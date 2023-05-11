Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про пошук правильного балансу між обмеженнями воєнного часу та відкритістю для громадськості

Промову перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав з євроінтеграційної теми. Він наголосив, що Україна й українці — невід’ємна частина європейської цивілізації.

«Мирна, сильна та самодостатня Європа, де Україна займає своє рівноправне місце. Це ідея, яку ми втілюємо в реальність. Ми віримо у спільне майбутнє європейських народів. Ось як казав один з батьків-засновників ЄС Жан Моне: «У народів Європи немає іншого майбутнього, крім союзу». І рух України до Євросоюзу не має альтернатив.

Ми ставимо амбітні цілі: бути готовими до вступу в ЄС через два роки. Завдання складне й комплексне. Проводимо аналіз 29 тисяч правових документів ЄС, які мають стати частиною нашого законодавства. Цього року розраховуємо отримати політичне рішення від ЄС про початок переговорів щодо вступу. Одночасно продовжуємо інтеграцію у внутрішній ринок ЄС. Нам вдалося домовитися про продовження транспортного та економічного безвізів з ЄС ще на рік», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр зауважив, що від початку повномасштабного російського вторгнення ЄС став основним донором для українського бюджету.

«20 мільярдів доларів країни-члени ЄС та його інституції надали для підтримки економічної та фінансової стабільності України. Військова підтримка європейських країн допомагає нам зупинити російського загарбника. Десять пакетів санкцій ЄС проти росії вже істотно ускладнюють кремлівському режиму фінансування цієї агресії. І ми розраховуємо на продовження такої санкційної політики.

Вдячні нашим європейським друзям і союзникам за гуманітарну допомогу. За те, що прийняли мільйони українських родин. Вдячні за всі кроки солідарності та підтримки. Бо перемога України — це перемога Європи», — підкреслив він.

Про відбудову та прозорість держави

Уряд схвалив залучення чергового гранта обсягом понад 350 мільйонів гривень для зміцнення та відновлення української системи охорони здоров’я.

«Проєкт Heal Ukraine реалізовуємо разом із групою Світового банку. Ці кошти допоможуть у відбудові зруйнованих лікарень та закупівлі нового обладнання. Важливий елемент програми — підвищення ефективності надання медичних послуг на деокупованих територіях, зокрема оснащення лікарень альтернативними джерелами живлення», — прокоментував рішення Денис Шмигаль.

Половину гранта витратять на вдосконалення процесів надання послуг з реабілітації та послуг у сфері психічного здоровя, половину — на відновлення надання медичних послуг у лікарнях, які постраждали внаслідок війни.

Наступне рішення уряду стосується прозорості держави та держзакупівель.

«Ми змінюємо підходи в закупівлі оборонної продукції. Шукаємо правильний баланс між обмеженнями воєнного часу та відкритістю для громадськості. Оборонні закупівлі на час воєнного стану буде розділено на дві групи. Перша — зброя, техніка й інша продукція оборонного призначення. Інформація про ці закупівлі залишиться закритою. Друга — це, наприклад, продукти харчування для армії. Відтепер замовник заздалегідь оприлюднюватиме оголошення про таку закупівлю, і це оголошення міститиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови й терміни поставок. В електронній системі оприлюднюватимуть звіти про закупівлю, якщо її укладали без електронної системи», — пояснив Прем’єр.

Соціальна підтримка

Уряд ухвалив створення координаційних центрів підтримки цивільного населення під час війни. Такі центри організовуватимуть при обласних державних чи військових адміністраціях для надання додаткової допомоги українцям (постраждалим унаслідок збройного конфлікту, зокрема внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни) у вирішенні питань соціального захисту, забезпечення житлом та роботою, медичною і правовою допомогою. Це дасть змогу краще координувати роботу виконавчої влади, правоохоронців, місцевої влади, волонтерських та громадських об’єднань, міжнародних гуманітарних організацій.

Кабмін продовжує впроваджувати принципи адресної допомоги та підтримки для тих, хто цього найбільше потребує: схвалено реалізацію нового проєкту у сфері організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

«Запроваджуємо принцип «гроші ходять за дитиною». Тобто дитячі центри відпочинку та оздоровлення отримуватимуть кошти за відпочинок кожної дитини. А діти та їхні родини зможуть обирати, де їм відпочивати. Нині такий підхід запроваджуємо для оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідністю, із багатодітних та малозабезпечених родин, які зареєстровані у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях», — розповів Прем’єр.

Загалом цього року планують охопити послугами з оздоровлення та відпочинку 25 тисяч дітей, які потребують особливої соціальної підтримки.