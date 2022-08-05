На Київщині та Черкащині Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на власні очі пересвідчився в дієвості владних ініціатив

Із 1 липня в Україні діє програма «єРобота», яка загалом включає шість програм грантової підтримки: створення власної справи (мікрогранти на мікробізнес, як-от пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо); розширення малого та середнього підприємництва (гранти на створення теплиць, садів); створення та розвиток переробних підприємств (деревообробка, меблеве виробництво, металообробка, агропереробка, виробництво будматеріалів тощо); стартапів в ІТ-секторі та навчання ІТ-навичок для нової кар’єри. Усі ці програми спрямовані на створення робочих місць, збільшення доходів українців та розвиток економіки держави.

У межах робочої поїздки до Київської та Черкаської областей Прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконався в затребуваності зокрема програми підтримки садівництва, ягідництва та виноградарства. Очільник уряду відвідав фермерське господарство, яке отримало схвалення на грант і за програмою «єРобота» розширює площі садів, зокрема горіхові та сади ліщини. Ідеться про ТОВ «Сад Переяслава» на Київщині, яке спеціалізується на вирощуванні ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників, відтворенні рослин, переробленні та консервації фруктів і овочів.

Директор підприємства розповів Прем’єру, що подав заявку на участь у проєкті через «Дію». А оскільки мав усі необхідні документи, процес пройшов зручно та швидко. За умовою програми, 30% фінансування покладено на заявника, 70% — грантові кошти. На підприємстві підкреслили, що це істотна допомога від держави, яка дасть змогу розширити площу садів. Нині господарство освоїло 14,25 гектара земельної площі. За рахунок гранту заплановано розширення виробничої діяльності до 44 гектарів. На сезон активного плодоношення до роботи на підприємстві буде залучено 125 осіб.

Перебуваючи в господарстві, Денис Шмигаль зазначив, що на отримання грантів за програмою «єРобота», яку ініціював уряд, надійшло вже більш як 5 тисяч заявок. Тож відповідні експерти та банки їх опрацьовують, перші понад 100 заявок уже в роботі.

«Урядові грантові програми покликані створити нові робочі місця й компенсувати ті, що були втрачені через воєнні дії та руйнування інфраструктури, аби українці могли повертатися із-за кордону», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Переселенці: люди та підприємства

У межах робочої поїздки очільник уряду ознайомився з діяльністю «Швейної компанії «ВіД», яку було релоковано з тимчасово окупованої території Херсонської області.

«Від початку повномасштабної агресії росії уряд допомагає підприємствам перемістити виробництва в безпечні регіони та відновити роботу. Уже майже 700 компаній релоковано, понад 480 поновили діяльність», — зазначив Прем’єр.

Нині швейна компанія, яку відвідав Денис Шмигаль, — це мобiльне виробництво, що входить у п’ятірку лідерів України з виробництва одягу для найбільших холдингів нашої держави. Триває активна робота щодо розширення виробництва в Черкаській області, куди переїхало підприємство.

Дениса Шмигаля поінформували, що серед персоналу, що нині працює на підприємстві, 20% — внутрішньо переміщені особи з різних областей. До речі, держава відшкодовує роботодавцям 6500 гривень на заробітну плату для кожного переселенця. І на підприємстві підтвердили отримання компенсації за працевлаштування ВПО.

Прем’єр ознайомився з підготовкою до прийому нових ВПО (Черкащина, як й інші центральні області України, готується приймати жителів Донецької області, де оголошено масову евакуацію) та умовами проживання внутрішньо переміщених осіб у Черкаському обласному дитячому багатопрофільному санаторії «Сосновий бір». Очільник уряду поспілкувався з людьми, що раніше евакуювались із Луганської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей.

«Від початку повномасштабної агресії росії на нашу державу багато українців були вимушені покинути свої домівки. Частина з них затрималася тут, на Черкащині. Ми побачили, що в санаторії є всі необхідні умови для комфортного проживання. Уряд, окрім чинних програм підтримки ВПО (зокрема й запроваджений механізм компенсації 6500 гривень роботодавцям за працевлаштованих переселенців), на виконання завдання Президента України напрацьовує ініціативи, які допоможуть людям у майбутньому повернутися до нормального життя», — повідомив Денис Шмигаль.

Енергоресурси — головне

На Черкащині Прем’єр відвідав одне з енергогенеруючих підприємств «Центренерго». Він говорив про те, що до початку опалювального сезону важливо завершити всі поточні ремонтні роботи на підприємстві.

«Ми готуємося до одного з найважчих опалювальних сезонів. Держава робить усі необхідні кроки, щоб ми пройшли його надійно та впевнено. Говоримо з обласною, місцевою владою та громадами про необхідність готуватися до всіх можливих сценаріїв», — підкреслив Денис Шмигаль. Він наголосив, що достатня кількість запасів енергоресурсів, зокрема вугілля, — ключове завдання всіх відповідальних осіб.

Очільник уряду нагадав, що, згідно з планом, до 15 жовтня на складах ТЕС і ТЕЦ має бути забезпечено 2,5 мільйона тонн вугілля. До слова, за інформацією міністра енергетики Германа Галущенка, нині на складах ТЕС і ТЕЦ зберігається 1,8 мільйона тонн вугілля, і процес рухається згідно з графіком. Також відповідають плану нинішні обсяги газу у сховищах — понад 12 мільярдів кубічних метрів.

Денис Шмигаль зауважив, що нині всі області готові в середньому на 60%. Це відповідає плану підготовки, що його розробив уряд, але слід пришвидшуватися в цьому напрямі, щоб стабільно пройти опалювальний сезон.