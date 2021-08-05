145 тисяч дітей 6—18 років із малозабезпечених сімей отримають по 2 тисячі гривень до навчального року

Українські спортсмени, які нині виступають на Олімпіаді в Токіо, — приклад сили духу і наполегливості. Ми пишаємося ними, вболіваємо і зичимо подальших перемог. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Він повідомив, що в контексті роботи уряду з підтримки вітчизняного спорту ухвалено важливий документ, який передбачає підвищення виплат працівникам центрів олімпійської підготовки. Проєкт акта пропонує з 2022 року встановити надбавки 15—100% посадового окладу за особливі умови праці, тренерську кваліфікацію та підготовку спортсменів.

«Це допоможе встановити більш сприятливі умови для роботи тренерів найвищої кваліфікації, які навчатимуть наступне покоління українських медалістів та переможців у всіх видах спорту», — сказав Прем’єр.

До школи — з обновками

Щодо питань соціального захисту українців очільник уряду переконаний, що адресної підтримки потребують багатодітні малозабезпечені родини. Особливо напередодні початку нового навчального року. Тож з ініціативи Президента уряд ухвалив постанову про виплату по 2 тисячі гривень на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої родини, яка на 1 серпня 2021 року досягла 6—18 років.

«Ми спрямовуємо цю допомогу 145 тисячам дітей у всій країні. Ці кошти допоможуть родинам зібрати дітей до школи. Загальний розмір програми становитиме 290 мільйонів гривень, і виплати буде проведено вже цього місяця», — поінформував він.

Ще одне важливе соціальне рішення, про яке повідомив Прем’єр-міністр, — упровадження пілотного проєкту у громадах щодо соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення. Проєкт розраховано на два роки. 2022-го буде надано 18 мільйонів гривень на його реалізацію — підтримку громад, які отримають більше якісних соцпослуг для своїх жителів.

Доступна іпотека та ЦНАПи в кожній громаді

Глава уряду повідомив, що програмою «Доступна іпотека 7%» вже скористалися 648 родин, а загальний обсяг кредитування становить 550 мільйонів гривень. Уряд планує випуск державних облігацій на суму 20 мільярдів гривень, щоб значно більша кількість українців змогла скористатись іпотечними програмами.

Кабмін затвердив умови, за якими Українська фінансова житлова компанія надаватиме іпотечні кредити та фінансовий лізинг. У документі визначено критерії та перелік громадян, які зможуть скористатися цими програмами.

Амбітна мета уряду — створення ЦНАПу в кожній громаді. Паралельно із збільшенням кількості центрів має пдвищуватися якість надання послуг. Такі центри мають працювати за уніфікованими правилами і керуватись єдиними стандартами якості. Для цього уряд вніс зміни до примірного положення та примірного регламенту ЦНАПів.

«Зміни передбачають уточнити суб’єктів, які мають право створювати такі центри, забезпечити моніторинг надання послуг, встановити кількість адміністраторів, які мають працювати в ЦНАПі залежно від кількості населення територіальної громади тощо», — повідомив глава уряду.

Задля сприяння розвитку бізнесу в державі уряд запроваджує експериментальний проєкт, завдяки якому отримати дозвільні документи для ведення підприємницької діяльності можна буде в одному вікні через портал «Дія».

Прем’єр зауважив, що нині для повноцінної роботи бізнесу все ще необхідно пройти різні інстанції та отримати різні дозвільні документи. Це ускладнює роботу тисячам підприємців.

Щоб спростити проходження процедур, Кабінет Міністрів підтримав рішення про порядок надання комплексної електронної послуги «е-Підприємець». Завдяки цьому на порталі «Дія» можна буде пройти державну реєстрацію бізнесу (ФОП, ТОВ), зареєструватися в податковій (стати платником єдиного податку чи платником ПДВ) або отримати певні ліцензії. Наприклад на роздрібну або оптову торгівлю товарами тощо. Запроваджувати відповідний експериментальний проєкт планують протягом двох років.

Денис Шмигаль повідомив, що уряд передає Державній регуляторній службі повноваження моніторингу виконання урядового плану щодо дерегуляції підприємницької діяльності.

Стратегія енергетичної безпеки

З ініціативи Міністерства енергетики уряд ухвалив Стратегію енергетичної безпеки. Представив її профільний міністр Герман Галущенко, який наголосив, що вона визначає цільову модель системи забезпечення енергетичної безпеки як складової національної безпеки держави. Документ містить аналіз загроз із визначенням їх критичності. У ньому описано стратегічний вибір, цілі та завдання, спрямовані на запобігання виникненню ситуацій, що потенційно можуть створити загрози енергетичній безпеці держави.

Уряд затвердив постанову, якою передав державні ТЕЦ з управління фонду Держмайна до НАК «Нафтогаз України».

«Це дасть змогу здійснити всі заходи, аби відповідні ТЕЦ були забезпечені всім необхідним до початку опалювального сезону», — поінформував Прем’єр-міністр.

Не залишилися поза увагою освітні питання. Уряд покращив умови надання субвенцій для реалізації проєкту «Спроможна школа для кращих результатів». Затверджено документ, який передбачає вдосконалення роботи комісії, що визначає проєкти, котрі фінансуватимуть за рахунок субвенцій місцевим бюджетам.

Затверджено план заходів з реалізації Декларації про безпеку шкіл, що має на меті створити безпечне освітнє середовище в Україні. Ідеться про запобігання нападам на заклади освіти, забезпечення безперервності навчання, системних підходів до захисту освіти в умовах збройного конфлікту.

Прем’єр повідомив, що фахівці МОН та МОЗ опрацьовують варіанти роботи закладів освіти в умовах можливого посилення карантину через поширення коронавірусного штаму «Дельта».