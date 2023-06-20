Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чого очікує від великої міжнародної конференції з питань відновлення нашої держави

Свою промову перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав із ситуації з ліквідації наслідків російського теракту на Каховській гідроелектростанції в Херсонській області.

«Середній рівень води на Херсонщині становить 80 сантиметрів. Підтопленими залишаються п’ять населених пунктів правобережної частини області. Тривають активні роботи з відкачування води, утилізації сміття, розмінування. Вже незабаром там, де це можливо, будинки знову підключатимуть до електро- та газопостачання.

Із зони лиха на правому березі евакуйовано понад 3,7 тисячі людей, з них 474 дитини. На жаль, 17 людей загинуло, понад 30 пропали безвісти», — зазначив очільник уряду.

Він висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих. А також подякував усім, хто допомагає долати наслідки катастрофи, яку спричинила росія. Тим, хто безпосередньо бере участь у рятувальних роботах. Тим, хто підтримує постраждалі регіони.

«Це ще один важливий фронт, на якому мусимо діяти спільно, щоб перемогти ворога», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Прем’єр-міністр нагадав, що уряд уже надав майже 2,5 мільярда гривень для забезпечення півдня України питною водою. Також 980 мільйонів гривень із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямовано на виплати компенсацій людям, чиї будинки пошкоджено або зруйновано внаслідок цієї трагедії. Ще 560 мільйонів гривень підуть на одноразові виплати постраждалим.

У цьому контексті уряд окремим розпорядженням встановив порядок виплати цієї одноразової матеріальної допомоги в розмірі п’яти тисяч гривень для осіб, які живуть у зоні підтоплення в Херсонській та Миколаївській областях.

Кабінет Міністрів удосконалив державну систему моніторингу довкілля: Держекоінспекція здійснюватиме спостереження в режимі реагування на надзвичайні екологічні ситуації. Це дасть змогу ефективно відповісти на небачені виклики, які постали перед Україною після катастрофи на Каховській ГЕС.

Про стабільність і розвиток

Уряд ухвалив ключове рішення для макрофінансової стабільності держави: затверджено оновлені Лист про наміри та Меморандум із Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику. У документах зафіксовано зобов’язання України, які вже реалізують і реалізовуватимуть у майбутньому. Це зокрема покращення бізнес-клімату, посилення верховенства права, боротьба з корупцією. Уряд очікує найближчим часом отримати наступний транш від фонду на суму 900 мільйонів доларів.

Днями в Лондоні розпочнеться велика міжнародна конференція з питань відновлення України.

«Це продовження руху до великої відбудови, який ми розпочали рік тому в Лугано. Наша мета — мобілізувати якнайбільше міжнародної підтримки та налагодити механізми, за якими ця допомога надходитиме вчасно та ритмічно. Ідеться як про швидке відновлення — те, що потрібно тут і зараз, так і про довгострокову реконструкцію. За оцінкою Світового банку, на так зване Rapid recovery Україні 2023 року потрібно 14,1 мільярда доларів. Після російського теракту на Каховській ГЕС цифри, очевидно, зростуть. Уже працюємо над точною оцінкою завданих агресором збитків», — поінформував Денис Шмигаль.

Очільник уряду зауважив, що під час конференції в Лондоні увагу буде зосереджено на трьох основних аспектах.

«Перший — це швидке відновлення. Енергетика, критична і соціальна інфраструктура, особливо відновлення житла. Нам необхідно мобілізувати потрібний на відбудову ресурс. Під час конференції відбудеться засідання Міжвідомчої координаційної платформи донорів України, так званого «фінансового Рамштайну». Розраховуємо на ефективні рішення.

Другий — залучення приватних інвестицій. Презентуємо найперспективніші напрями для інвестування, зробимо важливий крок у питанні страхування воєнно-політичних ризиків для інвесторів.

Третій аспект — регіони. Прагнемо активізувати горизонтальні зв’язки між українськими громадами та міжнародними партнерами для реалізації проєктів відновлення. Понад 200 проєктів уже стартувало, хочемо, щоб їх було значно більше», — заявив Прем’єр-міністр.

За результатами конференції в Лондоні уряд очікує на підписання важливих угод, меморандумів, декларацій, які прискорять відбудову та розвиток України.

Подбати про здоров’я та довкілля

Кабінет Міністрів перерозподілив деякі видатки держбюджету задля забезпечення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» реагентами та витратними матеріалами, необхідними для впровадження державного проєкту системи розширеного неонатального скринінгу. У МОЗ пояснили, що йдеться про потребу в додаткових коштах розміром 45,5 мільйона гривень, що спричинено початком роботи з квітня 2023 року двох регіональних центрів неонатального скринінгу (Харків та Кривий Ріг). Це розширення програми неонатального скринінгу, що реалізується також у Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.