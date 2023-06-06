Естонія однією з перших надала оборонну підтримку Україні. І нині лідирує за обсягом військової допомоги з розрахунку на душу населення. За цю важливу величезну підтримку Президент України Володимир Зеленський подякував Президентові Естонської Республіки Алару Карісу під час його візиту до Києва.

«Дякую за зброю, що береже життя наших воїнів. Можемо разом підготувати більше наших потужних кроків на фронті (йдеться про нарощування оборонно-наступальних спроможностей України). Адже що більше поразок завдамо російським окупантам зараз, то надійнішим буде захист для наших народів від будь-яких намагань росії захопити територію сусідів.

Дякую Естонії за санкції проти агресії росії, які так складно було впроваджувати. За підтримку України в інституціях ЄС, підтримку нашого руху в НАТО. Європейське та євроатлантичне об’єднання буде повноцінним лише тоді, коли Україна стане повноправною учасницею ЄС і НАТО.

Дякую за гуманітарну, економічну допомогу, а також допомогу у відбудові й наданні прихистку українцям, які були змушені рятуватися від війни. Дякую за готовність іти разом з нами шляхом реалізації української формули миру», — цитує слова Президента його Офіс.

Володимир Зеленський додав, що Естонія дуже сумлінно ставиться до домовленостей щодо відбудови, і вже є конкретний результат: у Житомирській області в Овручі відкрито відбудований естонською стороною дитячий садок.

У контексті безпекового питання Володимир Зеленський наголосив, що основний пріоритет для гарантування безпеки нашої держави — повноправне членство в НАТО, але до його набуття Україна прагне отримати чіткі гарантії своєї безпеки, закріплені на папері. Має бути чітко вказано, що ці гарантії безпеки діють для України, доки вона не отримає головних гарантій безпеки, а саме членства в НАТО.

«Наведіть приклад, яка країна НАТО воює з росією або на території якої країни НАТО зараз присутні російські війська? Це свідчить про те, що це найкращі гарантії безпеки для України. Україна не втягуватиме у війну жодну країну Альянсу, тому чудово розуміє, що не стане членом НАТО, доки триває війна з рф. Не тому, що не хочемо, а тому, що це неможливо. Наразі гарантіями безпеки для нашої держави є санкції, фінансові гарантії, зброя тощо», — констатував він.

Алар Каріс упевнений, що Україна має увійти до кола демократичних країн європейської родини як член ЄС і НАТО. Він підтвердив підтримку Естонією України і на полі бою, і на шляху до ЄС та НАТО.

«Я не хочу жити у світі, де треба вести діалог з дітовбивцями, з тими, хто бомбардує лікарні, дитсадки та школи, хто викрадає дітей. Їхнє місце — за ґратами. За злочин має бути справедливе покарання. Злочини проти людяності, геноцид, воєнні злочини, злочини агресії ніколи не мають залишатися без кари, і ми повинні почати від самої верхівки. Міжнародна спільнота підтримує створення спецтрибуналу, щоб правосуддя взяло гору», — наголосив Алар Каріс.

У контексті євроінтеграції України Володимир Зеленський наголосив: «Україна навіть в умовах такої війни продовжує реформування державних інституцій. Ми цілком очевидно й конкретно посилюємо європейську єдність, додаємо міцності Європі як глобальному суб’єкту, додаємо захищеності європейським цінностям. Усе це вказує на те, що Україна заслуговує на відповідні позитивні політичні рішення від ЄС щодо нашого майбутнього членства».

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з Аларом Карісом особливо відзначив внесок Естонії у військове зміцнення України: ініціативу щодо спільних прямих закупівель зброї, зокрема артилерійських боєприпасів, а також навчання українських військових.

Співрозмовники скоординували дії сторін у підтримці України на шляху до ЄС і НАТО, створення спецтрибуналу для керівництва рф та посилення санкцій проти росії.

«Естонія непохитно підтримує нашу державу в умовах цієї страшної війни. Бере активну участь у притягненні росії до відповідальності за злочин агресії та воєнні злочини. Вдячні за підтримку ідеї спецтрибуналу та роботи Міжнародного кримінального суду. За участь у створенні Реєстру збитків як першого кроку до Міжнародного механізму відшкодування. За лідерство в розробленні національного механізму конфіскації наявних російських активів для спрямування їх на повоєнне відновлення України», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Очільник уряду вкотре заявив: санкції щодо агресора мають бути достатньо потужними, щоб зупинити російську воєнну машину.