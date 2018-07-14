Прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступає категорично проти підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня, оскільки це може негативно позначитися на добробуті населення. Проте, на його думку, це може стати вимушеним кроком для запобігання економічній катастрофі та злидням, спричиненим проблемами з обслуговуванням зовнішніх боргів України. Про це очільник Кабміну заявив під час години запитань до уряду в парламенті.

Зовнішні борги «тиснуть» на газ

Прем’єр зазначив, що обов’язково проведе консультації з лідерами фракцій з цього питання, а також зауважив, що брак підтримки міжнародних партнерів, які виступають за ринковий механізм ціноутворення і встановлення єдиної вартості газу, може призвести до серйозних проблем із виплатою зовнішнього боргу, і як підсумок — до злиднів громадян. Отже, він сподівається на розуміння представників МВФ у цьому питанні.

«Уже зараз сповільнюється інфляція, стабільніші ціни. Наступного року ситуація буде ще кращою. Але якщо ми не зможемо обслуговувати зовнішні борги, в нас будуть величезні проблеми, які відчують не олігархи, а, як завжди, звичайний український громадянин. Але не припускаю такого сценарію», — підкреслив Володимир Гройсман.

А задля швидкого та якісного вирішення питання автовласників автомобілів з іноземною реєстрацією, які останні кілька днів мітингували під стінами Верховної Ради, глава уряду закликав парламент спільно розробити законодавство щодо стимулювання автовиробництва всередині України.«Потрібне національне законодавство стимулювання автовиробництва всередині країни. Створімо ідеальні умови, щоб всесвітні автовиробники приходили в Україну. Це вимагає нашого спільного рішення, і я готовий повністю сприяти», — заявив Прем’єр. Він пообіцяв водіям захист від репресій Національної поліції у зв’язку з ухваленням Кабінетом Міністрів постанови №479, якою уряд розширив повноваження поліцейських щодо контролю над митниками.«Жодних репресій щодо водіїв з єврономерами бути не може. Сьогодні проведу зустріч із Нацполіцією, щоб доврегулювати це питання на законодавчому рівні. Ми вас захистимо. Але просимо і вас дотримуватися закону і Правил дорожнього руху. А депутатів я б просив максимально швидко затвердити рішення для врегулювання цієї ситуації», — сказав він.Постанову №479, за словами Прем’єра, розроблено для того, щоб руйнувати тіньові схеми під час розмитнення товарів в Україні. «Поліція не входить до митних зон. Може, але не входить. Вона працює аналітично з базами даних, щоб вираховувати такі схеми. Тому вважаю, що цю постанову треба лише підсилювати», — сказав Володимир Гройсман.

Туроператори-шахраї мають відповісти

Відповідаючи на запитання нардепа Анни Романової (фракція «Самопоміч») про колапс на туристичному ринку, коли, за її словами, останнім часом понад 2 тисячі українців стали жертвами туроператорів-шахраїв, які продали турпутівок більше, ніж є авіамісць, а за перший квартал 2018 року спостерігалося близько 3 тисяч затримок авіарейсів, очільник Кабміну нагадав, що туристичні компанії, які надавали неякісні послуги, приватні, й державі непросто на них впливати.

Ситуація навколо туристичних компаній — «це серйозний дзвінок», який свідчить про проблеми в галузі. Тож коли почалися проблеми з перевезенням людей, Прем’єр дав доручення першому віце-прем’єр-міністру створити робочу групу для їх розв’язання. Її представники мають внести пропозиції для посилення відповідальності за туристичну діяльність. Уряд працює над тим, як посилити відповідальність і зробити жорсткішими умови для ведення туристичного бізнесу.

Гострими були запитання від представників кількох фракцій про заборгованість із зарплати шахтарям, яка нині сягає 1,4 мільярда гривень, і про нестачу вагонів для вивезення продукції, яку вони важкою працею добувають день у день.

Прем’єр відповів, що борги виникли не сьогодні, проте уряд докладає всіх зусиль, щоб розв’язати проблему. Гроші на це спрямовують з інших статей держбюджету, але поки що цього недостатньо для повного вирішення питання. Адже беззаперечно, що людина праці має отримувати зарплату вчасно і повністю.

Перед закриттям сесії Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету України на 2018 рік, згідно з якими на дотації державним вугільним шахтам буде додатково надано 1,4 мільярда гривень.