У всьому світі діти знають, що День захисту дітей — їхнє свято. Тож 1 червня вони чекають повітряних кульок, ласощів, святкування. Але не українські діти. Наші діти вважають святом тиху ніч, коли спокійно можна спати у власному ліжечку, коли вони та їхні батьки в безпеці. Через сусіда-терориста наші діти вже 463 дні чекають на це.

Із таких слів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав промову перед засіданням уряду, присвячену Дню захисту дітей. Він додав, що 1 червня росіяни в Києві вбили 9-річну дівчинку і ще двох дорослих.

«Велике горе», — зазначив очільник уряду і висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Урядовці хвилиною мовчання вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала країна-вбивця.

У боротьбі з ворогом

Денис Шмигаль сказав, що в День захисту дітей для українців особливо пам’ятний напис «Діти» біля маріупольського драмтеатру.

«Тоді у його приміщеннях ховалася майже тисяча людей. Серед них підлітки, діти та немовлята. Цей напис, як сподівалися маріупольці, мав уберегти їх від нещадних російських ракет і бомб. Але сталося інакше. росіяни вкотре продемонстрували своє варварство, аморальність та нелюдяність. Драмтеатр разом з дітьми вони цинічно та підло розбомбили», — цитує його слова департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр назвав кількість кримінальних злочинів, які скоїла росія проти дітей після початку повномасштабної війни в Україні: понад 4200.

«Чи не щотижня від російських обстрілів зазнають поранень або гинуть діти. Відомо про майже 500 загиблих дітей, близько тисячу поранено, майже 400 вважають зниклими, тисячі депортовано до росії або на тимчасово окуповані території. Точну кількість постраждалих наразі встановити неможливо. Розв’язана росією війна порушує права мільйонів українських дітей: право на особисте життя, захист від усіх форм насильства, відпочинок, дозвілля, освіту та родину, право бути захищеними від катувань.

росіяни викрадають, калічать, убивають українських дітей. Дітей, які є найбільшою цінністю кожної родини, кожного народу, кожної нації. Це її цвіт, її майбутнє. Майбутнє, якого нас позбавляють. Це геноцид, за який кожен причетний — від військових до політичного керівництва рф — відповідатиме перед трибуналом. Покарання для злочинців невідворотне», — переконаний Денис Шмигаль.

Він закликав світову спільноту та міжнародні організації засудити злочин депортації дітей. Ужити всіх можливих заходів, щоб встановити місця їх перебування, сприяти їхньому поверненню додому, до рідних та близьких.

«Пишаємося нашими дітьми, які пройшли випробування цією важкою війною та зберегли в собі здатність мріяти, радіти життю, вірити в перемогу», — зазначив Денис Шмигаль.

Він додав, що тисячі українських дітей нині вимушено живуть за кордоном. Тому важливо, щоб вони постійно відчували зв’язок з Україною і знали: Батьківщина на них чекає.

«Наше завдання — перемогти ворога і створити умови для повернення додому. Це насамперед безпека, робота для їхніх батьків, якісна освіта та можливості для самореалізації», — акцентував Прем’єр.

Він наголосив, що саме наші діти — головна мотивація для боротьби проти ворога за свободу України. І тому Україна обов’язково переможе.

Рішення уряду

Денис Шмигаль сказав, що в ніч на 1 червня росія випустила по Києву десять балістичних і крилатих ракет. І під час цієї атаки мала місце неприпустима ситуація, коли люди не змогли потрапити в укриття. Саме тому насамперед на засіданні уряду ухвалено протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні й зокрема Києві. Щоб у будь-яку пору доби під час повітряної тривоги укриття були доступними для всіх людей.

«Напрацюємо зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності щодо тих, хто своєю недбалістю наражає дітей та дорослих на смертельну небезпеку. Покарання буде жорстким, щоб такі кричущі випадки більше не повторилися», — заявив Прем’єр.

Кабмін урегулював питання тимчасової евакуації та повернення за місцем постійного проживання дітей, які навчаються в закладах цілодобового перебування. Ідеться про будинки дитини, спецзаклади освіти, притулки для дітей, будинки-інтернати. Доручено обласним військовим адміністраціям евакуйовувати дітей із закладів у зоні бойових дій менш ніж за 50 кілометрів від кордону з росією та менш ніж за 100 кілометрів від тимчасово окупованої території.

Внесено зміни до урядових постанов про всиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, переміщених із зони бойових дій або тимчасово окупованих територій. Знято бюрократичні перепони щодо влаштування їх до будинків сімейного типу та прийомних родин, зокрема за кордоном, і щодо повернення їх в Україну. Водночас удосконалюють систему обліку таких дітей.

Уряд розширив право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Спрощено процедуру для тимчасово переміщених дітей. Цей статус після перемоги України дасть змогу дитині претендувати на компенсацію від держави-агресора.

Кабмін модернізує технологічні моделі організації харчування в закладах освіти. Введено в обіг такі поняття, як базова, опорна кухня та фабрика-кухня. У дитячих садочках дозволено організацію кейтерингу.

Переспрямовано в Тернопільську та Чернівецьку області 14 мільйонів гривень субвенції на підтримку медзакладів. Кошти передбачено на фінансування утримання в дитячих будинках евакуйованих дітей. Це діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, яких перемістили у відносно безпечні регіони.

Схвалено Стратегію розвитку імунопрофілактики до 2030 року та план дій її реалізації. Насамперед це стосується дітей. Держава, за словами Прем’єра, ефективно виконає свої зобов’язання із забезпечення українців високоякісними безкоштовними вакцинами та вчасної вакцинації.