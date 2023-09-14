На минулому засіданні Кабінет Міністрів схвалив законопроєкти, покликані залучити додатковий ресурс для обороноздатності держави

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань».

Як повідомляє Міністерство фінансів, законопроєкт розроблено з метою спрямування додаткового ресурсу на сектор безпеки та оборони і вирішення інших першочергових потреб держави.

Документ пропонує збільшити видатки державного бюджету на 328,5 мільярда гривень, зокрема загальний фонд — на 322,5 мільярда, спеціальний — на 6 мільярдів гривень.

За загальним фондом:

— на сектор безпеки і оборони передбачено 302,6 мільярда гривень, зокрема:

211 млрд грн — Міноборони;

79,2 млрд грн — МВС;

0,6 млрд грн — адміністрації Держспецзв’язку;

4,2 млрд грн — Службі безпеки України;

4,4 млрд грн — Мінстратегпрому;

2,5 млрд грн — ГУР Міноборони;

0,5 млрд грн — Службі зовнішньої розвідки;

0,2 млрд грн — Управлінню державної охорони.

— інші видатки — 19,9 млрд грн, зокрема Мінсоцполітики буде спрямовано 16,5 млрд грн для підтримки ВПО, оскільки на сьогодні допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам отримують понад 2 мільйони осіб, і їхня кількість постійно збільшується.

За спеціальним фондом передбачено збільшення видатків на 6 мільярдів гривень (за рахунок збільшення надходжень у межах програм бюджетної підтримки Європейського Союзу) для забезпечення реалізації проєктів щодо відновлення інфраструктури.

Запропоноване збільшення видатків передбачено здійснити за рахунок:

скорочення видатків загального фонду з урахування пропозицій головних розпорядників коштів державного бюджету на загальну суму 11,4 млрд грн, зокрема враховано економію коштів з обсягу платежів з обслуговування державного боргу на 10,7 млрд грн;

збільшення доходів на 26,1 млрд грн (загальний фонд — 20,1 млрд грн, спеціальний фонд — 6,0 млрд грн — за рахунок збільшення надходжень в межах програм бюджетної підтримки Європейського Союзу ).

Також передбачено збільшення обсягу державних запозичень загального фонду на 298,8 мільярда гривень, зокрема:

зовнішніх — на 207,6 млрд грн (підтримка США обсягом 3,3 млрд доларів США);

внутрішніх — на 91,2 млрд гривень.

При цьому збільшено обсяг платежів з погашення державного боргу на 8,2 мільярда гривень, зокрема погашення внутрішнього боргу збільшено на 23,6 мільярда гривень, погашення зовнішнього боргу зменшено на 15,4 мільярда гривень.

У законопроєкті передбачено бюджетну програму Міненерго для фінансової підтримки суб’єктам підприємництва паливно-енергетичного комплексу обсягом 350 мільйонів гривень.

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону України «Про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України».

Зміни до Бюджетного кодексу України пропонують:

зарахування у 2024 році до загального фонду державного бюджету в повному обсязі надходжень, які є джерелами формування державного дорожнього фонду (прогнозний обсяг — близько 95,2 млрд грн);

зарахування з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2024 року до спеціального фонду держбюджету надходжень від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується згідно з Податковим кодексом на відповідній території України (прогнозний обсяг з 1 жовтня 2023 року до кінця року 25,8 млрд грн та у 2024 році — 93,7 млрд грн) та спрямування зазначених надходжень за такими напрямами:

— 50% — Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання;

—50% — Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення;

спрямування в період дії воєнного стану на забезпечення підтримки обороноздатності держави за рішеннями відповідних місцевих рад вільних залишків коштів місцевих бюджетів та залишків коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які утворилися на кінець бюджетного періоду.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»