Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголошує, що в цьому нашій державі допомагають союзники, які міцно стоять поряд

Максимальне забезпечення армії всім необхідним. Перезапуск економіки та допомога бізнесу. Підготовка до опалювального сезону та відновлення зруйнованої критичної інфраструктури. Соціальна підтримка наших громадян. Нарощування експортних можливостей. Це п’ять ключових пріоритетів уряду, які всі місяці після початку повномасштабної війни росії проти України залишаються незмінними. На цьому у промові під час чергового засідання уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він заявив, що щотижня є прогрес і рішення за кожним із цих п’яти пунктів.

Очільник уряду зазначив, що майже через п’ять місяців після початку повномасштабної війни росія та її війська перейшли до стратегії виснаження нашої країни.

«Паралельно із цим кремлівський режим реалізовує аналогічну стратегію і проти наших партнерів. Вони вірять, що виснаженням від війни примусять Україну здатися, а холодом і голодом зламають наших союзників і зменшать підтримку України. Блокування портів, терор проти тилових українських міст, руйнування нашої інфраструктури, створення енергетичної кризи в Європі — все це частини цієї російської стратегії. Тому завдання українського уряду — максимально посилити нашу стійкість як держави і бути готовими до будь-яких сценаріїв», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Підтримка партнерів

Прем’єр-міністр акцентував, що Україна постійно посилює співпрацю з міжнародними партнерами в питаннях безпеки.

«Вдячні Європейському Союзу за рішення про надання п’ятого траншу на 500 мільйонів євро для забезпечення України необхідною зброєю. Це чергове важливе рішення, яке дає змогу нам змінити паритет у всіх видах озброєння на користь української армії на полі бою», — зауважив Денис Шмигаль.

Уряд затвердив залучення чергового гранту від Сполучених Штатів Америки обсягом 4,5 мільярда доларів.

«Це наочна демонстрація того, що наші союзники продовжують міцно стояти поряд з Україною і допомагають нам наблизити перемогу. Ці кошти надійдуть через Цільовий фонд, створений Світовим банком. Ми вдячні Сполученим Штатам та всім нашим партнерам за постійну фінансову підтримку», — прокоментував Прем’єр-міністр.

Кабінет Міністрів направив до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною і Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Серед іншого це дасть змогу побудувати в Україні завод з виробництва та обслуговування славнозвісних безпілотників «Байрактар».

Із турботою про підприємців та громадян

Щодо такого пріоритету уряду, як економіка і допомога бізнесу, то, за словами Дениса Шмигаля, на 15 липня за програмою релокації у безпечні регіони переміщено 678 підприємств.

«Ми допомагаємо бізнесу не просто фізично переїхати, а швидко вирішити всі бюрократичні та операційні питання, пов’язані з його запуском на новому місці. Надаємо можливість фактично безкоштовної оренди майна для розміщення. Уряд виплатив 37 мільйонів гривень роботодавцям, які наймали працівників із числа внутрішньо переміщених осіб», — розповів Прем’єр.

Кабінет Міністрів ухвалив два рішення про створення нових індустріальних парків. Перший — це «Хотин Invest». Другий — «Енергія Буковини». Обидва парки розташовуватимуться в Чернівецькій області та сприятимуть розвитку економіки держави й регіону.

«За останні кілька тижнів це вже четвертий створений в Україні індустріальний майданчик. Президент України Володимир Зеленський днями підписав два закони про податкові й митні стимули для таких парків, а тому їх розгортання та створення потужних виробництв в Україні лише починається», — прокоментував очільник уряду.

Говорив він і про те, що ухвалення у Верховній Раді законопроєкту, який має істотно прискорити приватизацію державного майна та державних підприємств, — це пришвидшення малої приватизації та усунення зайвих бюрократичних норм.

«Це нові можливості для бізнесу — купити об’єкт і вдихнути в нього нове життя, особливо під час релокації», — каже Прем’єр-міністр.

Дбає Кабмін і про регіональний розвиток. Уряд ухвалив рішення про перерозподіл 500 мільйонів гривень на відновлення та відбудову пошкодженої інфраструктури в регіонах, які постраждали від війни. Це кошти держави в межах спільного проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку.

«Ми їх спрямовуємо на першочергові потреби наших громадян і громад. Загальна сума на відновлення регіонів, яку уряд надав від початку війни, фактично вже становить 3 мільярди гривень», — прокоментував Денис Шмигаль.

Триває активна підготовка до опалювального сезону. Кабінет Міністрів ухвалив рішення, згідно з яким Нафтогаз продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 гривні за кубометр.

«Тобто ціна залишається незмінною для всіх теплокомун­енерго, і це дає змогу місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду. Фіксована ціна на газ залишається до 31 травня 2023 року», — роз’яснив Прем’єр-міністр.

За даними Міністерства розвитку громад та територій, ціна на газ для надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню збережеться на рівні 7420 гривень за тисячу кубів з ПДВ. Для бюджетних установ — 16 390 гривень за тисячу кубів з ПДВ.

Кадрові питання

Верховна Рада проголосувала за призначення нового міністра соціальної політики Оксани Жолнович. «Нині кількість викликів у соціальній сфері дуже велика, а тому очікуємо від нового міністра швидкого включення в роботу. Маємо забезпечити соціальну підтримку кожного, хто цього потребує, і продовжити реалізацію стратегічних планів, зокрема пенсійної реформи. Вітаємо Оксану Іванівну в нашій урядовій команді», — заявив Денис Шмигаль.

Очільник уряду подякував колишньому міністрові Марині Лазебній за 2,5 року роботи в надскладних умовах пандемії та війни.

Прем’єр говорив, що на доручення Президента України Володимира Зеленського активізовано обрання керівництва антикорупційних органів в Україні. Він зауважив, що конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила підсумки конкурсу, і доручив Секретаріату Кабінету Міністрів невідкладно організувати перше засідання комісії з підбору керівника Національного антикорупційного бюро. Денис Шмигаль розраховує, що робота комісії буде швидкою та результативною.

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