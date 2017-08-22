Податки – це найголовніший фінансовий важіль збільшення доходів держави. Зазвичай податки та збори становлять від 80% дохідної частини Державного бюджету.

Як повідомляє Державна фіскальна служба України, лише за січень-липень цього року до загального фонду державного бюджету громадяни перерахували понад 412 мільярдів гривень податків та зборів, що на 28% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такого суттєвого збільшення вдалося досягти завдяки реформам і покращенню роботи фіскальної служби. Варто зазначити, що лише 5% із загальної суми січня-липня були стягнені за допомогою примусу, інші ж 95% сплачено громадянами добровільно.

Держава прагне спростити процес сплати та надходження податків та зборів до Державного бюджету. Так, 9 серпня 2017 року уряд ухвалив законопроект щодо запровадження єдиного рахунку сплати податків і зборів, єдиного соціального внеску для платників. Платник податків за власним бажанням матиме право відкрити єдиний рахунок у Державній казначейській службі та використовувати його для сплати податкових зобов’язань з податків та зборів, єдиного соціального внеску. Крім того він зможе сплатити такі податкові зобов’язання:

♦ податок на доходи фізичних осіб;



♦ податок на прибуток підприємств;



♦ рентну плату;



♦ екологічний податок та інші податки і збори, визначені нормами Податкового кодексу;



♦ єдиний соціальний внесок.

Проте виключенням є податок на додану вартість (ПДВ) та акцизний податок з реалізації пального. Для цих двох податків згідно з Податковим кодексом функціонують системи електронного адміністрування. Платник податку відкриватиме єдиний рахунок через електронний кабінет, що значно спрощує умови сплати податків і зборів, єдиного соціального внеску.

У кінці кожного звітного періоду підприємства, які мають річний дохід не більше ніж три мільйони гривень, а щомісячна заробітна плата працівників перевищує дві мінімальні зарплати, мають подавати спрощену податкову декларацію і до 31 грудня 2021 року будуть об'єктами оподаткування прибутку за нульовою ставкою.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, за січень-липень 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 1000 звернень з питань податкових та митних платежів.

Аналіз показав, що найбільш поширеними виявилися звернення щодо: оподаткування доходів фізичних осіб та сплати місцевих та загальнодержавних податків та зборів, зокрема стосовно сплати податків на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, єдиного соціального внеску підприємцями-платниками податку, оподаткування спадщини, отримання податкового кредиту тощо; звільнення від сплати або застосування пільгових умов при перевезенні товарів, а також оскарження митних платежів; порядку реєстрації та відшкодування податку на додану вартість

Так, заявник із м. Полтава звернувся на урядову «гарячу лінію» зі скаргою на відсутність зарахування сплачених підприємством коштів ПДВ за квітень 2017 року. Він повідомив, що в кінці травня 2017 року на розрахунковий рахунок Казначейства підприємство сплатило ПДВ за квітень 2017 року у сумі 21 490 гривень. Полтавчанин поскаржився, що через три дні на рахунку в програмі «Медок» сума не відображалася, у зв'язку з чим підприємство не мало змоги реєструвати податкові накладні та виконувати зобов'язання. Громадянин попросив вжити відповідних заходів для зарахування суми ПДВ за цей період. Після розгляду звернення Державною фіскальною службою України (ДФС) питання було вирішене повністю. Під час зворотного зв’язку заявник повідомив, що кошти ПДВ за квітень 2017 року зараховано на розрахунковий рахунок Казначейства одразу ж після звернення.

Жителька м. Нова Каховка, що на Херсонщині, повідомила фахівцям урядової «гарячої лінії», що з липня 2017 року підприємство, власником якого вона є, отримало статус платника ПДВ, але через три дні після цього, при поданні запиту для отримання реквізитів електронного рахунку з ПДВ, з’ясувалося, що електронний рахунок підприємства щодо операцій із ПДВ заблоковано. Заявниця звернулося до Казначейства, де було відкрито рахунок. Їй повідомили, що рахунок заблокувався у зв'язку із кібер-атакою, тому Казначейство не змогло надіслати інформацію до ДФС. Під час зворотного зв’язку було встановлено, що після розгляду цього звернення ДФС, ПДВ-рахунок відкрили, а підприємство отримало усі необхідні реквізити.

Заявниця із м. Львів звернулася до фахівців «гарячої лінії» з приводу відшкодування коштів за навчання доньки. Вона повідомила, що в квітні 2017 року подала повний пакет документів на відшкодування коштів за навчання до Державної податкової інспекції Галицького району м. Львів. Кошти мали повернути у 60-денний термін з моменту подання заяви. Проте станом на початок липня 2017 року гроші заявниці не повернули. Жінка попросила сприяння щодо пришвидшення виплати коштів або повідомити про причини їх невиплати. За результатами розгляду звернення ДФС України, питання вирішили, а кошти за навчання повернули протягом тижня, що й підтвердилося під час зворотного зв’язку.

Завдяки зверненням на урядову «гарячу лінію» громадяни отримують механізм для оперативного вирішення проблемних питань, а уряд має змогу приймати якісні рішення з найважливіших питань державного і суспільного життя, враховуючи думки і пропозиції громадськості.

За період з 14 по 20серпня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 78 064 дзвінки, а також 1011 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.