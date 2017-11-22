21 листопада Україна відзначила День гідності та свободи. Це свято започатковане указом Президента Петра Порошенка 13 листопада 2014-го. А 21 листопада чотири роки тому Кабінет Міністрів ухвалив рішення призупинити підготовку до укладення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Підписи під документом мали ставити під час вільнюського саміту «Східного партнерства» 28—29 листопада. Акції протесту розпочалися на Майдані Незалежності за кілька годин після оголошення доленосної для українців новини. Мітингувальники встановили намети й перебували там цілодобово.
Проти ночі 30 листопада 2013 року спецпризначенці «Беркуту» побили десятки молодих активістів. Це спричинило вихід на вулиці різних міст сотень тисяч громадян. Акції протесту, які тривали до кінця лютого 2014 року, назвали Євромайданом, а пізніше — Революцією гідності. У лютому після масового розстрілу беззбройних громадян у центрі Києва екс-президент Віктор Янукович утік до Росії. Усю повноту влади взяла на себе Верховна Рада. Вона призначила президентські вибори на 25 травня. Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі підписував уже новообраний глава держави Петро Порошенко 27 червня 2014 року.
Цьогоріч участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні взяло президентське подружжя Петро та Марина Порошенки, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, Голова Верховної Ради Андрій Парубій. Встановлено лампадки біля хреста на місці загибелі Героїв. З нагоди Дня гідності та свободи у Києві проводили різноманітні меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи. У Національній музичній академії України ім. П.І. Чайковського відбулася концертна програма, а в міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія» провели мультимедійну презентацію «Революції, що нас змінили». Місцем проведення тематичних громадських заходів стали Софійська та Михайлівська площі, Майдан Незалежності, вулиця Хрещатик. Правопорядок у столиці забезпечували близько 2 тисяч правоохоронців.
У привітанні до Дня гідності та свободи Прем’єр-міністр Володимир Гройсман нагадав події новітньої історії. Він акцентував, що нині Україна хоч і з труднощами, однак невпинно рухається шляхом реформування майже кожної суспільної й державної сфери. На якісно новий рівень вийшла співпраця України з Європейським Союзом і НАТО. А Угода про асоціацію з ЄС дає змогу поглиблювати торговельну, економічну, енергетичну інтеграцію з країнами-членами ЄС.
«Україна продовжує розширювати зону вільної торгівлі з іншими країнами Заходу, що збагачує національну економіку, активізує конкуренцію та заохочує вітчизняні підприємства відкривати нові ринки збуту. В перспективі українська армія відповідатиме базовим стандартам НАТО, — наводить слова глави уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. — Україна вистояла і переборола кризові явища. Ми робимо все можливе, щоб економічне зростання не втрачало динаміки. Стабілізовано фінансовий сектор. Підвищуються мінімальні пенсії та зарплати. Стартувала медична та освітня реформи. Модернізуються автошляхи. Пріоритетом залишається децентралізація».
Володимир Гройсман назвав цей день святом пам’яті про подвиг новітніх українських героїв, української єдності й непохитної волі. А напередодні він мав зустріч з учасниками Революції гідності. Прем’єр заявив, що соціальний захист їх та їхніх сімей залишається важливим питанням порядку денного роботи уряду.
І Прем’єр-міністр чекатиме на пропозиції учасників заходу, щоб визначитися з подальшими кроками в соціальній політиці уряду та органів місцевої влади. «Будуть відповідні доручення МОЗ, МОН тощо. Маємо поставити крапку у фінансуванні коштів, на які ви маєте право. Ми все зробимо, щоб нам не було соромно дивитися в очі нашим героям, їхнім родинам і нашим дітям», — запевнив Володимир Гройсман.