росія намагалася і намагається спровокувати енергетичну, міграційну та продовольчу кризу в Європі та світі. Водночас попри повномасштабну війну Україна була і залишається одним з гарантів світової продовольчої безпеки. На цьому у промові перед черговим засіданням уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він додав, що у неймовірних умовах українські аграрії провели вже дві успішні посівні.

«Нині аграрії почали збирати другий врожай за цей час повномасштабної агресії. Жнива тривають у 22 регіонах. Уже намолочено понад 2 мільйони тонн зерна нового врожаю. Найбільше — в Миколаївській та Одеській областях», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Денис Шмигаль подякував працівникам агрогалузі за самовіддану працю, зауваживши, що це дуже важливо для стійкості нашої держави. І зазначив, що уряд постійно фокусується на допомозі аграрному сектору.

«У 2023 році за різними програмами підтримки аграрії одержали вже майже 42 мільярди гривень банківських кредитів, з яких майже 26 мільярдів — за програмою пільгового кредитування «5—7—9». Найбільше на Київщині, Він­ниччині та Кіровоградщині. Продовжуємо видавати гранти на висадку нових садів і будівництво теплиць у межах програми «єРобота». Уже надали бізнесу понад 300 мільйонів гривень за цим напрямом.

Важливим елементом підтримки українського агрокомплексу буде відновлення систем зрошення на півдні України. Каховська гідроелектростанція в цьому питанні відігравала і ще відіграватиме важливу роль», — акцентував Прем’єр-міністр.

У контексті цього уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни.

«Проєкт розрахований на два роки. На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає будівельні роботи.

Координуватиме проєкт Міністерство економіки, а замовником робіт буде Укргідроенерго. Рішення про підготовку до відновлення ухвалено після консультацій з експертами та спеціалістами. Відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України в аграрній та енергетичній галузях», — прокоментував рішення уряду Денис Шмигаль.

Ще одна умова розвитку агросектору — якнайшвидше розмінування сільгоспземель.

«Уже обстежено понад 160 тисяч гектарів. Це більше третини площ, які плануємо пріоритетно повернути в сільськогосподарську експлуатацію. Залучаємо до гуманітарного розмінування партнерів, посилюємо спроможності операторів, отримуємо нову техніку та працюємо над апробацією новітніх технологій. Концентруємося на тому, щоб виявити найменш засмічені ділянки, швидко очищати їх від мін та снарядів і передавати в обробку аграріям», — зазначив очільник уряду.

росія провокує нову кризу

Ще одна передумова розвитку аграрної галузі — швидка логістика. Денис Шмигаль констатував, що з перших днів повномасштабної війни росія блокує українські чорноморські порти.

«Завдяки тристоронній угоді з Туреччиною та ООН майже рік діяла зернова ініціатива. За цей час Україні вдалося експортувати понад 33 мільйони тонн аграрної продукції до 45 країн. Та росія намагається зірвати цю ініціативу та спровокувати нову продовольчу кризу у світі.

Президент України Володимир Зеленський уже направив офіційні листи Президентові Туреччини та Генсеку ООН. Ми пропонуємо продовжити роботу зернової ініціативи в тристоронньому форматі. Це дасть змогу врятувати мільйони людей від голоду й забезпечить світову продовольчу безпеку», — наголосив Прем’єр-міністр.

Він додав, що Україна весь цей час активно розвивала альтернативну логістику — через західний кордон із країнами ЄС. Що понад 60% українського експорту припадає на Євросоюз, тому цей напрямок для України стратегічний.

«Від початку повномасштабного вторгнення ми відкрили два нові пункти пропуску на кордоні з Румунією, а також пункт контролю на тимчасовій інфраструктурі на кордоні з Польщею. Розширюємо та оновлюємо під’їзні шляхи, залізницю, запустили механізм електронної черги, що заощаджує час людям та бізнесу. У планах — спільний з країнами Євросоюзу митний та прикордонний контроль.

Другий важливий логістичний напрямок — це дунайський кластер: порти Ізмаїл, Усть-Дунайськ та Рені. За час повномасштабної війни втричі збільшено вантажопотік і є величезна перспектива розвитку. Працюємо над зростанням його пропускної здатності. Зокрема за рахунок приватних інвестицій та державно-приватного партнерства», — зазначив очільник уряду.

Про приватизацію та відбудову

Для розвитку та відновлення економіки країни уряд продовжує реформу приватизації. У планах — розпочати велику приватизацію. У цьому контексті Кабмін під час засідання вдосконалив порядок проведення електронних аукціонів.

«Велика приватизація буде відкритою, конкурентною та виграшною для всіх сторін: держави, бізнесу і працівників», — заявив Денис Шмигаль.

Триває відновлення країни за всіма напрямами. Уряд завершує формування нормативно-правової бази для системної відбудови громад і регіонів. Урядовці затвердили порядок, яким визначено критерії території відновлення. Це територія, де тривали бойові дії, яка була цілком чи частково окупованою, де зруйновано об’єкти критичної, соціальної інфраструктури та житло, де є значне переміщення населення.

Уряд створює механізм розроблення, реалізації та моніторингу виконання планів відновлення для громад і регіонів. У цих планах обов’язково пропишуть завдання та заходи, потребу в коштах і можливі джерела фінансування, індикатори виконання завдань, перелік конкретних проєктів.

«Даємо на місця чіткий алгоритм дій і розраховуємо на оперативну й ефективну роботу місцевої влади. Від синергії зусиль на всіх рівнях управління залежить швидкість відбудови. Тобто якість життя мільйонів людей та перспективи повернення додому українців із-за кордону. Вдячний усім, завдяки кому Україна сьогодні перемагає та змінюється», — резюмував Прем’єр-міністр.