Учора парламент ухвалив історичну постанову про звернення Президента до Вселенського патріарха Варфоломія із проханням надати томос про автокефалію православної церкви в Україні. За це рішення проголосувало 268 народних депутатів.

Перед голосуванням до парламентаріїв звернувся Президент Петро Порошенко, який наголосив, що розглядає Помісну церкву як неодмінний атрибут незалежної держави. Він вважає це питання не лише церковним, а й геополітичним, оскільки Росія використовує церкву як інструмент впливу в Україні. Тому зміцнення єдності необхідне для боротьби з агресором. Єдина православна церква не порушуватиме права на свободу віросповідання. «Поява визнаної Єдиної помісної церкви аж ніяк не означатиме порушення конституційного принципу свободи совісті. Єдина православна помісна церква не стане державною. Всі віряни мають і матимуть право вільно обирати собі конкретний храм і церковну юрисдикцію», — зазначив Петро Порошенко з парламентської трибуни.

Довкола питання об’єднання українського православ’я консолідувалися майже всі політичні сили парламенту. Очікувано його не підтримали представники «Опозиційного блоку» та ще троє депутатів, проте їхні 36 голосів не вплинули на підсумки голосування.

Новину про те, що Вселенський патріарх Варфоломій та члени Синоду готові підтримати створення Єдиної помісної церкви в Україні, оприлюднив на початку тижня Петро Порошенко під час термінової зустрічі з головами парламентських фракцій. Ще раніше, під час візиту до Туреччини, він досяг певних домовленостей з Варфоломієм, який дав йому зрозуміти, що обставини складаються так: Константинополь готовий втілити мрію багатьох поколінь українців про створення власної автокефальної церкви.

Хоч за Конституцією України, держава та церква — дві інституції, які не втручаються у справи одна одної, проте для надання томосу про автокефалію православної церкви необхідне не лише звернення ієрархів українських православних церков, а й звернення Верховної Ради та Президента. Як сказав Петро Порошенко, можна очікувати, що до 1030-річчя Хрещення Київської Руси-України, яке відзначатимуть наприкінці липня цього року, в країні може з’явитися Єдина помісна українська церква.

Нині в нас існує кілька православних церков, найбільші з них — Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) і Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП). Перша утворилася 1992 року і є канонічно не визнаною, проте має величезну підтримку серед українців. УПЦ МП, особливо після подій 2014 року, сприймається багатьма як один з інструментів впливу Кремля і форпостів «руского міра». Священики УПЦ МП вважають служителів УПЦ КП розкольниками.

Ідею про Єдину помісну церкву в Україні вже намагалися втілити у життя. Зокрема схожі наміри, перебуваючи на посаді Президента, висловлював Віктор Ющенко. Проте експерти вважають, що йому забракло дипломатичного вміння й наполегливості. Щодо Петра Порошенка, то нині на його адресу лунають звинувачення, мовляв, він використовує питання церкви як частину своєї передвиборчої кампанії. Однак навіть його критики віддають належне тому, що Президентові вдалося успішно провести переговори зі Вселенським патріархом і вдало використати історичний момент, щоб зробити реальністю Єдину православну українську церкву.

Свою підтримку Петрові Порошенку висловили Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква. А ось протоієрей УПЦ МП Микола Данилевич на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав, що Московський патріархат виступає за подолання розбіжностей та створення Єдиної церкви, але «на канонічних засадах», і заявив, що нинішня влада хоче використати «цю тему, щоб залишитися на другий термін».

Тим часом російські ЗМІ вже запустили інформаційну кампанію про те, що «Порошенко розпочав в Україні релігійну війну». Звичайно, Москва так просто не ковтне новину про можливість появи Єдиної помісної церкви в Україні та застосує всі наявні в неї засоби, щоб вплинути на рішення Константинополя. І Президентові треба бути до цього готовим.