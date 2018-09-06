Засоби реабілітації для осіб з інвалідністю нині фінансуються за принципом «гроші ходять за людиною»

Загальновідомо, що рівень державного соціального захисту осіб з обмеженими можливостями є відображенням рівня розвитку суспільства в цілому. У світі відбуваються суттєві зміни стосовно ставлення до таких осіб. Основою цих змін є визнання рівності прав осіб з інвалідністю на повноцінне життя в суспільстві та створення реальних умов для їх реабілітації та соціальної інтеграції.

Приєднання до міжнародних норм права, ратифікація Україною Конвенції про права осіб з інвалідністю наближає нашу державу до суспільно визнаних стандартів, яких дотримуються високорозвинуті цивілізовані країни, створення спеціалізованих реабілітаційних установ та безбар’єрного середовища тощо. Так, відповідно до згаданої Конвенції Україна, як держава-учасниця, має вживати ефективних заходів для забезпечення індивідуальної мобільності осіб з інвалідністю з максимально можливим ступенем їхньої самостійності, зокрема шляхом: полегшення доступу до якісних засобів, що полегшують мобільність, пристроїв, допоміжних технологій та послуг помічників і посередників, зокрема за рахунок надання їх за доступною ціною; спонукання підприємств, що займаються виробництвом засобів, які полегшують мобільність, пристроїв та допоміжних технологій, до врахування всіх аспектів мобільності осіб з інвалідністю.

14 березня 2018 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (№ 238), яка затвердила у новій редакції Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації.

Цим Порядком, зокрема, передбачено адресний підхід до забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб зазначених категорій; новий механізм фінансування такого забезпечення за принципом «гроші ходять за людиною»; виплату компенсації вартості за самостійно придбані засоби реабілітації, а також низку інших нововведень.

Згідно з Порядком до технічних та інших засобів реабілітації, за які за бажанням особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законних представників виплачується компенсація, належать:

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією;

♦ протези молочної залози, ліфи для кріплення протезів молочної залози, в тому числі спеціальні ліфи для занять фізичною культурою і плаванням (купальник), протези на верхні кінцівки, зокрема компресійні рукави при лімфодемі;

♦ друге крісло колісне.

Міністерство соціальної політики запровадило Централізований банк даних у рамках реформування системи забезпечення людей з інвалідністю технічними засобами реабілітації. Під час наради із представниками місцевих органів соціального захисту населення щодо роботи з Централізованим банком даних з проблем інвалідності, яка відбулася 4 вересня цього року, керівництвом Мінсоцполітики було акцентовано увагу на тому, що при виборі технічного засобу реабілітації остаточний вибір завжди має залишатися за людиною.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2018 року на урядову «гарячу лінію» звернулися майже 3 тисячі заявників з питань забезпечення кріслами колісними, автотранспортом та іншими життєво необхідними засобами реабілітації.

Звернення цієї тематики частіше надходили від жителів Дніпропетровської, Харківської областей та м. Києва.

Так, на урядову «гарячу лінію» звернулася жителька м. Києва від імені знайомої, син якої є інвалідом з дитинства, сім’я проживає в Герцаївському районі Чернівецької області. Сину замовили в управлінні соціального захисту електричну коляску, яка виготовляється на Київському заводі «Артем зварювання», проте питання не вирішується. Жінка просила посприяти у вирішенні цього питання.

У Департаменті соціального захисту Чернівецької облдержадміністрації розглянули звернення та за результатами повідомили про таке. За інформацією управління праці та соціального захисту населення Герцаївської районної державної адміністрації син перебуває на обліку для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, як дитина з інвалідністю. Органом соціального захисту населення було видано направлення для забезпечення сина кріслом колісним з електроприводом.

Фахівець урядової «гарячої лінії» під час зворотного зв'язку з’ясував, що хлопця було забезпечено кріслом колісним з електроприводом від Київського підприємства «Артем зварювання».

Заявниця з м. Золотоноша Черкаської області у кінці травня цього року зателефонувала на урядову «гарячу лінію» з такого питання. Вона виховує дитину з інвалідністю, заяву на видачу спеціального дитячого велосипеду (ВТПД) подала в УПСЗН м. Золотоноша у квітні 2017 року, проте, велосипед до цього часу не надано. Жінка просила сприяння у забезпеченні дитини спеціальним велосипедом.

У Департаменті соціального захисту населення Черкаської області повідомили, що за даними Централізованого банку даних з проблем інвалідності сину заявниці у квітні 2017 року видано направлення на забезпечення триколісним велосипедом. 7 червня 2018 року органом соціального захисту населення сформовано тристоронній договір на забезпечення дитини необхідним технічним засобом реабілітації та направлено на підприємство. Після підписання сторонами договору підприємством буде поставлено дитині триколісний велосипед.

Під час зворотного зв’язку заявниця повідомила, що 2 липня 2018 року працівники підприємства надіслали її сину спеціальний триколісний велосипед.

Киянка просила посприяти у встановленні пандусу на сходах під'їзду у будинку, в якому проживає її батько. З цього питання вона неодноразово зверталася до Київської міської держадміністрації, але замість пандусу на сходах під'їзду було встановлено пристосування, що не надає можливості спустити інвалідний візок, внаслідок чого батько заявниці не може виїхати на вулицю. Жінка вважає це порушенням прав людини.

У Шевченківській райдержадміністрації м. Києва поінформували, що обслуговуючою організацією закуплено необхідний матеріал для встановлення пандусу, а заявниця під час зворотного зв’язку підтвердила, що пандус встановлено на сходах під'їзду.

За період з 27 серпня по 4 вересня 2018 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 33 316 звернень, з них по телефону 31 483, через інтернет 1 833.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545 -1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua