Місцева влада візьме відповідальність перед людьми за тарифи на тепло та гарячу воду

Учорашнє засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав зі слів вдячності міністрам, які позавчора залишили свої посади. Він зазначив, що вже ексміністри розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та інфраструктури Владислав Криклій ефективно попрацювали на результат.

«Минулий рік був безпрецедентним з точки зору впливу на економіку та країну загалом. Проте і в умовах обмежених ресурсів реалізовано багато антикризових програм. У надзвичайно короткі строки Мінекономіки запровадило програми підтримки людей та бізнесу в умовах коронакризи, розширено програму пільгового кредитування для малого й середнього бізнесу. Міністерство працювало над поліпшенням інвестиційного клімату. Це лише частина результатів роботи, яку буде продовжено й посилено наступним міністром. Напрям інфраструктури також, попри пандемію, отримав важливі оновлення. Зроблено чимало суттєвих кроків для побудови й оновлення українських аеропортів, підписано концесійні угоди у двох портах. Уперше за тривалий час підписано угоди про оновлення залізничного рухомого складу», — зауважив Прем’єр.

Подякував він і за роботу ексміністрові охорони здоров’я Максимові Степанову, який, за словами Прем’єра, прийшов на посаду очільника МОЗ у надзвичайно складний час і разом з усією країною робив усе можливе, аби трансформувати медичну систему та захистити людей від пандемії коронавірусу.

«Уряд продовжує стабільно працювати. Найближчим часом міністерства мають отримати нових очільників, перед якими стоятимуть чіткі завдання, критерії, вимоги щодо ефективної роботи», — акцентував Прем’єр.

Соціально-економічні ініціативи

Денис Шмигаль говорив про ефективну співпрацю уряду та парламенту. «Спільна комісія уряду та Верховної Ради затвердила перші проєкти в межах Програми соціально-економічного розвитку регіонів. А це 1,7 мільярда гривень, які спрямують на будівництво шкіл, лікарень, дитсадків, поліпшення комунальної інфраструктури, новий транспорт тощо», — зазначив він.

Урядовці під час засідання Кабміну затвердили відповідне розпорядження, адже регіональний розвиток — один із головних пріоритетів уряду.

В Україні є багато жертв політичних репресій і тоталітарного режиму, які потребують уваги держави. Уряд затвердив порядок виплат компенсації реабілітованим особам.

Торік у грудні було ухвалено так званий закон про інвестиційних нянь, який передбачає стимули для інвесторів. Уряд на засіданні затвердив постанову, яка визначає вимоги до техніко-економічного обґрунтування інвестпроєкту зі значними інвестиціями.

«Це документ, у якому інвестор зазначає інформацію про підсумки аналізу соціально-економічних показників проєкту, загальний обсяг державної підтримки, термін, етапи його реалізації», — прокоментував Прем’єр.

Великі інвестори вже виявляють зацікавленість, адже за три місяці роботи урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій надійшло 15 заявок на суму понад мільярд доларів США інвестицій. Офіс супроводжуватиме проєкт, допомагатиме інвесторам у комунікації з органами державної та місцевої влади.

Денис Шмигаль повідомив, що з 20 травня цього року уряд вже не регулюватиме ціни на газ для теплокомуненерго і не зобов’язуватиме НАК «Нафтогаз України» продавати їм блакитне паливо за фіксованою ціною.

«Це ще один важливий крок до створення повноцінного ринку газу. Крок, який нарешті дасть змогу місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло й гарячу воду», — акцентував Прем’єр.

Він нагадав міським головам, що, згідно з роз’ясненням НКРЕКП, зміна постачальника можлива навіть за умови наявності заборгованості за газ. І що неефективність комунальних підприємств більше не покриватиметься фіксованою ціною на газ.

«Тепер усі теплокомуненерго, більшість із яких належить місцевій владі, укладатимуть контракти з газопостачальними компаніями самостійно, на найвигідніших умовах на ринку», — підкреслив очільник уряду.

Від доручив керівництву Міністерства громад та територій, Міністерства енергетики, НАК «Нафтогаз України» за три тижні подати пропозиції на законодавчому рівні зокрема щодо погашення заборгованості за різницю в тарифах перед ТКЕ, що дасть змогу місцевій владі погасити борги та почати працювати в нових умовах.

І вкотре про субсидії

1 травня набули чинності нові правила отримання субсидій, щоб їх отримували ті, хто потребує, а не ті, хто має тіньові доходи і хоче фактично незаконно мати субсидії. Уряд вніс певні корективи до цих правил, щоб спростити процедуру отримання такої державної допомоги.

«Зміни стосуються питання наявності кількох об’єктів житла. Так, власник кількох квартир у Києві субсидії не отримає, а власник квартири в місті та будинку в селі, або той, хто має ще одне житло на правах спільної власності, зможе претендувати на отримання такої допомоги. Збільшено розмір депозиту (до 100 тисяч гривень), який не враховуватимуть при наданні субсидії», — прокоментував Денис Шмигаль. І запевнив, що всі, хто потребує допомоги держави у сплаті комунальних послуг, обов’язково отримають її.

«Не отримають її ті, хто протягом 12 місяців одномоментно здійснив покупку на понад 50 тисяч гривень — житло, авто, цінні папери, внески до статутних капіталів підприємств, благодійна діяльність, валюта, банківські метали тощо. Автоматично без звернення в органи соцзахисту перепризначать субсидії домогосподарствам, де немає критеріїв, які не дають права на субсидію. Це 2,5 мільйона домогосподарств із 3 мільйонів, яким раніше призначали субсидії», — уточнила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Справи про призначення субсидій в окремих випадках, які раніше розглядали спецкомісії, тепер розглядатимуть органи соцзахисту на місцях. Це дасть змогу втричі скоротити терміни розгляду заяв від людей.

Як напередодні інформував заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, йдеться про випадки призначення субсидій: на понаднормову площу; з урахуванням членів домогосподарства, яких зареєстровано в ньому, але не проживають, а живуть в іншому місці через працевлаштування, навчання, лікування тощо; на розділені особові рахунки, тобто коли в одному домогосподарстві за однією адресою проживає більш ніж одна родина, і кошти за компослуги сплачують на різні особові рахунки.