завершення цієї війни та що стане гарантіями стабільного миру», — цитує слова Президента його Офіс.

Ні — нейтральності

Володимир Зеленський представив формулу миру, що має п’ять пунктів.

Пункт 1. Покарання. Йдеться про те, що покарання за злочин агресії та порушення кордонів має діяти до відновлення міжнародно визнаного кордону, до припинення агресії, отримання повної компенсації за війну.

«Санкції проти агресора — частина формули миру, як і блокування торгівлі й відносин з агресором. І поки агресор є стороною ухвалення рішень у міжнародних організаціях, його треба ізолювати в них, принаймні на час агресії. Позбавити права голосу, права вето. Має бути створений спецтрибунал для покарання росії за злочин агресії. Це стане зрозумілим сигналом для всіх потенційних агресорів, що вони будуть притягнуті до відповідальності світом. Україна підготувала конкретні кроки для створення такого трибуналу і представить усім державам», — каже Президент.

Пункт 2. Захист життя. «Поки тривають засідання Генасамблеї, у деокупованому українському місті Ізюмі Харківської області триває ексгумація тіл із масового поховання, яке з’явилося за час окупації російськими військами. Виявлені тіла жінок і чоловіків, дітей і дорослих, цілих родин, військових. 445 могил. На тілах сліди тортур і побоїв. Не можемо залишити російську армію хоча б десь на українській землі, знаючи, що вони всюди вчиняють такі масові вбивства», — каже Президент.

Нині, за його словами, коли росія каже про переговори, то вона хоче лише пригальмувати свій відступ. Хоче перезимувати на захопленій території України та підготувати сили для спроби нового наступу.

«Не можемо погодитися на відкладену війну. Бо вона буде ще гарячішою, ніж зараз. Для нас це війна за життя. Тому ми потребуємо оборонної підтримки, наступальних озброєнь — достатньо далекобійних, щоб звільнити нашу землю. І систем протиповітряної оборони», — каже Володимир Зеленський.

Пункт 3. Відновлення безпеки й територіальної цілісності. «росія підірвала своєю війною стільки елементів глобальної безпеки. Безпеку мореплавства, продовольчу, радіаційну, енергетичну безпеку та безпеку від зброї масового ураження. Ми вже відновлюємо безпеку мореплавства і продовольчу безпеку. З іншими елементами безпеки складніше. Напередодні засідання Генасамблеї росія вдарила ракетами по Південноукраїнській АЕС. Найбільшу у Європі Запорізьку атомну станцію рф перетворила на мішень. російський радіаційний шантаж має хвилювати кожного й кожну, бо ніхто не знайде вакцини від променевої хвороби», — акцентував Президент.

Говорив він і про те, що треба зупинити російський енергошантаж. Для цього треба обмежити ціни, за якими рф експортує свої енергоресурси. Нині нафта й газ — енергозброя рф. Обмежити ціни — це самозахист світу, шлях до відновлення енергетичної та цінової безпеки.

Він закликав визнати нарешті росію державою-спонсором тероризму.

Пункт 4. Гарантії безпеки. Йдеться про пропозиції юридично обов’язкових багатосторонніх і двосторонніх договорів. Президент заявив, що гарантувати безпеку тій чи іншій нації превентивно завжди вигідніше, ніж зупиняти постфактум війну проти неї.

Пункт 5. Рішучість. Це про те, без чого інші чотири пункти не працюватимуть. Це рішучість України боротися, рішучість партнерів допомагати їй, а отже, самим собі, рішучість світу об’єднатися навколо того, хто бореться проти збройної агресії, та поставити на місце одного, який загрожує всім.

«Немає у формулі миру лише нейтральності. Ті, хто каже про нейтральність, кажуть про байдужість, протокольне співчуття. Формально вдають, ніби захищають когось, а насправді — лише свої вузькі інтереси. Ось це й створює умови для війни. Ось це й треба виправити, щоб створити умови для миру. Потрібна рішучість. Потрібно якнайшвидше виконати п’ять пунктів української формули миру», — резюмував Президент.

Про ядерний тероризм

У своєму виступі на Ген асамблеї Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден пообіцяв, що США продовжать твердо підтримувати Україну й об’єднувати міжнародну спільноту в боротьбі проти агресії рф.

«Ми не вагалися. Обрали свободу, суверенітет. Ми підтримали Україну. Члени ООН мають бути єдиними проти агресії рф, оскільки прагнуть, щоб війна закінчилася на справедливих умовах, на умовах, під якими ми всі підписалися, що ніхто не може захопити територію іншої країни силою. Єдина держава, яка стоїть на цьому шляху, — це росія», — цитує слова американського лідера Укрінформ.

Джо Байден прямо звинуватив росію в загостренні глобальної продовольчої кризи, позитивно оцінивши роботу угоди щодо експорту зернових з українських портів у Чорному морі та наголосивши на необхідності її продовження.

«росія накачує брехнею світ у спробах перекласти провину за продовольчу кризу на санкції, введені багатьма країнами у світі через її агресію проти України. Наші санкції однозначно дозволяють рф експортувати продовольство та добрива. Жодних обмежень», — підкреслив глава Білого дому.

Він також назвав безрозсудними ядерні погрози росії та застеріг путінський режим від спроб проведення фіктивних «референдумів» і анексії нових українських територій.

«путін відкрито погрожував Європі ядерною зброєю та безрозсудно нехтував обов’язками режиму нерозповсюдження. Закликаю окремі країни припинити безрозсудні дії, які підривають режим нерозповсюдження ядерної зброї у світі, оскільки в разі початку війни із застосуванням таких озброєнь переможців просто не буде», — каже Джо Байден.

За його словами, незалежно від того, що відбувається у світі, Сполучені Штати готові вжити критичних заходів контролю над озброєнням.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який у Нью-Йорку взяв участь у заході щодо безпеки цивільних ядерних об’єктів у ситуації збройного конфлікту, заявив, що ядерний тероризм — загроза планетарного масштабу. Що навіть у страшному сні цивілізований світ не міг собі уявити, що в ХХІ столітті хтось буде піддавати масованій атаці атомні електростанції. Що сьогодні російські війська тримають зведений курок біля скроні усього світу.

«Запорізька атомна станція перетворена на потужну військову базу з арсеналом зброї. Вона слугує для росіян живим щитом, аби обстрілювати сусідні міста. Вони знають, що Україна не стрілятиме у відповідь, бо розуміє свою відповідальність. Натомість бачимо обстріли станції росією, відключення АЕС від енергомережі та погрози зупинити роботу енергоблоків», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Очільник уряду наголосив, що потрібні рішучі дії, зокрема міжнародна місія ООН та Європейського Союзу, результатом якої стане повна демілітаризація ЗАЕС та навколишньої території, яка повністю перебуватиме під українським контролем із моніторинговою місією МАГАТЕ.

Покарати злочинців

Прем’єр також відкрив виставку «російські воєнні злочини».

«Виставка покликана донести світові цю жахливу правду. Приблизно 40 тисяч воєнних злочинів з боку рф — таким є попередній і далеко не повний результат підрахунків. Знаючи правду про цинічні вбивства, зґвалтування, мародерства, катування з боку росіян, не можна ставитися до керівництва росії як до партнерів чи сторони діалогу: його слід розглядати як колективного злочинця.

Ці злочини — не самодіяльність окремих військових підрозділів чи окремих командирів, а цілеспрямований геноцид українського народу. Тому цивілізований світ повинен притягнути до відповідальності не лише виконавців, а й тих, хто наказує, розробляє плани й санкціонує ці дії. Спецтрибунал стане дієвим доповненням роботи Міжнародного кримінального суду. Саме в його компетенції розслідувати злочини геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини. Найбільша в історії МКС команда слідчих та судових експертів уже побувала в Україні, планується відкриття представництва суду в нашій державі. Непокарані злочини мають здатність повторюватися знову. Світ не може цього допустити, якщо прагне йти шляхом розвитку та прогресу», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава українського уряду взяв участь у заході щодо післявоєнної відбудови України. Він зазначив, що Україна хоче залучити до відповідних проєктів компанії, інвестиції та технології з усього світу. І акцентував, що росія навмисно обстрілює житлові квартали, лікарні, школи, критичні об’єкти інфраструктури, атомні електростанції. За попередніми оцінками, від початку війни пошкоджено та зруйновано понад 115 тисяч приватних будинків, понад 15 тисяч багатоповерхівок, більше тисячі закладів освіти і більше 500 лікарень. Руйнувань зазнали майже 25 тисяч кілометрів доріг і понад 300 мостів.

«Потенціал всього плану відновлення країни — 750 мільярдів доларів у наступні роки, і це може зацікавити міжнародні корпорації та інвесторів, аби вони вже планували участь у відновленні. Важливим аспектом майбутнього плану відновлення стане створення неформальної тристоронньої платформи: українська влада — міжнародні партнери — українське громадянське суспільство та бізнес. Саме приватний сектор має стати одним із основних драйверів відбудови. Україна разом із міжнародними фінансовими організаціями розробляє інструменти страхування військових ризиків. Вони мають забезпечити прихід міжнародних компаній ще до завершення бойових дій.

У межах Конференції відновлення цього року були закріплені так звані Принципи Лугано. Це, зокрема, принцип відбудувати краще, ніж було, прозорість і відкритість процесу завдяки залученню міжнародних експертів, створення офісів відновлення в різних країнах-партнерах, а також використання коштів росії як головного джерела відновлення України. Робитимемо все, аби заморожені активи рф були передані для відновлення нашої країни. Для цього пропонуємо затвердити нову міжнародну угоду, яка чітко визначатиме, що неспровокована та несправедлива війна має наслідки — у тому числі у вигляді конфіскації активів агресора на користь жертви», — зазначив Прем’єр.

Під час зустрічі з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем Денис Шмигаль наголосив, що негативні наслідки розв’язаної росією війни в Україні відчув увесь світ. Саме тому він має об’єднатися, аби зупинити агресію рф та примусити її покинути територію України.

Прем’єр акцентував на важливості пошуку дієвих гарантій безпеки для України після завершення війни, аби відбити бажання росії розв’язувати чергові криваві бойові дії. І додав, що робоча група Єрмака-Расмуссена вже напрацювала й представила рекомендації щодо таких гарантій безпеки для України.

Співрозмовники також обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва. Очільник уряду України висловив вдячність ЄС за підтримку виділення наступного траншу макрофінансової допомоги в розмірі п’яти мільярдів євро, зауваживши, що фінансова підтримка ЄС разом зі США та МВФ допомагає Україні втримувати макроекономічну стабільність та виконувати свої зобов’язання перед людьми.

Не оминули вони увагою й продовольчу тему. Денис Шмигаль наголосив на вірності України своїм зобов’язанням як надійного транзитера зерна. І підкреслив, що завдяки спільним зусиллям відновлено експорт українського зерна до країн Азії, Африки та Європи і що роботу «зернових коридорів» треба продовжити для підтримання продовольчої безпеки у світі.