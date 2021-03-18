Статистика поширення коронавірусної хвороби в Україні нині дуже невтішна. Зростає кількість хворих і госпіталізованих. Нові штами вірусу швидко поширюються і призводять до дедалі складніших наслідків.

Нині в Україні адаптивний карантин. А це означає, що місцева влада має право посилювати обмеження. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Він зауважив, що після запровадження обмежень «червоного» рівня в Івано-Франківській області ситуація там стала поступово стабілізуватися й поліпшуватися. Госпіталізації йдуть на спад, зменшується кількість нових хворих. Тож є всі підстави говорити, що адаптивний карантин — це ефективний механізм, і він працює.

Очільникам громад слід брати на себе відповідальність

Прем’єр закликав місцевих керівників не чекати на вказівки, а ухвалювати необхідні рішення. Бачити збільшення кількості хворих і госпіталізованих, за потреби запроваджувати додаткові обмеження. Адже місцева влада має на це право і повноваження і за законом, і за рішеннями уряду.

«Розумію, що іноді це може бути непопулярно. Але популярність не може бути важливішою за життя людей, які ви врятуєте своїми вчасними діями. Тому, колеги, час брати на себе відповідальність», — наполягає Денис Шмигаль.

Чи буде запроваджено локдаун для всієї країни, Прем’єр пояснив, що це залежить від самих українців. Якщо всі чітко дотримуватимуться протиепідемічних заходів і зменшать соціальні контакти, локдаун буде просто не потрібний. Однак якщо «червоний» рівень карантину буде оголошено в більшості областей, то уряд буде змушений запровадити посилені карантинні заходи у всій країні.

«Але ще раз підкреслю: уряд зробить усе, щоб цього не сталося», — наголосив його очільник.

Ціни на товари першої необхідності не зростатимуть

Щодо зростання цін на продукти харчування глава уряду зазначив, що воно відбулося лише за деякими групами і обґрунтоване через зменшену пропозицію та сезонний чинник.

«Ми ведемо діалог з ритейлерами і торговими мережами. Один із ключових учасників ринку вже запевнив нас, що не планує підвищувати ціни на певні категорії продуктів харчування і товари першої необхідності. Вважаю, що це результат ефективної співпраці профільного міністерства і представників ринку», — сказав Прем’єр-міністр.

Під час засідання урядовці схвалили важливий законопроєкт про посилення захисту прав працівників. За словами Дениса Шмигаля, там чимало позитивних змін, які імплементують найкращі європейські та світові практики. Наприклад, з ухваленням законопроєкту можна буде укладати колективні трудові договори не лише між юридичною особою і колективом, а й між фізичною особою-підприємцем і його працівниками. А зміни у колективних трудових договорах стануть неможливими без ретельного пояснення та ознайомлення з ними усіх працівників. Це конкретна директива Євросоюзу. Законопроєкт посилює права працівників у питаннях, які стосуються звільнення. Він унеможливлюватиме дискримінацію людини під час прийому на роботу. Прем’єр висловив сподівання, що Верховна Рада якнайшвидше підтримає цей документ.

Субвенції для місцевих бюджетів

Очільник уряду зазначив, що розвиток регіонів і громад — у пріоритеті роботи. Адже це про успіх усієї країни. І з цією метою уряд затвердив розподіл субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів у межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Її загальний обсяг на 2021 рік — майже 1,7 мільярда гривень. Прем’єр висловив упевненість, що це дасть додатковий поштовх для поліпшення життя громад у східних регіонах, які найбільше постраждали внаслідок агресії РФ. Кошти буде спрямовано на поліпшення соціальної інфраструктури та підтримку внутрішньо переміщених осіб.

А для збільшення загального фонду місцевих бюджетів, що створює додатковий ресурс для розвитку регіонів, постав ще один інструмент. Уряд затвердив порядок зарахування частини акцизного податку з пального, яке вироблено в Україні або ввезено на її територію, до бюджетів органів місцевого самоврядування. Влада на місцях уже давно очікувала на ухвалення цього рішення, адже за 2,5 місяця це додаткові 1,2 мільярда гривень, які можна використати на поліпшення доріг, закладів освіти і медицини. Кошти, які вже накопичилися з 1 січня 2021 року, мають розподілити по бюджетах громад у двотижневий термін з дня набрання чинності цієї постанови.

«А далі 13,44% акцизу від пального автоматично та безперебійно надходитимуть до місцевих бюджетів з огляду на обсяги реалізованого пального на відповідній території», — повідомив Денис Шмигаль.

Уряд підтримав рішення про розподіл субвенції місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури. Як зауважив Прем’єр, передусім це стосується створення нових і завершення старих об’єктів будівництва, які призначено для проведення всеукраїнських і міжнародних змагань, навчально-тренувальних зборів для національних збірних. Адже українським спортсменам, якими ми дуже пишаємося і які обстоюють честь держави на змаганнях різних рівнів, інколи ніде тренуватися. Це неприпустимо і буде виправлено. Тож на програму в держбюджеті закладено 500 мільйонів гривень.

Ще одне важливе рішення — вдосконалення розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами через проведену в країні адміністративно-територіальну реформу. Як відомо, районні ради більше не матимуть права утримувати освітні заклади. Тому МОН запропонувало внести зміни до формули розподілу освітньої субвенції на основі об’єктивних критеріїв: щільності й чисельності населення відповідної громади, відсотка населення в сільській місцевості.

Прем’єр повідомив, що 17 березня разом із частиною урядової команди вирушає до Німеччини, де заплановано переговори на найвищому рівні. Українські урядовці братимуть участь у 4-му Українсько-німецькому форумі. І це, на переконання Дениса Шмигаля, буде черговим публічним акцентом на тому, що євроінтеграція залишається одним із найвищих пріоритетів для нашої держави.