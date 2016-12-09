Агрофірма «Вікторія» Білопільського району на Сумщині постійно ініціює і втілює благодійні соціальні проекти, спрямовані на підвищення добробуту місцевої та навколишніх громад

Ті, хто знає або щось чув про селище Миколаївка (донедавна Жовтневе), неодмінно згадують місцеву агрофірму «Вікторія». Адже вони, вважай, невіддільні одне від одного: впродовж останніх років і господарство, і населений пункт асоціюються насамперед з міцним аграрним господарюванням, чистотою й охайністю на території й виробництві, високим рівнем добробуту місцевої громади.

Власкорові «Урядового кур’єра» у Сумській області це вдвічі приємніше, бо Миколаївка — його мала батьківщина. Тож щоразу, навідуючись до рідних місць, неодмінно цікавлюся змінами і новинами, які, на щастя, здебільшого світлі, добрі та оптимістичні.

Ось і цими днями випало побувати в земляків, зустрітися з тими, хто творить літопис господарства і населеного пункту. І, звісно ж, з генеральним директором «Вікторії» Сергієм Бондаренком.

Спілкуючись, швидко з’ясували: нинішній рік видався врожайним і результативним не тільки на полях і фермах, а й поза ними.

Кличуть поля. Футбольні

Якщо проїздити через Миколаївку, то на узвишші, де перехрестя, не можна не помітити обіч траси розкішні футбольні поля, яким можуть позаздрити навіть обласні центри. Навіть побіжний погляд серед осіннього ландшафту вихоплює розкішні смарагдові прямокутники, потужні ліхтарі, яскраві глядацькі трибуни, бігову доріжку, адміністративний корпус, у якому навчально-тренувальні класи, кімната для суддів, роздягальні, душові. Одне слово, не просто стадіон, а великий спортивний комплекс.

Поряд впадає в око новобудова: схоже, що незабаром шанувальників спорту прийме ще одне поле, де тривають будівельні роботи.

Як пояснює Сергій Миколайович, саме життя продиктувало потребу в новому будівництві, оскільки спортивні запити постійно зростають. Тож «Вікторія» взялася облаштувати його за власні кошти.

Не потрібна багата уява, щоб побачити майбутню новобудову. Трав’яний газон розміром 105 на 68 метрів, система автоматичного зрошення, сучасне освітлення, трибуни майже на півтори тисячі глядачів, можливість вести прямі телевізійні трансляції матчів. Тобто повна відповідність міжнародним стандартам UEFA, що дасть змогу приймати зустрічі різних рівнів. Тож стадіон уже внесено до реєстру Федерації футболу України, він один з найсучасніших в Україні.

А де такі стадіони, там і відповідна команда. Футбольний клуб «Вікторія», на чолі якого, до речі, Сергій Бондаренко, знаний і титулований на Сумщині й в Україні: колектив успішно виступає в чемпіонатах різних рівнів, має гучні перемоги і престижні нагороди.

Чомусь повелося, що про спорт, культуру, дозвілля згадують і дбають якщо не в останню, то і не в першу чергу. А ось у «Вікторії» такої традиції не дотримуються.

Усі дороги ведуть до Улянівки і від неї

І не тільки в цьому. Навіть якщо справа стосується сусідніх населених пунктів. Наприклад Улянівки, яка лежить ледь не впритул до Миколаївки. Так склалося, що тут дороги занепали настільки, що нагадували напрямок руху. Як розповіла тамтешній селищний голова Людмила Каштенкова, їх у населеному пункті не ремонтували 30 (!) років.

Та нічого вічного немає, як і бездоріжжя. Коли на початку нинішнього літа тут відбулася нарада з дорожнього питання, Сергій Бондаренко запропонував об’єднати зусилля всіх тутешніх і навколишніх підприємств, бізнес-структур і на засадах співфінансування з дорожниками взятися за роботу.

На цю пропозицію відгукнулися представники ПСП «Слобожанщина Агро», ТОВ «Шлях» (Улянівський хлібозавод), але «Вікторія» першою взялася за найбільш занедбані ділянки на вулицях Колесника та Центральній. Тож відтепер 17 жовтня в Улянівці справедливо вважають днем відродження доріг — саме тоді в селищі з’явилася техніка Сумського облавтодору. День у день метр за метром змінювався дорожній ландшафт населеного пункту, якого тепер не впізнати. Що вже казати про місцевих селян, які не можуть натішитися з новеньких асфальтівок, що ведуть і з села, і до нього.

Не залишається поза увагою й Миколаївка, де стежать за станом дорожнього покриття. Ось і недавно вирішили полагодити ділянку на вулиці Гончаренка. «Вікторія» надала відповідні кошти та будівельну суміш і так зарадила черговій соціальній проблемі.

А на початку цьогорічної осені Сергій Бондаренко вже за власні кошти капітально полагодив дорогу на вулиці Богдана Хмельницького, яка нині за якістю відповідає сучасним європейським стандартам.

Одне слово, дороги хоч і дорогі, однак без них годі розраховувати на якийсь рух уперед у прямому й переносному значеннях.

Вікна — воронівському ФАПу, мальків коропа — у Сейм

Якщо спробувати перерахувати всі соціальні ініціативи господарства, то лише їхній перелік займе кілька сторінок. Але в агрофірмі не зосереджуються на такому обліку, а тим паче наданих коштах. Тут вважають: все, що роблять для людей, потрібне й корисне.

Як допомога воронівському фельдшерсько-акушерському пункту, який донедавна гостро потребував енергоощадних вікон. Закупивши їх, господарство відрядило до сусіднього села власних майстрів. Ті швиденько демонтували старі віконні рами і поставили привезені. Тепер пункт естетичний, привабливий, а всередині затишно й тепло.

Відгукнулося господарство і на прохання рибалок-любителів: нещодавно закупило і доставило до річки Сейм 123 кілограми малька коропа. Можна бути впевненим: одна з найбільших річок Сумщини й України стала багатшою на величезне рибне сімейство.

А директор Миколаївської ЗОШ Володимир Щербина розповів, як «Вікторія» постійно допомагає навчальному закладу. Приміром, недавно передала новенькі шини для шкільного автобуса, а торік перевзула інший транспортний засіб, яким учнів доставляють на уроки з віддалених населених пунктів.

Тож хоч би з ким заговорити про роботу і життя-буття — неодмінно згадується «Вікторія». Більше б таких прикладів не тільки в Миколаївці, а й в Україні.