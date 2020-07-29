Прем’єр-міністр Денис Шмигаль здійснив робочу поїздку до Полтавської області. Разом з ним туди прибули віцепрем’єр Олег Уруський, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Під час поїздки Прем’єр відвідав виробництво ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» і провів нараду з керівництвом. Він оглянув виставку натурних зразків вагонів.

На брифінгу за підсумками наради Прем’єр зазначив, що після візиту на підприємство Президента Володимира Зеленського у березні цього року було проведено велику роботу. За рішенням уряду 27 липня затверджено фінансовий план Укрзалізниці, де капітальні інвестиції в оновлення рухомого складу визначено ключовим завданням. Загальна сума таких інвестицій становитиме понад 12 мільярдів гривень. На мільярд буде здійснено закупівлі у Крюківського заводу. 28 липня перші кошти, відповідно до затвердженого графіка, надійшли для розрахунку за 18 пасажирських вагонів, виготовлених на цьому підприємстві.

«Далі у фінансовому плані є повне розуміння того, як відбуватиметься погашення заборгованості за вже відвантажену продукцію. Крім цього, говорили на нараді з керівництвом про те, як рухатимемося далі. Планування Укрзалізницею співпраці на середньо- та довгострокову перспективу. Аби підприємство бачило перспективу замовлень на наступні роки, а колектив почувався впевнено і спокійно, адже ця продукція насправді дуже потрібна Українській залізниці», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, є бачення того, як підняти попит на вантажні вагони в Україні в цьому та наступному роках. Він наголосив, що промисловці можуть звертатися зі своїми проблемами й викликами, які перед ними постали під час кризи, до віцепрем’єра Олега Уруського, який відповідає за розвиток промисловості. За те, щоб такі підприємства, флагмани галузей, як Крюківський завод, розвивалися, працівники отримували гідну зарплату і пишалися своєю роботою.

«Уряд зробить усе, щоб вітчизняний виробник мав змогу працювати і виробляти продукцію для українського ринку і, що особливо важливо, на експорт. Адже нині експортний потенціал в окремих галузях промисловості, це відчув і Крюківський завод, на жаль, упав. А тому слід невідкладно зробити рішучі кроки для захисту вітчизняного виробника і просування його на експорт в усьому світі, як це було раніше і навіть у більших обсягах», — наголосив урядовець.

Денис Шмигаль ще раз підтвердив слова Президента, що Укрзалізниця цього року купить у Крюківського вагонобудівного заводу 90 пасажирських вагонів.

«Президент говорив, що цього року буде 90 вагонів. 20 уже випустили, щодо 18 вже відсьогодні відбувається оплата, вони відвантажені. Ще два, класу РІЦ, також готові, є домовленості з Укрзалізницею, будуть проведені наради і знайдено шлях, як вийти із ситуації щодо якості цих вагонів і оплати. А 70 — це додаткові до тих 20», — сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що Кабінет Міністрів не обговорює з керівництвом Національного банку питання коливання курсу гривні й не планує шляхом її послаблення стимулювати розвиток промисловості.

«Природно, нас цікавить розвиток промисловості, інвестиції у промисловість, тому ми тут, на цьому підприємстві. Але це не предмет для дискусії про додаткову чи особливу емісію, це не предмет для того, що курс має бути штучно завищений чи занижений. У нас курс регулюється ринком», — пояснив Прем’єр.

Він повідомив, що розділення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, яке передбачає створення Міністерства аграрної політики, почнеться не раніше вересня 2020 року.

«Принципове рішення про те, що аграрна галузь повинна мати своє міністерство, існує, ухвалене, тому питання в часі, людях, якості цього новоствореного органу», — поінформував урядовець.

Пізніше Прем’єр ознайомився з діяльністю приватного сільськогосподарського підприємства агрофірма «Урожай» Кобеляцького району.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»