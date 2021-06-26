Економічну частину Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом було підписано 27 червня 2014 року. Її назвали однією з наймасштабніших і найамбітніших угод, які ЄС коли-небудь укладав з третіми країнами, що не є членами ЄС. Її укладено на необмежений термін. Вона містить масштабний комплекс зобов’язань України, безпрецедентні механізми, що дають змогу нашій державі долучитися до внутрішнього ринку ЄС, не будучи його членом.

За участі представників Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Європейської Комісії, делегації ЄС в Україні, громадськості, бізнесу та експертної спільноти відбулося обговорення тих здобутків, з якими наша держава підходить до чергової річниці імплементації документа. Озвучено й наступні кроки у виконанні Угоди, у діалозі України з ЄС.

Комплексний звіт виконання Угоди протягом 2015—2020 років підготував Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Виконувачка обов’язків заступника генерального директора Урядового офісу Марина Неліна нагадала, що публічний моніторинг виконання Україною зобов’язань у 24 секторах співпраці відповідно до Угоди здійснюється інформаційно-аналітичною системою «Пульс Угоди».

Просуваємося вперед

«Наразі загальний прогрес виконання Угоди становить 54%. Це добрий показник, зважаючи на складні економічні процеси, які відбувалися протягом звітного періоду у світі, та пандемію. Найдинамічнішого прогресу за весь час виконання зобов’язань згідно з Угодою досягнуто в таких напрямах: політичний діалог, нацбезпека та оборона (89% — цей показник свідчить про високий рівень політичного зближення України та ЄС); юстиція, свобода, безпека, права людини (85% — уряд активно впроваджує нормативно-правові акти в цих напрямах); технічні бар’єри в торгівлі (85%); гуманітарна політика (84%); держзакупівлі (83%); підприємництво (81%).

Прогрес у сферах: управління держфінансами, освіта, статистика та обмін інформацією, енергоефективність і ЖКГ, оподаткування, санітарні й фітосанітарні заходи коливається в межах 60—74%; у сферах: інтелектуальна власність, довкілля й цивільний захист, громадське здоров’я, наука, технології, інновації, космос, енергетика, митні питання, агросектор, захист прав споживачів, соціальна політика й трудові відносини — 40—54%; у сферах: фінансовий сектор, транспорт, транспортна інфраструктура, поштові й кур’єрські послуги — 35%. Найменший прогрес маємо в галузі фінансова співпраця й боротьба із шахрайством — 24%. Але за всіма зобов’язаннями Україна просувається вперед. Розробляються необхідні законопроєкти, втілюються реформи», — акцентувала Марина Неліна.

За її словами, відповідальні за євроінтеграцію всі органи державної влади. Наразі центральні органи виконавчої влади виконали доручені їм завдання на 54%, Верховна Рада впоралася з 43% своїх завдань, інші органи держвлади подужали 37% завдань. Значно пришвидшився й став ефективнішим процес імплементації Угоди із запровадженням інституту віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Процес став системнішим і скоординованішим.

Робота приносить результат

Марина Неліна розповіла, що за період дії Угоди експорт українських товарів до ЄС зріс на 60%. «ЄС — найбільший торговельний партнер України. Питома вага торгівлі товарами з ЄС становить 40,7% загального обсягу зовнішньої торгівлі нашої держави. Зі 185 у 2014-му до 362 у 2020-му зросла кількість українських підприємств, що мають право експорту своєї продукції до ЄС. Дуже активно відбувається гармонізація стандартів у промисловості, АПК. Зокрема в агросфері у відповідність до стандартів ЄС приведено понад 4,1 тисячі стандартів.

За звітний період підписано 220 грантових угод для науковців на загальну суму 43,9 мільйона євро. За програмою «Креативна Європа» спільно профінансовано 38 проєктів на суму 5,5 мільйона євро», — повідомила Марина Неліна.

Щодо наступних кроків України на євроінтеграційному шляху, то, за її словами, йдеться про оновлення додатків до Угоди, спільну оцінку досягнення цілей Угоди (це дасть змогу Україні та ЄС зробити один для одного дороговказ дій на подальшу п’ятирічку), оновлення плану заходів виконання Угоди.

Заступниця гендиректора Генерального директорату Європейської Комісії з політики сусідства і переговорів з розширення Катаріна Матернова зазначила: те, чого досягла Україна, зокрема експортні показники, — підсумок не лише наближення українського законодавства до права ЄС (щоб відповідати вимогам і стандартам ЄС), а й результат внутрішніх реформ України, які ЄС підтримує.

«Перелік реформ вражає, особливо з огляду на ситуацію в країні, що перебуває в стані війни. Не треба забувати і про вплив пандемії, але Верховна Рада не припинила ухвалювати важливі закони. Та ще не все зроблено. Порядок денний реформування — це як їхати велосипедом угору. І кожна зупинка — це відкат назад. Ще дуже багато треба зробити в реформуванні, зокрема судового сектору, щоб громадяни та інвестори були впевнені, що безкарності не буде. Важливою є реформа корпоративного управління», — переконує Катаріна Матернова.

Вона сподівається, що незабаром вдасться підписати нову угоду про співставність промислових стандартів.