Під час засідання 15 листопада Кабінет Міністрів ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. З ініціативи Президента України Володимира Зеленського з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів.

«Визначаємо, як, де і коли можна отримати кошти й куди можна буде їх витратити. Оскільки програма стосується не лише дорослих, а й дітей, то визначаємо також, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини», — зазначив очільник уряду. За словами Прем’єр-міністра, ухвалюючи рішення про «Зимову єПідтримку», уряд ставить перед собою три головні цілі: матеріально підтримати українські родини — кошти від «Зимової єПідтримки» можна буде витратити на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, оплату комунальних послуг та інше; підтримати українських надавачів послуг та українських виробників, адже саме вони отримуватимуть кошти, що створює додатковий стимул для економіки; вкотре продемонструвати єдність українського суспільства, оскільки один з варіантів використання коштів — підтримка української армії через їх перерахування на благодійні рахунки Сил безпеки і оборони або волонтерського фонду.

Бронювання через «Дію»

На засіданні уряд оновив критерії бронювання та для отримання критичності. Ці оновлення, за словами Прем’єр-міністра, стосуються дотримання принципу справедливості. Глава уряду нагадав, що до 15 листопада було проведено аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних і право бронювати співробітників. За підсумками аудиту було виявлено проблемні моменти, які потрібно усунути.

«По-перше, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер погоджуватимуть із Міністерством оборони та Міністерством економіки. По-друге, для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом — тепер обов’язкові пункти, щоб бронювати своїх працівників», — наголосив Денис Шмигаль. Зокрема, нарахована середня зарплата на підприємстві й у заброньованого працівника має бути не менш як 2,5 мінімальної зарплати. Прем’єр наголосив, що це дасть змогу зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради тіньової домовленості про бронювання.

Як повідомив Денис Шмигаль, усі бронювання з 1 грудня здійснюватимуться через «Дію». Відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям.

«Відповідальним міністерствам доручено докладно пояснити всі аспекти та логіку оновленої системи. Необхідно дати вичерпні відповіді на всі запитання», — зазначив Прем’єр-міністр. Він додав, що новий порядок діятиме з 1 грудня. А для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося.

Фінансовий ресурс для стійкості

Україна залучить понад 1 мільярд доларів пільгової позики від Світового банку. Відповідне рішення ухвалив учора Кабінет Міністрів. За словами Прем’єра, ці кошти акумульовано завдяки урядам Японії та Великої Британії. Ще одне урядове рішення дасть змогу залучити додаткові 150 мільйонів євро від Європейського Союзу.

«У межах цієї угоди кошти буде спрямовано на відновлення портової інфраструктури та проєкти швидкої відбудови. 65 мільйонів євро із цих коштів спрямуємо на фінансування програми безкоштовного харчування учнів початкових класів 2025 року. Це програма, яку ініціював Президент України і яка вже працює. Тепер забезпечуємо необхідні кошти, щоб вона працювала і наступного року», — сказав Денис Шмигаль.

За його словами, із початку повномасштабного вторгнення уряд залучив уже більш як 100 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Найбільше коштів отримали від ЄС, США, МВФ, Японії та Канади. Прем’єр подякував кожній країні та міжнародній організації, яка підтримує нас.

Стратегія розвитку

Кабінет Міністрів ухвалив учора Стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року та затвердив операційний план заходів з її реалізації у 2025—2027 роках. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

«Ми ухвалили історичний документ — Стратегію розвитку сільського господарства-2030. Її мета — підготовка аграрного сектору до вступу України в ЄС. Цей документ — не тільки наш маяк, він обов’язковий для країни-кандидата на вступ у Євросоюз. Це дороговказ, як ми розвиватимемо наше сільське господарство», — наголосив Віталій Коваль.

Зокрема, документ передбачає забезпечення сталого розвитку сільського господарства і сільських територій, а також створення сприятливих умов для формування конкурентоспроможного, стійкого і диверсифікованого аграрного сектору, що гарантує довгострокову продовольчу безпеку, посилює захист навколишнього природного середовища, зокрема біорізноманіття, пом’якшення наслідків зміни клімату та зміцнення соціально-економічної структури сільських територій.

Шкільні автобуси для дітей з ООП

У межах постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів» уряд затвердив обов’язковість закупівлі автобусів зі спеціально обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами.

Щодо цього потрібно знати, що кількість місць має відповідати кількості дітей з особливими освітніми потребами, які належать до відповідних груп та здобувають освіту в закладах дошкільної і загальної середньої освіти в територіальній громаді. У разі відсутності дітей з ООП, які навчаються у громаді, розпорядники субвенції забезпечують придбання щонайменше одного автобуса, спеціально обладнаного місцями для перевезення маломобільних груп населення, місцями для супровідників та крісел колісних. Для шкіл, у яких навчається щонайменше одна дитина з ООП, обов’язково придбавають шкільні автобуси, обладнані не менш ніж двома пасажирськими місцями для перевезення маломобільних груп, двома пасажирськими місцями для супровідників, а також не менш ніж двома місцями для крісел колісних.

Міністерство освіти і науки нагадує, що уряд спрямував 1,2 мільярда гривень на придбання шкільних автобусів 2024 року. Кошти розподілено між 22 областями відповідно до потреб у підвезенні учнів. Завдяки цьому фінансуванню та співфінансуванню з місцевих бюджетів закуплено понад 400 автобусів. Це дасть змогу громадам організувати підвезення дітей до шкіл з укриттями, підвищуючи безпеку навчального процесу.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Фото з Урядового порталу