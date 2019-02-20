Торік Україна експортувала рекордні обсяги м’яса птиці, повідомив заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» член-кореспондент НААН Микола Пугачов. За його інформацією, за обсягами експорту цього виду м’ясної продукції було встановлено рекорд — 329 тисяч тонн.

Цьому, за словами вченого, сприяли широка географічна диверсифікація та вихід на нові ринки збуту після втрати російського. Загалом торік обсяги експорту продукції м’ясної групи збільшилися порівняно із показниками 2017 року на 21,6% і становили 646 мільйонів доларів США. Найбільше вітчизняної м’ясопродукції було вивезено до країн Євросоюзу, Близького Сходу та СНД. Збільшилися обсяги експорту цього виду аграрної продукції до країн ЄС. Їх частка у вартісному вимірі сягнула 35%.

Тенденція збільшення обсягів поставок українського м’яса птиці та субпродуктів за кордон зберігається й цього року. У січні 2019-го експорт цього виду продукції перевищив показники торішнього січня на 18% і сягнув 45,6 мільйона доларів США.

Річний імпорт курятини, щоправда, також зріс, але неістотно. Загалом 2018-го в Україну завезли 130,5 тисячі тонн м’яса птиці, що на 9,3% більше, ніж рік раніше. Зате торік Україна істотно наростила виробництво м’яса птиці — на 12,2% (до 1,14 мільйона тонн).

За іншими видами м’яса показники набагато скромніші. Для порівняння: у 2018 році в Україні було вироблено 265,1 тисячі тонн свинини і всього 70,8 тисячі тонн яловичини. Річний приріст виробництва свинини сягнув 4,8%, яловичини — 1,9%.

За даними аналітичного відділу Ради з питань експорту продовольства (UFEB), експорт української свинини в 2018 році становив лише 1,7 тисячі тонн, тобто знизився аж на 280%, експорт яловичини — 41,7 тисячі тонн, на 17% більше. При цьому імпорт свинини в Україну збільшився на 510%, імпорт яловичини — на 14,3%.

Натомість за рік Україна збільшила поставки курятини за кордон на 30% (у грошовому виразі), за останні два роки — на 73%. За останні три роки Україна наростила експорт м’яса птиці на 123%.

Найбільше української курятини третій рік поспіль купують Нідерланди (17,9%). Значні частки Словаччини (9,3%), Саудівської Аравії (9,0%), Білорусі (8,4%), Іраку (7,0%), Азербайджану (6,1%) та Німеччини (5,0%). Частка цих країн становить майже 63% експорту української м’ясної продукції.

Із 2015 року Нідерланди щорічно потрапляють до списку найбільших імпортерів української курятини. Натомість Словаччина і Саудівська Аравія вперше потрапили до трійки найбільших країн-імпортерів української курятини у 2018 році. Раніше українську курятину активно купували Ірак та Єгипет.

Загалом Україна курятину експортує до 80 країн. Торік наша країна піднялася на шосте місце у глобальному рейтингу експортерів, обігнавши Росію й Канаду. У країнах ЄС Україна увійшла до трійки головних постачальників курятини.

Нашу країну в ЄС розглядають як серйозного партнера. Про це свідчить візит до України місії інспекторів генерального директорату Європейської комісії з питань охорони здоров’я та безпечності харчових продуктів (DG SANTE). Вона прибула, щоб проконтролювати заходи, вжиті Держпродспоживслужбою за підсумками попереднього аудиту системи державного контролю за виробництвом м’яса птиці та продуктів, отриманих з нього, призначених для експорту в Європейський Союз, і на виконання рекомендацій Єврокомісії.

Нагадаємо, попередня така місія працювала в Україні з 27 лютого до 9 березня 2018 року. Це звичайна процедура співпраці з торговельними партнерами, які торгують з ЄС.