Малі залізничні станції ще з часів царювання Габсбургів служили Буковині вірою і правдою. Більш як століття тому вони з’єднали її міста й села з європейськими столицями. Регулярні пасажирські перевезення, виробничі поставки сировини і товарів забезпечили бурхливий економічний розвиток краю.

З роками станції перейшли на надання транспортних послуг місцевим виробничникам. Нині їх позбавляють цієї ролі із плачевними наслідками для всієї області.

Шлагбаум на шляху до ЄС

Минулого літа провідні підприємства краю отримали від АТ «Укрзалізниця» «листи щастя» з новою, причому безальтернативною схемою співпраці «Плати більше або зійди з рейок».

Департамент комерційної роботи УЗ за підсумками свого рейтинг-аналізу виявив 14 буковинських станцій, які не дають транспортному монополісту бажаних прибутків, тому їх перевели у статус малодіяльних із перспективою закриття.

Укрзалізниця поставила місцевим виробничникам умову, оголосивши її зокрема Чернівецькій облдержадміністрації в листі заступника директора департаменту з комерційної роботи А. Бондаря: якщо місцеві підприємства хочуть і надалі з нами співпрацювати, вони мусять компенсувати витрати, пов’язані з обслуговуванням збиткових об’єктів залізничної інфраструктури на території області, а це становить на рік 20,5 мільйона гривень. Інші варіанти — збільшити навантаження на станції або виплачувати залізниці компенсацію з місцевих бюджетів.

«Компенсувати залізничникам збитки, про які вони розповідають, ми не маємо звідки, адже дії Укрзалізниці призвели до втрат місцевих скарбниць. Ми у замкненому колі, — зазначає голова Чудейської ОТГ Анатолій Піцул. — Через непомірне збільшення вартості транспортних послуг станції «Межиріччя», єдиної, що забезпечує залізничні комерційні перевезення у Сторожинецькому районі, наші підприємства згортають роботу, скорочують працівників. Річний бюджет нашої громади тільки з ПДФО втрачає близько 2 мільйонів гривень».

Для відвантаження до країн Євросоюзу продукції деревопереробки державне підприємство «Сторожинецький лісгосп» власним коштом збудувало на станції «Межиріччя» під’їзні колії й замовляло в Укрзалізниці щомісяця понад 100 вагонів. Збільшення утричі вартості вагона призвело до непомірного подорожчання товарів. З жовтня минулого року лісгосп вимушений був припинити їхнє виробництво і експорт.

«Прямі втрати від згортання виробництва становили 3,3 мільйона гривень з перспективою скорочення працівників та формування значного податкового боргу», — розповідає заступник директора лісгоспу Олександр Красовський.

Аналогічна ситуація у ДП «Сокирянський лісгосп», для якого станція «Васкауци», також зарахована до збиткових, — основний майданчик для відправлення лісопродукції споживачам.

Прибутки за рахунок збитків

«Внаслідок зменшення фонду заробітної плати лісогосподарських державних підприємств зменшаться надходження до бюджетів з податку на доходи фізичних осіб на 1265,2 тисячі гривень, військового збору — на 105,4 тисячі, єдиного соціального внеску — на 1546,3 тисячі гривень. Загалом зменшення сплати податків до бюджету, пов’язаних тільки із заробітною платою, становитиме 2916,9 тисячі гривень», — пояснює начальник Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Василь Гончар.

У важкій економічний ситуації опинилися основні бюджетоутворюючі, стратегічно важливі підприємства області. Залізничники відмовляють їм у погодженні заявок на вагони.

Приміром, ДП «Неполоківський комбінат хлібопродуктів» з давніх-давен користується місцевою залізницею, це економічно вигідно та обґрунтовано для встановлення доступної ціни на хліб. Зерно і борошно тепер вантажать на автотранспорт, а це змушує підприємство збільшити ціни на продукцію.

Підприємства всіх форм власності, органи місцевої влади, зокрема ОТГ, народні депутаті й громадські організації Буковини направляють одне за одним звернення в усі найвищі владні інстанції країни із проханням врегулювати нарешті виробничий конфлікт, який виник через непродумані рішення Укрзалізниці.

Від негативних економічних наслідків лише крок до загострення соціальної ситуації.

Проте Укрзалізниця залишається глухою й німою до проблем місцевого бізнесу, областей, районів і територіальних громад. Більш як 300 малих залізничних станцій країни залишаються у статусі малодіяльних.

Світлана ІСАЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»

ПРЯМА МОВА

Олексій БОЙКО,

заступник голови

Чернівецької облдержадміністрації:

— Падає економіка краю, руйнуються малий і середній бізнес, а це неприпустимо. Економія коштів для Укрзалізниці не порівнянна із втратами підприємств і бюджетів унаслідок блокування роботи малих залізничних станцій. Неможливо забезпечувати прибутки одному підприємству за рахунок руйнації інших. Переконаний: урахування інтересів усіх суб’єктів господарювання більшою мірою відповідає принципам управління державним залізничним транспортом.