Верховна Рада на позачерговому засіданні задовольнила заяву про відставку за власним бажанням міністра інфраструктури Владислава Криклія. Таку позицію підтвердили 284 народні депутати після доволі оптимістичного звіту вже колишнього очільника цього відомства. Профільний комітет парламенту підтримав таке рішення. Тож Голова Верховної Ради Дмитро Разумков побажав колишньому урядовцеві успіхів у майбутній роботі. Звільнений міністр очолював відомство з 29 серпня 2019 року.

Наступним питанням парламентарії розглянули аналогічну заяву міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, хоч профільний комітет парламенту й не підтримав позицію урядовця. Він також виступив із трибуни Верховної Ради, окресливши позитивні моменти свого керівництва одним із ключових міністерств. Готовими «правильно голосувати», як влучно зауважив Дмитро Разумков, виявилися 280 народних обранців, задовольнивши заяву про звільнення пана Петрашка.

А ось відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова представляв особисто глава уряду Денис Шмигаль, на думку якого, глава МОЗ не впорався з кампанією вакцинації проти коронавірусної хвороби. Попри гучні виправдовування, емоційні меседжі, запевнення у забезпеченні вакцинами, аргументовані, здавалося б, відповіді на слушні запитання із зали, подання Прем’єра підтримали 292 народні депутати.

По фракціях голоси розподілилися так: «Слуга народу» — 203, ОПЗЖ і «Батьківщина» — 0, «ЄС» — 25, «За майбутнє» — 15, «Голос» — 18, «Довіра» — 15, позафракційні депутати дали шість голосів.

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«Урядового кур’єра»