За два роки українська компанія Engler оснастила сучасними засобами навчання понад 1000 шкіл в Україні, навчила 5000 учителів, створила спільно з колективом Малої академії наук методичні посібники з використання цифрових лабораторій, провела більш як 50 семінарів із сучасних засобів навчання. Тепер компанія уком-плектувала білоруські школи цифровими лабораторіями, інтерактивними панелями і демонстраційним обладнанням.
Семінар з реалізації проекту Національного інституту освіти (НІО) «Модернізація системи освіти Республіки Білорусь» поклав початок модернізації освіти у школах республіки. Це проект Світового банку, розрахований до 2021 року, який передбачає оснащення понад 200 предметних кабінетів фізики, хімії та біології. Проект спрямовано на забезпечення якісних умов навчання за рахунок оснащення навчальним обладнанням 120 шкіл, розташованих у сільській місцевості та малих містах.
— Усього модернізували 24 кабінети хімії та 11 — фізики. Крім нових меблів і обладнання, кабінети в регіональних школах оснащено сучасними цифровими лабораторіями, — каже начальник управління з реалізації інвестиційних проектів НІО Павло Малищенко.
Пропозиція Engler виявилася на міжнародному конкурсі оптимальною у співвідношенні ціна-якість. «Це друга країна після Грузії, де ми здобули перемогу. У найближчих планах — вихід за межі європейського регіону в Африку і Близький Схід, а в розрізі інклюзивних продуктів — на європейський і американський ринки», — наголошує глава компанії Михайло Каліткін.
— Ми представили електронні підручники з методичними матеріалами з фізики й хімії, розробили 93 лабораторні роботи, отримали схвалення НІО на відповідність білоруському стандарту освіти, — розповів Олександр Дорош, керівник освітніх програм Engler. — У комплекті з цифровими лабораторіями ТМ Einstein представлено багатофункціональний планшет із реєстратором даних, десятьма вбудованими, а також зовнішніми датчиками, програмним забезпеченням, методичними матеріалами.
На семінарі Вітал Бар Лев, директор у Європейському регіоні ізраїльської компанії Fourier Education, світового лідера з технологій у галузі природничо-наукової освіти і виробника інноваційної наукової лабораторії Einstein (ТМ), презентував дослідження впливу цифрових лабораторій на успішність учнів і вчителів у межах STEM освіти. Він довів, що візуальне заміщення не буде таким самим успішним, як підхід handson навчання, що дає учневі змогу проводити дослідження самостійно.
Іван ЗАРУДНИЙ
для «Урядового кур’єра»