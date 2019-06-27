Відділ тваринництва департаменту, що відповідає за розвиток агропромислового комплексу на Закарпатті, нині більше схожий не на кабінет держслужбовців, а на диспетчерську великого сільгосппідприємства. Завідувачка відділом Ніна Кіш приймає дзвінки з усіх сільрад, з яких індивідуальні селянські господарства повідомляють про наявність молодняку великої рогатої худоби. Ніна Олександрівна радить, як правильно отримати держдопомогу за вирощування телят. Щодня таких дзвінків надходять десятки, тож на тривалі розмови часу немає.
Зате все немов на долоні видно з оперативних даних, які надходять із сільських рад області. За кожною з них є докладні звіти про кількість народжених та утримуваних телят і про те, яка сума належить до виплати господареві. Надзвичайна активність селян зрозуміла: вони зацікавлені отримати доплату, що належить за кожну голову.
— Уже не перший рік уряд надав кошти за окремою програмою підтримки тваринництва, — розповідає Ніна Кіш. — Їх спрямовують на підтримку галузі й зокрема для заохочення селян, котрі утримують велику рогату худобу. Грошову допомогу надають за різними напрямами, але нас найперше цікавить той, який передбачає спеціальні бюджетні дотації за вирощування молодняку великої рогатої худоби. Багато товаровиробників отримують дотацію за утримання корів, підтримку молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напрямів.
Саме завдяки чинності урядової програми вдалося стабілізувати кількість великої рогатої худоби в селянських і фермерських господарствах області. Упродовж кількох років чисельність поголів’я не зменшується. Зацікавленість власників тварин зіграла на користь галузі.
Показовим у цьому став 2018 рік: за утримання 423 голів великої рогатої худоби 14 господарств — юридичних осіб отримали по 1500 гривень за голову. Сума нарахованої дотації за дорослих тварин в загальнообласному вимірі становила 634,5 тисячі гривень.
Здійснювали і часткову грошову компенсацію за племінних тварин, яких купували юридичні особи для подальшого відтворення стада. Істотну фінансову підтримку надано підприємствам з розведення великої рогатої худоби та свинокомплексу. Перше з них — «Фенікс-БНГ» в Берегівському районі — отримало за придбаних високопродуктивних телиць 264,1 тисячі гривень. Другому — фермерському господарству «Новий рівень-2006» у Тячівському районі — відшкодовано 265 тисяч гривень. В обох ситуаціях діяла компенсація до 50% вартості придбаних тварин. Загалом було закуплено 25 голів великої рогатої худоби і 53 свиней.
Проте найбільшу суму з бюджету становили виплати, передбачені спеціальною бюджетною дотацією за вирощування молодняку великої рогатої худоби. За новонароджене 8441 теля було виплачено 10,7 мільйона гривень. Їх отримали 7020 фізичних осіб, які живуть на території 276 органів місцевого самоврядування. Кожен власник отримає від держави за вирощений молодняк віком до 13 місяців по 2500 гривень за голову.
У господарствах різних форм власності станом на 1 травня утримували 156,8 тисячі голів ВРХ, 198,3 тисячі овець і кіз, 307,4 тисячі свиней.
— Цього року загальна чисельність поголів’я знов очікувано зросте, — повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Закарпатської обл-держадміністрації Юрій Лесьо. — Принаймні, держава створює для цього належні умови. У більшості районів, а особливо на Міжгірщині, Воловеччині та деяких інших селяни активно використовують надані їм фінансові можливості. Динаміка розвитку галузі в перші п’ять місяців цього року демонструє зростання більшості її показників на Закарпатті.