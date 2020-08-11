Через погіршення епідемічної ситуації уряд запроваджує щоденну роботу державної комісії ТЕБ та НС і посилює заходи контролю за дотриманням правил карантину. Про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке на початку нового тижня відбулося під його головуванням, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Обговорювали питання зміни стратегії боротьби з COVID-19, збільшення тестування населення, посилення контролю за дотриманням умов самоізоляції та відстежуванням можливих контактів хворих.
За словами Прем’єра, до 15 вересня 2020 року кількість щоденних ПЛР-тестувань має зрости до 30 тисяч. Слід запровадити категоризацію осіб, котрих тестуватимуть у майбутньому, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Нам потрібно обов’язково окремо маркувати тести представників Національної поліції, лікарів, учителів і деяких інших категорій працівників. Так ми зможемо отримати докладнішу статистику та розуміння, серед яких категорій хвороба поширюється швидше», — зазначив глава уряду.
Ще одним завданням уряду, яке виокремив Денис Шмигаль, має стати вдосконалення так званої системи виявлення — тестування — ізоляція — контакти. Зокрема створення системи відстежування контактних осіб шляхом опитування.
МОЗ, МВС, Мінцифри та інші відповідальні органи мають створити ефективну систему відстеження контактів людей, які захворіли на COVID-19. Ці епідеміологічні розслідування мають бути системними, із жорстким контролем за самоізоляцією. Це дасть змогу оперативніше реагувати й розривати ланцюги захворювань.
На виконання доручення Президента міністр охорони здоров’я Максим Степанов докладно прозвітує про готовність лікарень другої хвилі, які прийматимуть хворих на коронавірусну недугу. Таку статистику має бути представлено з кожної області з урахуванням кількості ліжко-місць, забезпеченості засобами індивідуального захисту, ліками, киснем і медичним персоналом.
Максим Степанов повідомив, що на 10 серпня на самоізоляції перебуває понад 28 тисяч активних хворих на COVID-19 і майже 100 тисяч контактних осіб.
«У середньому на кожен випадок маємо по 4—5 контактних осіб. Важливо, щоб усі люди, які є контактними, перебували на самоізоляції згідно з установленими правилами через використання додатка «Дій вдома», — наголосив він.
Міністр зазначив, що темпи поширення коронавірусу, коли щодня кількість госпіталізацій перевищує 200, у деяких регіонах призвели до заповнення лікарень першої хвилі на понад 50%. Це зумовило необхідність підготовки медичних закладів другого рівня.
Тож за підсумками позачергового засідання Прем’єр-міністр доручив:
— опрацювати механізм відрядження епідеміологів Держпродспоживслужби до лабораторних центрів МОЗ для проведення епідемічних розслідувань;
— керівникам обласних державних адміністрацій і Міністерству охорони здоров’я активізувати роботу щодо збільшення кількості ліжко-місць із підведеним киснем у лікарнях другої хвилі приймання хворих на COVID-19; нині в таких лікарнях у наявності 10,3 тисячі ліжко-місць, а також 1442 апарати штучної вентиляції легень;
— Національній поліції щоденно під час засідання комісії надавати звітність про проведені перевірки щодо дотримання карантинних правил;
— Міністерству цифрової трансформації щоденно надавати інформацію про кількість встановлення додатка «Дій вдома».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»