Це вже третій подібний документ, укладений між ЄС та Північноатлантичним альянсом. Перші два було підписано у 2016-му і 2018 роках. Проте, за словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, нині, в умовах агресії росії проти України, документ про зміцнення стратегічного партнерства між двома блоками важливіший, ніж будь-коли. Серед сфер співпраці, які охоплює спільна декларація, — захист критичної інфраструктури, підвищення стійкості країн-членів до іноземних втручань та дезінформації, боротьба з кіберзагрозами, тероризмом, а також запобігання наслідкам глобального потепління.

ЄС запровадить нові санкції проти білорусі та ірану

«Майже рік тому, за кілька годин після початку російського вторгнення в Україну 24 лютого, ми втрьох зустрілися у штаб-квартирі НАТО. Президент путін хотів захопити Україну за кілька днів. І хотів роз’єднати нас. Але обидва ці наміри провалилися», — сказав Єнс Столтенберг під час спільної із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн пресконференції у Брюсселі. За його словами, російські війська відкинули «хоробрі українські Збройні сили», а НАТО та ЄС «об’єдналися для підтримки України».

Щоб путін відмовився від свого наміру контролювати сусідні країни і припинив загрожувати демократії, НАТО та ЄС повинні посилювати співпрацю і нарощувати підтримку України. Єнс Столтенберг зазначив, що із приєднанням до Альянсу Фінляндії та Швеції, які подали заявку на вступ після російського вторгнення, під парасолькою НАТО опиняться 96% громадян ЄС.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз і надалі робитиме все можливе для підтримки хоробрих людей України. «Ми тиснутимемо на кремль стільки, скільки буде необхідно, жорстким санкційним режимом», — пообіцяла очільниця Єврокомісії.

За її словами, Брюссель поширить санкційні обмеження на тих, хто надає військову підтримку росії у війні проти України, а саме проти білорусі та ірану. Проте деталей можливих нових штрафних заходів проти тегерана та мінська Урсула фон дер Ляєн не надала.

За словами Шарля Мішеля, війна росії проти України спричинила два не очікувані для неї наслідки: зміцнила і зблизила НАТО та ЄС.

«Уперше в нашій історії ми надали летальне військове обладнання Україні через Європейський фонд миру в перші години війни. Від її початку ми стоїмо пліч-о-пліч із народом України, надаючи величезну військову, фінансову, дипломатичну та політичну підтримку», — сказав президент Європейської ради. За його інформацією, в межах Європейського фонду миру Україні було надано військової допомоги на суму 3 мільярди євро. Загалом ЄС та країни-члени надали нашій державі допомоги на майже 50 мільярдів євро.

«Не варто недооцінювати росію»

Відповідаючи на запитання журналістів, чи підтримує керівництво НАТО і ЄС постачання Україні танків Leopard 2 або Challenger 2 і чи не спричинить це ескалації, Урсула фон дер Ляєн заявила, що західні партнери повинні надати Києву бойові танки, якщо він просить про це.

«Я говорила багато разів від початку російського вторгнення: українцям потрібно надати всю необхідну їм зброю, щоб вони могли захищати свою батьківщину. Це означає передусім сучасні системи ППО, інші види передового військового обладнання в тій кількості, яка необхідна для захисту України», — наголосила очільниця Єврокомісії.

Шарль Мішель теж заявив, що підтримує надання Україні більшої кількості озброєння, проте не уточнив, яких саме видів.

«Є агресор — кремль, і є жертва — народ України. Я радий, що останніми тижнями і місяцями після початку війни держави-члени були здатні надсилати дедалі більше військового обладнання Україні. Повністю підтримую такий підхід.

Європейська рада багато разів закликала до більшої військової підтримки України, щоб гарантувати їй здатність захистити себе. Адже ми знаємо, що українці борються не лише за своє майбутнє, але також за наші спільні цінності», — зауважив глава Євроради.

А Генсек НАТО зазначив, що підтримує заяви США, Німеччини, Франції про постачання в Україну нових типів БМП та інших видів техніки.

Єнс Столтенберг визнав, що НАТО та ЄС вичерпали свої запаси зброї, щоб надати підтримку Україні. «Але це правильно, бо йдеться і про нашу безпеку», — наголосив Генсек. Він зауважив, що завжди говорить союзникам, що якщо їм «доводиться обирати між виконанням усіх інструкцій НАТО щодо запасів зброї і підтримкою України, то важливіше підтримувати Україну». За його словами, коли запаси вичерпуються, то в цій ситуації є лише одне рішення: виробляти більше. І про це вже домовилися міністри оборони країн Альянсу.

Однак Генсек НАТО вважає, що не варто недооцінювати росію, яка продовжує мобілізацію, працює над отриманням додаткового обладнання і техніки. На його думку, поки що немає жодних ознак, що путін змінив мету жорстокої війни проти України.

«Тому ми маємо бути готовими до тривалої війни, маємо продовжувати підтримку України. І надзвичайно важливо наголосити, що НАТО і ЄС єдині у підтримці України», — додав Єнс Столтенберг.