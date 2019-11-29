Фіксована вартість блакитного палива буде на 7% нижчою, ніж у 2018 році

З настанням опалювального сезону українці, звісно, ставлять запитання: «Скільки платитимемо цього разу? Чи надає держава гарантії захисту?» Відповіддю на них став встановлений урядом запобіжник, який захистить споживачів від коливань ціни на газ цієї зими в умовах, якщо не буде транспортування газу українською ГТС. Для цього розроблено програму «Гарантована ціна на газ». Кабмін зобов’язав НАК «Нафтогаз України» зафіксувати ціну на газ для учасників програми на період поточного опалювального сезону. Вона буде на 7% нижчою, ніж торік.

«Ми забезпечили стабільність на вітчизняному ринку природного газу в непростих умовах. Отже, запроваджуємо можливість зафіксувати майбутню ціну на блакитне паливо через інструмент «контракт на майбутнє». Подібна практика поширена у світі, але тільки споживач обирає, скористатися пропозицією чи ні», — прокоментував рішення Кабміну Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За умовами програми, кожен споживач із 1 січня (громадяни та підприємства теплокомуненерго) до 1 травня 2020 року автоматично стає її учасником.

Відпускна ціна газу від НАК «Нафтогаз України» для них становитиме 6,96 гривні за кубометр з ПДВ (без тарифів на транспортування до домогосподарства). Це рекордно низька ціна для опалювального сезону за останні два роки, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

У кожного споживача є вибір: залишитися у програмі чи вийти з неї й відмовитися від гарантованої ціни до 20 грудня 2019 року. Якщо домогосподарство вирішить вийти із програми «Гарантована ціна на газ», воно сплачуватиме за блакитне паливо за чинною місячною ціною, що складеться на ринку. Вибір та рішення — за споживачем.

Опорним школам потрібні автобуси

Подбали урядовці й про те, як школярі, особливо взимку, діставатимуться до закладів освіти. На 2020 рік спрямовано 600 мільйонів гривень на закупівлю автобусів для опорних шкіл, що на 100 мільйонів більше, ніж торік.

«Ці кошти традиційно надаються на засадах співфінансування, тобто місцеві бюджети мають докласти й свої. Після чого ми маємо вийти на значно кращі закупівлі та дати більшій кількості дітей можливість навчатись у великих добре оснащених школах, де працюють добре підготовлені вчителі», — зауважила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Обсяг додаткових інвестицій, які мають докласти до державних коштів місцеві органи самоврядування, буде різним. Урядова постанова передбачає, що не менш як 30% суми мають додати у Києві, а також у містах обласного значення, в ОТГ з адмінцентром у місті обласного значення і області; не менш як 10% — райони та ОТГ і не менш як 5% — села (селища), що мають статус гірських населених пунктів, і розташовані на лінії зіткнення.

Нині в Україні 843 опорні школи. Підвезення учнів до них здійснюють 6028 шкільних автобусів та 842 одиниці найманого/орендованого та інші види транспорту.

У 2018 році було закуплено 357 шкільних автобусів, станом на 1 сер­пня 2019-го — 103, а потреба — понад тисяча одиниць. Загалом у 2019 році департаменти (управління) освіти і науки обласних держадміністрацій планують закупити 401 шкільний автобус.

Триватиме й програма «Гідність дитини», за якою облаштовують теплі туалети у школах, де їх досі немає. Для цього з держбюджету на місця спрямують 44,3 мільйона гривень.

«Ситуація, коли у ХХІ столітті учні шкіл не мають доступу до теплих туалетів, неприйнятна. Ми зрушили проблему з місця і вже маємо перші результати. Приміром, упродовж 2019 року, за даними органів місцевої влади, у школах має бути обладнано 848 внутрішніх вбиралень. І наступного року вони з’являться у школах, які не отримали допомоги у 2020 році», — пообіцяла Ганна Новосад.

Це також відбуватиметься на засадах співфінансування з місцевою владою. Додаткові вкладення від місцевої влади становитимуть 30—5% необхідної суми.

Стипендії заслуженим освітянам

Очільниця МОН повідомила, що 20 видатних діячів освіти й науки претендуватимуть на отримання довічних державних стипендій і ще шість — упродовж найближчих двох років. Проєкти указів Президента, які даватимуть змогу міністерству здійснювати такі виплати, уже схвалив уряд.

Нині розмір стипендії становить 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 грудня 2019 року ця сума становитиме майже 2,5 тисячі гривень.

Претендувати на довічне отримання стипендії могли освітяни, які досягли сімдесятирічного віку. Станом на 1 листопада 2019-го довічні стипендії отримують 159 осіб, стипендії терміном на два роки — 129.

Попередньо списки кандидатів надходили до Міністерства освіти і науки від Національної академії наук, національних галузевих академій наук, закладів освіти. Далі МОН подало пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів, після чого проєкт указу буде винесено на розгляд Президента.

Стипендіатами можуть стати науковці, педагоги й науково-педагогічні працівники, які зробили вагомий внесок у розвиток науки і освіти, сумлінно виконували свої професійні обов’язки. Враховують кількість їхніх наукових публікацій, підручників, державних нагород і почесних звань.

Трудові книжки — в цифру

Значно спроститься процедура фіксування трудового стажу. Задля цього уряд схвалив проєкт закону про переведення у цифровий формат трудових книжок. Це має скороти бюрократичні процеси.

«Працівники не повинні будуть продовжувати радянську практику збирання купи довідок для підтвердження свого трудового стажу в разі втрати паперової трудової книжки або розбіжностей у даних про роботу. Водночас, пенсії та соціальні виплати поступово стануть призначати автоматично, без зайвої бюрократії та необхідності приходити для цього до органів Пенсійного фонду», — зазначив Прем’єр Олексій Гончарук.

Якщо Верховна Рада схвалить законопроєкт, електронна версія трудової книжки зменшить навантаження на роботодавців і самозайнятих працівників — ФОПів. Спростяться і процедури пошуку та оформлення на роботу.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»