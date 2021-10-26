Нарахування субсидій для домогосподарств в областях з «червоним» рівнем епіднебезпеки здійснюють на збільшені соціальні нормативи

Чергова хвиля пандемії набирає обертів. Уже шість областей України — Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська — перейшли в «червону» зону епідемічної небезпеки. І це не межа. Через запроваджені обмеження люди дедалі більше часу перебувають вдома, отже вимушено споживають більше комунальних послуг.

Та задоволення це нині не з дешевих. Тому уряд ухвалив рішення підтримати соціально вразливі верстви населення у ці непрості часи. Звісно, якщо такі люди не забули подбати про себе самі та звернулися до держави для оформлення житлової субсидії.

Варто знати, що чинний порядок призначення житлових субсидій передбачає їх розрахунок на соціальні нормативи. Ці нормативи визначено постановою Кабінету Міністрів від 6 серпня 2014 року №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» (зі змінами).

Скільки й за яких умов

Фахівці Міністерства соціальної політики нагадали, що окремі соціальні нормативи нині такі:

водопостачання:

— для користування послугами з централізованого водопостачання — 2 кубічні метри холодної води на особу на місяць за наявності послуги з постачання гарячої води та 3,6 кубічних метра холодної води на особу на місяць за відсутності послуги з постачання гарячої води;

— для користування послугами з постачання гарячої води — 1,6 кубічних метра на особу на місяць;

— для користування послугами з централізованого водовідведення — 3,6 кубічних метра на особу на місяць;

— для користування послугами з постачання та розподілу природного газу:

за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання — 3,3 кубічних метра на особу на місяць;

за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача — 5,4 кубічних метра на особу на місяць;

за наявності газової плити та газового водонагрівача — 10,5 кубічних метра на одну особу на місяць;

електропостачання:

— для користування послугами з постачання та розподілу електричної енергії у житлових приміщеннях (будинках):

у житлових приміщеннях (будинках), крім тих, що зазначені в абзацах третьому — шостому цього підпункту, — 70 кВт/годин на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт/годин на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 190 кВт/годин на місяць;

обладнаних стаціонарними електроплитами за наявності централізованого постачання гарячої води — 110 кВт/годин на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт/годин на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 230 кВт/годин на місяць;

обладнаних стаціонарними електроплитами за відсутності централізованого постачання гарячої води — 130 кВт/годин на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт/годин на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 250 кВт/год на місяць;

не обладнаних стаціонарними електроплитами за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів —100 кВт/годин на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт/годин на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 220 кВт/годин на місяць.

Залишайтеся вдома — сплачуйте менше

Отже, рішенням уряду для домогосподарств у регіонах, які потраплятимуть у «червону» зону епідемічної небезпеки, на період карантину розрахунок житлових субсидій проводиться з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів, у межах яких надається державна допомога на оплату централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення, електроенергії та природного газу для приготування їжі і підігріву води незалежно від кількості днів чинності карантину зазначеного рівня епідемічної небезпеки на місяць.

Тобто в жовтні 2021 року для домогосподарств у регіонах із «червоним» рівнем карантинних обмежень розрахунок субсидії на зазначені послуги буде здійснено на збільшені соціальні нормативи.