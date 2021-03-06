Збереження 100% санкцій проти Росії за агресію на Донбасі та в Криму, попри спроби РФ їх послабити. Отримання Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Створення Люблінського трикутника (Україна, Литва та Польща) і нового формату взаємодії України й Туреччини «Квадрига» для розширення співпраці між країнами фактично у всіх галузях. Звільнення понад 1600 українців з піратського, терористського полону, з-за грат за кордоном. Сприяння бізнесу в завоюванні зовнішніх ринків: рада експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ, регулярні брифінги послів для українських експортерів. Відкриття трьох нових ринків для української харчової продукції. Три нових безвізи. Це далеко не вичерпний перелік ключових досягнень МЗС, що оприлюднив його очільник Дмитро Кулеба, який обіймає цю посаду рівно рік.

Під час підсумкового онлайн-брифінгу він поінформував, що цього року МЗС продовжить розбудовувати на світовій арені інфраструктуру, що дасть додаткові можливості для захисту інтересів Української держави, бізнесу й громадян. Ідеться про три нові посольства й три генеральні консульства у шести країнах. Цю роботу вже розпочато.

«З’явиться Посольство України в Республіці Гана, що відповідає курсу на зміцнення позицій нашої держави в Африці, Посольство України в Республіці Філіппіни. Ця країна дуже складна, з нею потрібно працювати, щоб вона стала прихильнішою до українських ініціатив у міжнародних організаціях, насамперед ООН. Повноцінним стане Посольство України в Чилі — тепер це відділення іншого посольства. Буде створено генконсульство України в індійському місті Мумбаї, яке є величезним бізнес-центром, у польському місті Вроцлаві та румунському Сігету-Мармацієй, яке є столицею українства в цій країні», — цитує Укрінформ слова міністра.

Театр абсурду від РФ

Дмитро Кулеба прокоментував ідею зміни місця проведення у межах мінського формату засідань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та залучення до цих переговорів США.

«Росія займала деструктивну позицію протягом усіх семи років роботи ТКГ. Але через позицію Росії ТКГ дедалі більше нагадує театр абсурду, де Росія та запрошені представники так званих ДНР/ЛНР просто водять ситуацію по колу і вдаються до якихось абсурдних аргументів, дискусій, аби лише затягувати процес і не ухвалити жодних рішень. Тому не місце проведення ТКГ створює проблему. Проблему створює те, що попри всі зусилля України і нашої делегації в ТКГ, бачимо з того боку суцільний деструктив, називання білого чорним і намагання перекладати відповідальність за все на Україну. Це не є чимось новим, чого ми не знали, але за останні сім років конфлікту нині це вже просто вийшло на якийсь топрівень. І це та проблема, яку слід розв’язувати насамперед. У ТКГ нині треба говорити про те, щоб там відбувались ефективні переговори», — зазначив міністр.

Коментуючи можливість залучення США до ТКГ, очільник МЗС нагадав, що вона складається із трьох учасників — Росія й Україна як сторони конфлікту і ОБСЄ як посередник, тому питання про долучення США не порушують. До слова, раніше Дмитро Кулеба заявляв, що Україна очікує активнішої залученості США до зміни поточної ситуації з російською агресією. Він висловлював переконання, що США без участі у переговорах і в нормандському форматі можуть допомогти Україні в питанні приборкання російської агресії.

Про дії РФ у Криму. Нещодавно ЄС схвалив новий глобальний санкційний режим за порушення прав людини. Тож, як поінформував міністр, Україна передала ЄС перелік осіб, винних у системному порушенні прав людини в окупованому Криму, і розраховує на запровадження санкцій проти них уже цього року. Адже порушення прав людини в окупованому Криму системні й кричущі.

Про подвійне громадянство й корупцію

Говорив Дмитро Кулеба і про те, з якими країнами планують дозволити подвійне громадянство. «Плануємо дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС, країнами п’яти очей (Австралія, Канада, Нова Зеландія, США та Велика Британія), тобто з тими, які до нас дружні й не становлять жодної загрози. І список цих країн калібруватиметься, залежатиме від деяких критеріїв. Проте не йдеться про подвійне громадянство з країною-агресором — РФ. Триматимемо ареол українства у світі як одне ціле. Громадянин, який виїхав на постійне місце проживання наприклад у країну ЄС, у перспективі зможе стати і громадянином цієї країни, і залишитися частиною українського простору, зберегти український паспорт», — цитує УНІАН слова міністра.

Дмитро Кулеба поінформував про плани МЗС змінити правила використання дипломатичних автобусів після контрабандного скандалу. Ідеться про нещодавнє затримання співробітників Посольства в Польщі під час спроби вивезти з України на службовому автомобілі велику кількість валюти, золота й цигарок.

«Мало покарати винних, слід вжити заходів, які не допускатимуть повторення таких ганебних випадків у майбутньому. Розглядаємо різні опції: можливість пломбування автобусів, трекінг їхнього пересування, фіксування чіткого опису того, хто перебуває в автобусі. У межах чинної антикорупційної стратегії МЗС для використання диптранспорту буде підвищено рівень антикорупційного ризику із середнього до високого. Буде посилено відповідальність не лише безпосередньо тих людей, яких може бути спіймано на гарячому, а і їхніх керівників за подібні випадки», — резюмував міністр.

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