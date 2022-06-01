Однією з головних цілей російського повномасштабного вторгнення в Україну була ліквідація Української держави та її інституційної спроможності. Ідеться не лише про спроможність органів влади організовувати оборону, а й про здатність виконувати всі інші державні функції: забезпечувати стабільність енергетичної системи, фінансових інституцій, продовжувати соціальні виплати. Завдяки спільній та злагодженій роботі української влади плани ворога провалились і в цьому напрямі. На цьому у промові перед черговим засіданням уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд платив і платить у повному обсязі всі соціальні зобов’язання. Крім того, для найбільш вразливих категорій населення запрацювали додаткові програми підтримки. На прифронтових територіях безплатно роздають мільйони продуктових наборів, щоб допомогти нашим громадянам у цих складних умовах.

Із початку року на пенсійні виплати спрямовано 231 мільярд гривень, що на 12% більше, ніж торік. У березні, попри війну, проведено індексацію виплат фактично для всіх українських пенсіонерів. Загалом із початку російського вторгнення виплачено пенсій на понад 140 мільярдів гривень», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Програми підтримки

Прем’єр зауважив, що, крім пенсій, уряд повністю продовжив фінансувати й інші соціальні програми. Це допомога багатодітним родинам, людям з інвалідністю, одиноким батькам, субсидії.

«За ці три місяці на відповідні програми з бюджету було надано фактично 30 мільярдів гривень. Ідеться про підтримку від держави для майже 6 мільйонів українців», — уточнив Денис Шмигаль.

Окремий напрям — запровадження нових програм підтримки внутрішніх переселенців. Урядова програма передбачає щомісячні виплати в розмірі 3 тисяч гривень для дітей та 2 тисяч гривень для дорослих. Активно ця програма запрацювала у квітні, і за цей час майже 1,5 мільйона родин отримали допомогу від держави. Загальна сума виплат уже сягнула 10 мільярдів гривень.

Прем’єр додав, що завдяки ефективній взаємодії Кабміну та міжнародних організацій вдалося запровадити ще п’ять програм підтримки внутрішніх переселенців. Це програми з ООН, ЮНІСЕФ, Червоним Хрестом. Вони схожі за принципом з урядовими програмами і передбачають виплати по 2,2—2,5 тисячі гривень для найбільш вразливих категорій громадян. Важливо, що йдеться не лише про переселенців, але і загалом про підтримку багатодітних родин, пенсіонерів із мінімальними доходами, одиноких матерів, людей з інвалідністю.

«Нам вдалося досягнути домовленості про фінансування всіх цих програм на суму понад 10 мільярдів гривень для підтримки понад 2 мільйонів українських громадян», — зазначив Денис Шмигаль.

Міжнародна допомога

Прем’єр акцентував, що, крім соціальних програм підтримки, уряд продовжує максимально фінансувати медичну та освітню галузі. Лише вчителям за ці три місяці було виплачено заробітної плати на понад 25 мільярдів гривень. У травні виплати збільшилися до 10,4 мільярда, тоді як у квітні становили 8,3 мільярда гривень. На зарплати медикам за березень — травень виплачено також понад 25 мільярдів гривень.

«Разом ідеться про сотні мільярдів гривень, які держава продовжує надавати на соціальну політику, освіту, медицину. Сотні мільярдів гривень надаємо на оборону нашої країни. Саме тому ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які надають Україні фінансову підтримку, щоб держава повною мірою могла виконувати всі свої соціальні й гуманітарні зобов’язання. За більш ніж три місяці така підтримка союзників України вже перевищила 7 мільярдів доларів. Щодня працюємо і ведемо переговори, щоб допомога збільшувалася. Зброя, фінанси та санкції. За цими трьома стратегічними напрямами маємо хороший прогрес цього тижня. Робимо все, щоб наблизити перемогу. Попри неймовірні виклики, Україна обов’язково переможе», — констатував очільник уряду.

Підтвердженням того, що міжнародна підтримка України зростає (за що наша держава дуже вдячна), стало затвердження на засіданні уряду умов залучення фінансової підтримки від уряду Канади на суму майже 800 мільйонів доларів. Раніше Канада вже надала підтримку на майже 400 мільйонів доларів.

Розвиваються спільні проєкти з європейськими партнерами. Уряд затвердив проєкт угоди з Євросоюзом, який передбачає надання Україні 330 мільйонів євро. Це кошти для підтримки економіки України та українців в умовах воєнної агресії росії.

До слова, у промові перед засіданням Кабміну Прем’єр подякував європейським партнерам за те, що вони змогли досягти консенсусу і погодити шостий пакет санкцій проти росії, в який входить часткове ембарго на нафту. Кремлівський режим може втратити від 10 до 25 мільярдів доларів від цього рішення, і це додатково позбавить його можливості фінансувати війну проти України та всієї Європи.

Відбудова столиці

Ще одне рішення уряду — надання місту Києву з резервного фонду державного бюджету 200 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури.

«Столиця вже розпочала підготовчі роботи для проведення реконструкції та капітального ремонту житлових будинків та приміщень соціальної інфраструктури. Уряд надав кошти для Києва на ліквідацію наслідків бойових дій. Головне завдання — відновити житлові будинки та критично важливу інфраструктуру, щоб забезпечити базові потреби містян. Уряд спростив усі необхідні для відновлення процедури, щоб кошти пішли на першочергові заходи», — прокоментував міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Передбачено, що кошти підуть на першочерговий ремонт житлової та критичної, соціальної інфраструктури, розбирання зруйнованих конструкцій.

За інформацією прес­служби відомства, столиця з перших днів війни була під ракетними ударами, в деяких районах тривали запеклі бої, внаслідок чого було пошкоджено 390 будівель, зокрема понад 220 житлових будинків.

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