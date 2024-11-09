За словами Прем’єра, з наступного року вони отримуватимуть щомісячну надбавку — 1000 гривень до основної заробітної плати

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив за підсумками сьомого регіонального урядового засідання, яке відбулося 8 листопада.

«З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну «вчительську доплату» до заробітної плати вчителів розміром 1000 гривень на руки, — зазначив глава уряду.

За його словами, з 1 вересня 2025 року зазначену виплату буде збільшено до 2000 грн кожному вчителеві.

Постанову про допомогу педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти ухвалено на виконання доручення Президента України.

«Це рішення — частина нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України. Вдячні українським педагогам і вчителям за вашу самовіддану роботу. Завдяки вам, навіть попри війну, сотні тисяч дітей можуть продовжити навчання та здобути якісну освіту», — наголосив Прем’єр.

Він укотре зазначив, що стабільне проходження осінньо-зимового періоду та підтримка населення — серед головних завдань уряду. За його словами, урядовці разом із керівництвом області обговорили нагальні питання та окреслили основні пріоритети роботи, один з яких — проходження зими.

Прем’єр-міністр наголосив, що для уряду важливе питання — підтримка населення в зимовий період. Для цього Кабінет Міністрів розробив та впровадив комплекс заходів, щоб цієї зими українці були з теплом. «На минулому засіданні Мінсоцполітики отримало доручення розробити механізм збереження субсидій за родинами, які встановили енергетичне обладнання вартістю не більш ніж 150 тисяч гривень, та визначити, що субсидія не зменшуватиметься в разі перебоїв з енергопостачанням», — нагадав Денис Шмигаль.

На засіданні 8 листопада вже ухвалено постанову про внесення змін до Положення про порядок призначення житлових субсидій.

Також глава уряду наголосив, що жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде. Він додав, що депутатський законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров Президент України не підпише.

«Більше того, держава й уряд усіляко сприятимуть українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами», — зазначив Прем’єр.

Під час виїзного засідання уряду Денис Шмигаль обговорив з керівником Одеської ОВА нагальні питання, які потребують вирішення, й окреслив основні пріоритети роботи.

Серед них — безпечна освіта. За словами Прем’єра, на ці заходи Одеській області цього року було надано понад 500 мільйонів гривень. Ще майже 57 мільйонів гривень — на закупівлю шкільних автобусів. Понад 116 млн грн — на модернізацію шкільних їдалень, майже 130 млн грн — на харчування учнів початкових класів.

«Відновлення. Для Одещини на різні відновлювальні проєкти з держбюджету надали понад 1 млрд грн. Головна увага критичній інфраструктурі, житлу, школам, лікарням, шляхам сполучення», — наголосив Денис Шмигаль.

Ще один пріоритетний напрям роботи — зведення фортифікаційних споруд. Для цього, за словами очільника уряду, держава спрямувала регіону майже 2,7 мільярда гривень. Станом на зараз виконано 99% запланованих робіт.

«Фінансова стійкість громад. За 10 місяців 2024 року до загального фонду бюджетів Одещини надійшло на 30% більше коштів, ніж за аналогічний торішній період. Залишки на рахунках громад зросли на 49%», — зауважив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль поінформував, що держава зі свого боку за січень — жовтень спрямувала регіону майже 8,5 мільярда гривень міжбюджетних трансфертів. Це ресурс на покриття критично важливих видатків в освіті, медицині, соціальній сфері.

Очільник уряду особисто переконався, що регіон успішно розпочав опалювальний сезон. І по обіцяв, що центральна влада разом з місцевою робитимуть усе можливе, щоб він пройшов у плановому режимі.

«Діють державні програми та ініціативи: енергетичні гранти та пільгові кредити, адресні житлові субсидії та пільги, забезпечення резервним енергоживленням, створення системи розподіленої генерації.

Зокрема, Одеса від партнерів отримає чотири газопоршневі установки, які покриють 45% потреб критичної інфраструктури міста. Одну з таких установок уже облаштовано», — підсумував побачене Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ