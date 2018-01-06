Наприкінці минулого року Кабінет Міністрів ухвалив новації, спрямовані на боротьбу з порушенням Правил дорожнього руху, ініційовані Міністерством внутрішніх справ. Зокрема, йдеться про постанову КМУ від 10.11.2017 року «Про внесення змін до Правил дорожнього руху».
Зміни стосувалися обмеження швидкості руху в населених пунктах з 60-ти до 50 кілометрів за годину. Також запроваджується відеофіксація порушень дорожнього руху, зміни розмірів штрафів за деякі порушення, посилення відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані. Також з 1 січня цього року набрав чинності новий Порядок видачі посвідчень водіям. Відтепер права в сервісних центрах МВС видаватимуть на два роки з правом обміну на постійне посвідчення в разі, якщо протягом двох років із дня його видачі людина не вчинила три і більше адміністративних правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Якщо таких порушень було не більше двох або взагалі не було, громадянин зможе обміняти тимчасове водійське посвідчення на постійне.
Щодо новації про обмеження швидкості руху в населених пунктах до 50 кілометрів за годину, то тут є кілька «але». По-перше, норми законів, які дозволяють до цієї мінімальної швидкості додати ще 20 кілометрів, ніхто не скасовував. По-друге, поліцейські не можуть контролювати виконання урядової постанови про зниження швидкісного режиму, оскільки коли цей матеріал готувався у номер, Президент ще не підписав Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» (№ 5364), яким передбачено запровадження відеофіксації порушень ПДД. Також нині немає можливості реалізувати норми цього нормативного акту, оскільки поліцейські не мають потрібного для цього сертифікованого в Україні обладнання. Так, норми закону, приміром, про так звані «листи щастя», можуть бути визнані Конституційним судом незаконними. З подібним ми вже стикалися.
Щодо штрафів. Міністерство внутрішніх справ пропонує за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більше ніж на 50 кілометрів на годину установити штраф 3400 гривень. Нині покарання за це правопорушення становить 510 гривень. Якщо людина залишила місце ДТП, пропонують встановити штраф 3400 гривень та передбачити можливість позбавлення права керування транспортним засобом на строк до шести місяців. У 20 разів пропонують збільшити розмір штрафу тим, хто сідає за кермо транспортного засобу без права керування, — він становитиме 10 200 гривень, а за повторне порушення — 40 800 гривень.
Люди, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20 400 гривень, а за повторне вчинення цього порушення протягом року — 40 800. От тільки варто нагадати, що законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (№7286), яким передбачено підвищення штрафів, свого часу було внесено до порядку денного Верховної Ради, але його відправили на доопрацювання. Отже, нова система штрафів ще не набрала чинності.