Прем’єр Володимир Гройсман наголосив на досягнутому за цей час, акцентував на проблемах та окреслив плани на майбутнє

Підбивати підсумки — справа інколи не з простих. Але це слід робити, щоб ясніше побачити досягнення і сконцентруватися на тому, чого ще слід досягти. Отже, вчорашнє засідання уряду було майже повністю присвячене підбиттю підсумків роботи Кабінету Міністрів за перше півріччя 2018-го.

Глава уряду наголосив, що за останні місяці показники розвитку держави дають змогу говорити про досягнення економічної стабільності. Зростає промисловість, реальна зарплата, капітальні інвестиції, уповільнюється інфляція, формуються принципи нового корпоративного управління в державних компаніях, запроваджуються прозорі можливості залучення інвестицій.

«Маємо позитивний сигнал — сповільнюється інфляція. Нині вона становить близько 9%. Це навіть менше, ніж прогнозували, і означає, що ми стабілізували ситуацію в країні», — сказав він і додав, що головні ризики для економіки — політична нестабільність і проблеми з обслуговуванням зовнішніх боргів.

«Нині дуже важливі й політична стабілізація, й економічна, а головне — обслуговувати зовнішні борги, сформовані до 2013 року, що можуть серйозно вдарити по економіці. Починаємо відновлюватися, і я впевнений, що в середньо- і довгостроковій перспективі ситуація буде позитивною, але важливо, щоб не було потрясінь, пов’язаних з міжнародними боргами», — підкреслив Прем’єр.

Руйнуючи схеми, наповнюємо бюджет

Глава уряду звернув увагу на останні важливі рішення — передусім у фіскальній політиці й боротьбі з контрабандою, де нині є відчутні успіхи.

«Днями провели торги через систему ProZorro на закупівлю сканерів для використання на вітчизняних кордонах. Стартовий обсяг закупівлі становив 1,2 мільярда гривень. Економія, яку змогла забезпечити Державна фіскальна служба, — 600 мільйонів гривень, або 50%, які не потрапили до кишень корупціонерів та схемщиків. І це вперше!» — зауважив Прем’єр.

Він додав, що середній чек на розмитнення товарів зріс на 50%, а це кошти, яких раніше недоотримував державний бюджет. І відтепер усі спроби перечекати та повернути схеми назад будуть марними. Так само, як і тиск на урядовців чи інших фахівців нічого не дасть. «Кожного чесного митника ми захистимо», — наголосив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр закликав нардепів консолідуватися навколо ухвалення рішень, які дадуть змогу розпочати роботу антикорупційного суду. «Його формування надасть можливість усім бути в рівних умовах. Винні відповідатимуть за законом, а невинні матимуть змогу захиститися й відновити справедливість. Адже нині вкрай важливо дати суспільству сигнал, що в Україні є справедливий суд, який виноситиме чесні вироки», — зауважив очільник Кабміну.

Прем’єр розраховує на якнайшвидше масштабне створення незалежних наглядових рад у державних компаніях. «Буде прийнято багато відповідних рішень про впровадження незалежних наглядових рад. Думаю, що на сотні відсотків ми зробимо прозорішими державні компанії», — сказав він і додав, що реформа управління державних компаній разом із приватизацією дадуть змогу значно поліпшити підсумки діяльності державного сектору економіки.

Володимир Гройсман зауважив, що в липні 2018 року розпочнеться так звана мала приватизація. Уряд уже передав майже 400 тисяч гектарів землі за межами населених пунктів, якими раніше управляв Держгеокадастр, об’єднаним територіальним громадам. За словами Прем’єра, децентралізація управління земельними ресурсами дасть змогу значно підвищити ефективність їх використання, а також збільшити надходження до місцевих бюджетів.

Здобутки, за які не соромно

У межах медичної реформи, за словами Прем’єра, вже сьогодні країна повністю забезпечена вакцинами для щеплення дітей. А в межах кампанії «Лікар для кожної сім’ї» тисячі українців уклали декларації з лікарями про медичне обслуговування і тепер можуть самі обирати терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів та медзаклади, в яких їх обслуговуватимуть.

Стосовно енергоефективності очільник уряду переконаний, що збільшення власного видобутку газу й відмова від його імпорту надасть змогу формувати ціни на паливо на внутрішньому ринку без прив’язки до високих цін на європейських ринках.

«Завдання, яке ставлю перед собою і яке можна виконати: ми повинні перестати купувати газ за кордоном. Це принципове питання. Ми більш як 30 мільярдів кубів газу витрачаємо на економіку й приватне споживання, а видобуваємо близько 20 мільярдів, майже 10 мільярдів імпортуємо. Це означає, що з цінами будуть постійні коливання. Якщо ж ми самі видобуватимемо, то й встановлюватимемо ціни на газ, і ніхто нам не диктуватиме ніяких позицій», — сказав глава уряду.

Прем’єр пообіцяв, що робота державного концерну «Укроборонпром» стане максимально відкритою. «Я зроблю все, щоб концерн «Укроборонпром» працював відкрито згідно з нормативними документами і параметрами, які може створити уряд», — сказав Володимир Гройсман, додавши, що прозора робота концерну сприятиме подоланню корупції. Він нагадав, що цього року фінансування Міністерства оборони було збільшено на 25%, а українська армія прийняла 920 нових зразків озброєння і техніки.

Завершуючи звіт, керівник уряду зазначив, що наступне півріччя не буде легшим, можливо, стане складнішим за попереднє. Та головне — не знижувати темпів запровадження реформ і не втратити довіри українців.

Рішення та пропозиції

На завершення засідання уряд ухвалив постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» для врегулювання питань призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг, обліку таких осіб і проходження ними фізичної ідентифікації. І ще одну — «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян», якою затверджено порядок видачі цих документів.

Також було схвалено законопроект щодо ратифікації угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми та проект закону «Про статут з охорони Національною гвардією України ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів». Затверджено план заходів щодо реалізації концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

А міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів запропонував внести зміни в механізм формування державних замовлень на підготовку фахівців у навчальних закладах країни.«Ми пропонуємо вперше заборонити перерозподіл держзамовлення між галузями, а з наступного року пропонуємо певні зміни — підвищення стипендії для студентів технічних спеціальностей, щоб стимулювати підготовку працівників промисловості, IT-індустрії, де не вистачає кваліфікованих фахівців», — сказав він.За словами міністра, робоча група розробляє концепцію розвитку державного замовлення наукових і науково-педагогічних фахівців не на рік, а на три, щоб відповідати стратегії уряду.

Жодних особистих перемовин з агресором

Прем’єр наголосив, що всі міністри мають погоджувати з Міністерством закордонних справ будь-яке спілкування з представниками Російської Федерації. «На будь-які такі речі (наприклад, листування з представниками РФ) ви маєте, по-перше, одразу реагувати. По-друге, ні в кого з вас немає мандата вести будь-які розмови з країною-агресором і ворогом. І провокативні запити маєте координувати з Міністерством закордонних справ і діяти тільки в межах тих директив і мандатів, які надає уряд», — сказав Володимир Гройсман.

Звіт уряду України за підсумками I півріччя 2018 року