Протягом останніх років Україна змушена була сформувати й удосконалити систему безпеки держави з огляду на нові умови, що склалися внаслідок воєнної агресії Росії. За рішеннями Ради національної безпеки і оборони України створено Воєнний кабінет РНБО, Головний ситуаційний центр, активно розвивається мережа ситуаційних центрів в усіх обласних державних адміністраціях. Було сформовано законодавчу і нормативно-правову базу системи гарантування національної безпеки.

Днями Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив доктрину інформаційної безпеки України. Її мета — протидія руйнівному інформаційному впливу Російської Федерації в умовах розв’язаної нею гібридної війни. Доктрина передбачає зобов’язання для різних міністерств і відомств щодо інформаційного забезпечення визволення та реінтеграції тимчасово окупованих територій, наголошено на необхідності моніторингу інформації у ЗМІ та в інтернеті, поширення якої заборонено в Україні.

«Урядовий кур’єр» по­­ці­­кавився, які недавні дії місцевої влади у прикордонних з РФ областях сприяли зміцненню безпеки держави.

ХАРКІВЩИНА. Депутати Харківської обласної ради ухвалили регіональну Програму протидії терористичній діяльності на 2017 рік. Як розповів директор департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської облдерж­адміністрації Олексій Мак­симов, програма фіксує основні заходи, спрямовані на протидію і запобігання проявам тероризму. Зокрема програма надає змогу посилити технічні можливості Антитерористичного центру при управлінні СБУ в Харківській області.

Ухвалений сесією обл­ради документ передбачає інформаційні та організаційні заходи, серед іншого проведення тренувань і навчань антитерористичного характеру суб’єктами боротьби з тероризмом у взаємодії з регіональними правоохоронними органами, зокрема місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

Практика показала, що в умовах реалізації прийнятих в цьому напрямі рішень ступінь їх дієвості може сягати 100%. Положення аналогічного документа було здійснено в регіоні торік. Вони передбачали зміцнення захищеності окремих об’єктів і Харківської області загалом від терористичних посягань і їх було повністю реалізовано.

Важливою складовою торішньої програми визначали зміцнення матеріально-технічної бази Антитерористичного центру управління СБУ в Харківській області, на що з обласного бюджету було спрямовано 3 мільйони гривень.

«У результаті істотно розширено технічні можливості програмно-апаратних засобів, призначених для фіксації, виявлення, запобігання, а в подальшому оперативного розкриття терористичних актів. Придбано надсучасні засоби, які дають змогу виконувати функції за будь-яких зовнішніх і погодних умов. Завдяки цьому вдалося забезпечити захищеність місць масового перебування людей, основних транспортних артерій, економічно та соціально значущих об’єктів тощо, — пояснив Олексій Максимов. — Завдяки реалізації цієї програми в області не було допущено жодного терористичного акту, а на всі посягання дано своєчасну відсіч. У 2016 році СБУ спільно з іншими правоохоронними органами вдалося запобігти 16 терористичним актам, злочинців затримано».

Крім придбання техніки, у межах програми управління СБУ в Харківській області та інші суб’єкти боротьби з тероризмом здійснили організаційні та практичні заходи. Особливу увагу в 2016 році приділяли місцям масового скупчення людей, терористичній вразливості транспортної інфраструктури в області, комплексним тренуванням і навчанням щодо порядку взаємодії й реагування в разі виявлення підозрілих і вибухових пристроїв.

ЛУГАНЩИНА. В обласній прокуратурі відбулася координаційна нарада силовиків. Прокурор області Володимир Янко акцентував на питаннях посилення протидії фінансуванню тероризму, будь-яким проявам корупції та злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків, зокрема збуту наркотичних засобів на території області та злочинів у земельній, бюджетній і банківській сферах, протидії злочинам, пов’язаним із конт­рабандою.

На думку очільника прокуратури області, рівень протидії виготовленню й реалізації контрафактної підакцизної продукції на території регіону органами Державної фіскальної служби недостатній.

«Організаторів злочинних схем не викривають, вони продовжують свою діяльність, а бюджет втрачає значні кошти», — за­уважив Володимир Янко.

Загалом прокурор області звернув особливу увагу керівників усіх відомств на дотримання конституційних прав громадян. Упродовж минулого року спільна робота правоохоронців сприяла стабілізації криміногенної ситуації на Луганщині. Протягом 2016-го обліковано вдвічі менше особливо тяжких злочинів, зменшилася кількість умисних убивств, тяжких тілесних ушкоджень, розбоїв, грабежів, викрадення людей, автотранспорту тощо.

За словами Володимира Янка, відсоток розкриття кримінальних правопорушень (35,5% проти 28,8%) вищий, ніж загалом у країні.

«Оцінкою ефективності роботи правоохоронних органів мають стати не кількісні показники звітності, а забезпечення захисту потерпілих від злочинів, відшкодування заподіяної шкоди, невідворотності покарання вин­них», — підкреслив прокурор Луганської області.

А ТИМ ЧАСОМ

Серед прислужників виявилися заслужені

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ. Прокуратура Донеччини вийшла з клопотанням до суду про проведення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно колишнього редактора газети «Дружковский рабочий» комунального підприємства «Медіа-центр» Дружківської міської ради, який перебуває за межами України. Правоохоронці встановили, що у квітні-червні 2014 року в цьому виданні друкували заклики до підтримки сепаратистів і протидії органам державної влади України.

«Його обвинувачують у тому, що в одному з номерів місцевої газети розмістив матеріали пропагандистсько-агітаційного характеру щодо проведення референдуму на території Донецької області з метою визнання «ДНР», які були адресовані й доступні читачам газети «Дружковский рабочий». Колишньому редакторові інкримінують ч. 3 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, поєднані з розпалюванням міжнаціональної чи релігійної ворожнечі)», — йдеться у повідомленні прокуратури Донецької області.

Редактор із багаторічним стажем Борис Южик (ідеться саме про нього) — тільки один із місцевих представників ЗМІ, які навесні 2014-го почали співпрацювати із самопроголошеною «ДНР». Щоб у цьому пересвідчитися, варто погортати сторінки очолюваного ним видання. До речі, Донецька обласна спілка Національної спілки журналістів України свого часу вже робила спробу оцінити такі дії колег: на позачерговій конференції з лав НСЖУ виключено 12 осіб. Серед них Олена Нікітіна, яка донедавна очолювала «міністерство інформації «ДНР», заслужені журналісти України Володимир Безродний і Віктор Вовенко та інші, які, співпрацюючи з незаконною проросійською владою сепаратистів, вдалися до порушення законів України.

Володимир ГАЛАУР, Олена ОСОБОВА, Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»