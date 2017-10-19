Зібрання робочої групи донорів з питань гендерної рівності й зустріч щодо координації гендерної політики за участі представників країн-донорів та організацій-виконавців ініціювала і провела віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Це перша зустріч такого формату, що має на меті створити платформу для об’єднання зусиль уряду й міжнародних донорів заради відкритого та прозорого діалогу, спрямованого на розроблення дієвих механізмів упровадження політики гендерної рівності.
«Ми працюємо, щоб питання гендерної рівності посідали дедалі важливіше місце у порядку денному уряду», — заявила віце-прем’єр. Цього року Кабмін розпочав створення інституційного механізму гендерної рівності. Зокрема ухвалено рішення запровадити посаду урядового уповноваженого з питань гендерної політики та створити відповідний офіс у межах урядового секретаріату. Україна покладає великі сподівання на співпрацю з донорами в питанні повноцінної роботи офісу гендерного уповноваженого.
Серед актуальних питань, що стоять перед урядом в цій царині, — співпраця з Верховною Радою у підготовці до ратифікації Стамбульської конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству; імплементація директив Європейського Союзу у сфері гендерної рівності; пілотний проект із призначення гендерних радників у секторі безпеки та оборони (а в перспективі — в усіх міністерствах).
Посли країн-донорів, зокрема Канади, Швеції та Великої Британії відзначили теперішні успіхи України, але наголосили на необхідності подальшої системної роботи. До пріоритетів належать врахування аспектів гендерної рівності під час ухвалення нових актів і законопроектів, бюджетування, а також подальше активніше залучення жінок до ухвалення рішень у державі.
Представлено напрацювання з аналізу напрямів підтримки донорами різних аспектів політики гендерної рівності та забезпечення дотримання прав жінок в Україні. Одним із ключових результатів роботи групи стало створення мапи міжнародних гравців, що охоплює 68 донорських ініціатив і проектів, які вже тривають, і 6 запланованих. Ініціативи спрямовано на підтримку досягнення пріоритетних цілей уряду до 2020 року й на виконання завдань, відображених у трьох національних стратегічних документах з гендерної рівності. Партнерство донорів та уряду задля прогресу у викоріненні гендерної дискримінації має неабияке значення в сучасних реаліях, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра.
Представники міжнародних організацій, зокрема Ради Європи, ОБСЄ та Національного демократичного інституту (NDI) відзначили прогрес України за останні півроку. Хоч відсоток жінок, які працюють у владних інституціях, ще низький, вони відіграють велику роль у політичному житті країни. NDI оприлюднив результати загальнонаціонального опитування «Тренди щодо гендерних питань в Україні». На запитання «Хто більшою мірою залучений до політичного життя — чоловіки чи жінки?» у грудні 2016 року відповідь «переважно чоловіки» дали 43% респондентів, а в липні 2017 р. — 31%. Значно зросла й кількість людей, які вважають, що чоловіки і жінки мають однаково долучатися до політичного життя (42% у липні 2017-го і 36% — у грудні 2016 року).
Відділ новин
«Урядового кур’єра»