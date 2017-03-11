Цього тижня завершилися перші публічні слухання в Міжнародному суді ООН за позовом України до Росії про застосування запобіжних заходів до РФ у зв’язку із запитом Києва. Рішення щодо запобіжних заходів можуть ухвалити до кінця квітня.

«Очікуємо на рішення суду, і сподіваюся, воно буде справедливим. За нашими прогнозами, воно може бути до кінця квітня», — повідомила журналістів у Гаазі заступник міністра закордонних справ України, глава нашої делегації в Міжнародному суді ООН Олена Зеркаль. Серед тимчасових заходів українська сторона вимагає припинення фінансування Росією будь-яких збройних угруповань на території України та припинення утисків кримськотатарського населення. Також Київ вимагає від Москви сплати компенсації за напади на цивільних осіб упродовж останніх майже трьох років конфлікту.

РФ порушила міжнародне право

Публічні слухання, а також можливе ухвалення проміжного рішення про застосування запобіжних заходів відбуваються в межах розгляду позову, який Україна подала проти Росії до Міжнародного суду 16 січня 2017 року. Київ вимагає притягти Росію до відповідальності за вчинення актів тероризму й дискримінації за час її агресії проти України. Анексувавши Крим і розгорнувши бойові дії на Донбасі, Росія порушила Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансування тероризму та Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, переконаний офіційний Київ.

Під час слухань українська та російська сторони виклали свої аргументи й докази у справі. Як заявила в Гаазі Олена Зеркаль, Росія «порушила міжнародне право і зловживає правами людини, надаючи допомогу незаконним збройним формуванням на території України та в окупованому Криму».

«РФ на території Криму вдається до культурної нівеляції, не поважає прав людини і здійснює акти расової дискримінації, а також залякування, агресивну пропаганду й кібератаки. Україна стикається з такими діями вже три роки. Раніше Росія відкидала такі свої дії, що стало причиною звернення української сторони до Міжнародного суду ООН», — наголосила дипломат. Вона нагадала про репресії з боку окупаційної влади в Криму стосовно кримськотатарських активістів, збитий у липні 2014 року над Донбасом малайзійський Боїнг, гуманітарну ситуацію в Авдіївці, а також обмеження дій спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Шахти зі зброєю і демократичний Крим

Очікувано під час слухань російська сторона відкинула всі обвинувачення проти себе. «Російська Федерація повністю виконує зобов’язання в межах угод, на які посилається Україна», — заявив директор правового департаменту МЗС Росії Роман Колодкін, який представляє РФ у судовому процесі.

Під час виступу в суді він наголосив, що не бачить «ані правових, ані фактичних підстав» для заходів, яких вимагає вжити Київ. Представник Кремля озвучив улюблену російською пропагандою тезу, що причиною подій на сході України стало нібито «повалення влади» та «переворот», який відбувся в Києві. «Усе це призвело до громадянської війни на сході України», — вважає Роман Колодкін.

Проте найцинічнішою фразою, яка згодом стала приводом для анекдотів і глузливих фотожаб у соціальних мережах, була відповідь представника РФ на звинувачення на адресу Москви в постачанні зброї бойовикам Донбасу. Він намагався переконати Міжнародний суд у тому, що вся зброя, яка є в розпорядженні проросійських терористичних угруповань, була на Донбасі ще з радянських часів або її залишила українська армія, «що тікала». «Велику частину цих запасів було залишено в шахтах Донбасу, і вона опинилася у повстанців», — не змигнувши оком збрехав Роман Колодкін.

На думку Олени Зеркаль, «логіка Росії полягає в тому, що вони можуть робити все і не нести жодної відповідальності за свої дії». При цьому український дипломат висловила переконання, що «весь світ підтримує позицію України, а Росія має відповідати за свої дії. Цей суд — єдина судова інстанція, що може притягти Росію до відповідальності», — підкреслила глава нашої делегації.

Мова санкцій найпереконливіша

Проте експерти доволі стримано поділяють оптимізм представниці МЗС. У коментарі «УК» Надзвичайний і Повноважний посол експерт з міжнародного права Володимир Василенко доводить, що жодна міжнародна судова інстанція не може розглядати питання відповідальності РФ за збройну агресію проти України. У разі винесення рішення на користь України Міжнародний суд може визнати, що Росія як держава-член ООН порушила конвенції щодо фінансування тероризму і расової дискримінації.

«Якщо суд визнає, що ці порушення призвели до матеріальних збитків, то він може постановити, щоб Росія компенсувала Україні завдані збитки», — вважає Володимир Василенко. Однак він наголосив, що за всю історію існування Міжнародний суд ООН ніколи не ухвалював рішення, задовольнивши на сто відсотків усі вимоги країни-позивача.

Але навіть якщо історія з позиванням України проти Росії до Міжнародного суду завершиться перемогою верховенства права, тобто звинувачувальним вироком на адресу Кремля, виникне найголовніша проблема: як змусити Росію виконувати вирок. Адже Конституційний суд РФ, наприклад, вже визнав, що рішення Європейського суду з прав людини не є обов’язковими для виконання, а щодо Міжнародного суду ООН, то тут Росія засвоїла усталену радянську практику: СРСР не визнавав верховенства рішень цієї інстанції.

«Вірогідно, Росія відмовиться це рішення виконувати», — визнає Володимир Василенко. І пояснює: якщо держава відмовляється виконувати вирок Міжнародного суду ООН, це питання виносять на розгляд Ради Безпеки ООН, яка має змусити неслухняну державу дотримуватися букви закону. Проте оскільки Росія як член Радбезу давно і вправно маніпулює своїм правом вето в цьому органі ООН, зрозуміло, що будь-яке не вигідне для себе рішення вона заблокує.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе підтвердила, що існує небагато реальних інструментів, щоб змусити Росію виконати рішення Міжнародного суду ООН. А Володимир Василенко вважає, що єдиним способом тиску на Росію у цьому разі залишаються санкції на всіх рівнях. «Українські дипломати повинні будуть активізувати роботу з нашими партнерами в ООН та інших міжнародних організаціях, переконуючи їх запроваджувати додаткові санкції проти Росії, якщо вона проігнорує рішення суду ООН», — наголосив експерт.

Тож Україні не варто сподіватися на матеріальну і практичну сатисфакцію від Росії за ті злочини, які вона заподіяла на території нашої країни. З іншого боку, експерти переконують, що рішення Міжнародного суду ООН на нашу користь буде перемогою, оскільки дасть Києву правові аргументи в подальшій боротьбі проти російської агресії. А боротьба ця, схоже, буде тривалою та виснажливою.